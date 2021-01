Supermicro представляет программу NVIDIA GPU Server Test Drive, реализуемую совместно с ведущими торговыми партнерами с целью классификации рабочих нагрузок на удаленных серверах Supermicro

Клиенты могут получить доступ к программе через целевую страницу Supermicro STEP со ссылками на партнеров-участников, где клиенты могут начать процесс регистрации. После этого клиенты могут подключаться непосредственно к удаленным платформам Supermicro NVIDIA HGX A100 для тестирования и оценки своих новых рабочих нагрузок.

«Суперкомпьютерная платформа NVIDIA HGX AI создана специально для обеспечения высочайшей производительности в системах моделирования, анализа данных и искусственного интеллекта, — заявил старший директор по управлению сбытом и маркетингу компании NVIDIA Пареш Харья (Paresh Kharya). — Решение компании Supermicro разработать свою программу STEP на основе технологии HGX от NVIDIA обеспечит клиентам доступ к ведущей платформе, способной решать самые сложные проблемы и трансформировать глобальное научно-исследовательское сообщество».

Усовершенствованные серверы Supermicro размером 2U и 4U с высокой плотностью размещения оснащаются 4- и 8-процессорными системными платами NVIDIA HGX A100. Улучшенный форм-фактор модуля ввода-вывода (AIOM) Supermicro дополнительно повышает качество сетевого взаимодействия за счет высокой степени универсальности. AIOM может сочетаться с новейшими высокоскоростными устройствами хранения данных и сетевыми устройствами с малой задержкой PCI-E 4.0, поддерживающими хранилища NVIDIA GPUDirect ®RDMA и GPUDirect Storage с накопителями типа NVMe over Fabrics (NVMe-oF) на коммутаторах NVIDIA Mellanox® InfiniBand, что обеспечивает непрерывный поток данных через масштабируемую многопроцессорную систему без узких мест.

Партнеры-участники

EMEA:

Boston

«Компания Boston с радостью предлагает своим европейским партнерам и клиентам возможность протестировать один из самых высокопроизводительных и новейших из представленных на рынке серверов Supermicro на основе графических процессоров NVIDIA A100™, — заявил управляющий директор компании Boston Манодж Найи (Manoj Nayee). ― Система Supermicro AS -2124GQ-NART представляет собой идеальный структурный элемент согласно требованиям к ИИ-кластерам, предлагаемый в компактном форм-факторе 2U, который обеспечивает впечатляющую плотность компоновки с поддержкой четырех графических процессоров NVIDIA A100. Сотрудники компании Boston Labs и Boston Training Academy с нетерпением ожидают возможности оказать поддержку клиентам в тестировании, обучении и внедрении этого нового поколения ускоренной вычислительной техники».

Broadberry

«По мнению Европейской Комиссии, искусственный интеллект (ИИ) приобрел стратегическое значение и стал одним из ключевых факторов экономического развития Европы, — заявил президент компании Broadberry Data Systems Колин Броудберри (Colin Broadberry). — Именно поэтому коллектив компании Broadberry проявляет такой энтузиазм в сотрудничестве с Supermicro, предоставляя клиентам удаленный доступ к серверам на базе графических процессоров (ГП) NVIDIA A100: Broadberry CyberServe A+ Server 2124GQ-NART и CyberServe EPYC EP2-4124GO-NART GPU Server».

Северная/Латинская Америка:

Colfax

«Компания Colfax International рада сотрудничеству с компаниями Supermicro и NVIDIA в запуске этой новой программы тестирования, позволяющей пользователям по всей отрасли получить доступ к Supermicro AS-2124GQ-NART, новейшей и мощнейшей серверной платформе на базе ГП размером 2U, важнейшим элементом которой является новинка NVIDIA — система HGX A100 4-GPU, ― заявил глава компании Готам Шах (Gautam Shah). ― Эта технология способна обеспечивать новую скорость реализации предшествующих задач, ускоряя процессы высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта, что в конечном итоге позволяет ускорить поиск решения. Благодаря опыту компании Colfax в области высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта мы сможем помочь пользователям выбрать лучшую систему на базе ГП для своей организации».

Exxact

«Компания Exxact Corporation рада сотрудничеству с Supermicro в обеспечении удаленного доступа к высокопроизводительной системе TensorEX TS4-195183185, содержащей 8 графических процессоров A100 40GB SXM4 с пропускной способностью шины 600 Гб/с, что обеспечит великолепные шансы доказать свои возможности в ускорении кода по широкому спектру приложений и кодов», ― заявил вице-президент по технологиям Эндрю Нельсон (Andrew Nelson).

Microway

«Команда экспертов компании Microway рекомендует наиболее универсальные, высокопроизводительные и экономичные решения для систем, развертываемых под ключ. Благодаря нашему тесному сотрудничеству с компанией Supermicro мы имеем возможность быстро поставлять эти новейшие системы высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта, ― заявил вице-президент компании Microway по работе со стратегическими клиентами Элиот Эшельман (Eliot Eshelman). ― Мы с гордостью предлагаем первую на рынке 8-процессорную систему HGX A100 8-GPU в рамках серверной платформы Supermicro AS -4124GO-NART в качестве своего сервера Navion 4U GPU с шиной NVLink и призываем потенциальных клиентов опробовать его перед покупкой [microway.com] с помощью наших новых средств дистанционного тестирования».

Thinkmate

«Многим людям хорошо известны возможности графических процессоров (ГП) NVIDIA® A100 в плане ускорения процессов искусственного интеллекта (ИИ), но некоторые никогда не видели, насколько эффективно они работают с центральными процессорами (ЦП) AMD, — заявил вице-президент компании Thinkmate по выпуску новой продукции Брайан Корн (Brian Corn). ― Благодаря нашему сотрудничеству с Supermicro компания Thinkmate предоставляет своим клиентам возможность опробовать новые высокопроизводительные серверы Supermicro на базе процессоров AMD и NVIDIA — Thinkmate GPX QN4-22E2-4NV и GPX QN6-42E2-8NV — и проверить эффективность этой комбинации для решения своих собственных задач».

AMAX

«Компания AMAX рада сотрудничеству с Supermicro и NVIDIA, которое позволит клиентам протестировать сервер DGS-428AS на базе процессоров NVIDIA A100 и поможет им ускорить выполнение своих самых ответственных аналитических задач, высокопроизводительных вычислений, процессов логического вывода и обучающих процессов, — заявил д-р Рене Мейер (Rene Meyer), вице-президент по технологиям компании AMAX. ― Разработанные компанией AMAX системы AceleMax GPU на базе новейших графических процессоров NVIDIA A100 Tensor Core обеспечивают беспрецедентную производительность и значительную масштабируемость при выполнении всех ускоренных процессов, связанных с высокопроизводительными вычислениями, анализом данных, обучением и логическими выводами».

О компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro привержена цели обеспечения защиты окружающей среды, в рамках которой проводит программу "We Keep IT Green®", предлагая клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

Supermicro, Server Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

