Supermicro divulga o seu programa de Test Drive do Servidor GPU da NVIDIA com os principais parceiros do canal para qualificação de carga de trabalho nos servidores Supermicro remotos

"A colaboração da Supermicro com a NVIDIA no programa de test-drive de GPU através dos parceiros do canal oferece uma oportunidade única de testar cargas de trabalho nos servidores remotos da Supermicro, alavancando as plataformas HGX A100 da NVIDIA", disse Don Clegg, vice-presidente sênior, Vendas Mundiais, Supermicro. "Este programa apresentará a potência desses servidores no suporte de aplicações exclusivas e acelerar as soluções de comercialização."

O programa pode ser acessado na página inicial da Supermicro STEP com links dos parceiros participantes onde os clientes poderão iniciar o processo de registro. Posteriormente, os clientes podem se conectar diretamente às plataformas remotas A100 da Supermicro NVIDIA HGX para testar e qualificar suas cargas de trabalho avançadas.

"A plataforma de supercomputação de IA, NVIDIA HGX, é desenvolvida para o mais alto desempenho em aplicações de simulação, análise de dados e IA", disse Paresh Kharya, diretor sênior de gestão e marketing de produtos da NVIDIA. "A decisão da Supermicro de elaborar o seu programa STEP com base na tecnologia HGX da NVIDIA dará aos clientes acesso a uma plataforma líder que pode enfrentar os problemas mais complexos e transformar a comunidade global de pesquisa."

Os servidores avançados da Supermicro 2U e 4U de alta densidade apresentam as placas HGX A100 4-GPU e 8-GPU NVIDIA. O avançado módulo de entrada e saída (Advanced I/O Module, AIOM) da Supermicro aprimora ainda mais a comunicação de rede com alta flexibilidade. O AIOM pode ser acoplado aos mais recentes dispositivos de armazenamento e rede PCI-E 4.0 de alta velocidade e baixa latência que suportam NVIDIA GPUDirect ®RDMA e armazenamento GPUDirect com NVMe over Fabrics (NVMe-oF) em NVIDIA Mellanox® InfiniBand que alimenta o sistema multi-GPU escalável com um fluxo contínuo de dados sem gargalos.

Parceiros participantes

EMEA:

Boston

"Boston tem o prazer de oferecer aos nossos parceiros e clientes europeus a oportunidade de testar um dos servidores de mais alto desempenho da Supermicro e o primeiro desse tipo no mercado com base em GPUs A100™ da NVIDIA", disse Manoj Nayee, diretor geral da Boston. "O sistema Supermicro AS-2124GQ-NART é um bloco de construção ideal para os requisitos de cluster de IA disponível no fator de forma 2U compacto que oferece uma configuração impressionantemente densa com suporte para quatro GPUs A100 da NVIDIA. A equipe do Boston Labs e da Boston Training Academy espera dar suporte para os fazerem testes, o treinamento e a implementação desta próxima geração de computação acelerada."

Broadberry

"A Inteligência Artificial (IA) tornou-se uma área de importância estratégica e um dos principais impulsionadores do desenvolvimento econômico para a Europa, de acordo com a Comissão Europeia", disse Colin Broadberry, presidente da Broadberry Data Systems. "Por isso a equipe da Broadberry está muito entusiasmada em colaborar com a Supermicro para oferecer aos clientes acesso remoto aos servidores de unidades de processamento gráfico A100 (GPU) NVIDIA, o Servidor Broadberry CyberServe A+ Server 2124GQ-NART e o Servidor CyberServe EPYC EP2-4124GO-NART GPU."

América Latina/América do Norte:

Colfax

"A Colfax International está empolgada em colaborar no lançamento da Supermicro e da NVIDIA deste novo programa de test-drive. Ele dará acesso a AS-2124GQ-NART da Supermicro para os usuários do setor, trata-se da plataforma de servidor de GPU 2U mais recente e poderosa, com destaque para a nova plataforma HGX A100 4-GPU da NVIDIA", disse Gautam Shah, CEO. "Esta solução é capaz de fornecer nova velocidade para os desafios anteriores, acelerando as cargas de trabalho HPC e IA, o que, finalmente, garante mais rapidez na solução. Com a experiência da Colfax em HPC e IA, poderemos ajudar os usuários a selecionarem a melhor solução de GPU para a sua organização."

Exxact

"A Exxact Corporation está animada em colaborar com a Supermicro para oferecer acesso remoto a um poderoso sistema TensorEX TS4-195183185 que contém 8x A100 40GB SXM4 GPUs com recursos de largura de banda 600GB/s GPU, o que proporcionará uma excelente oportunidade para testar as suas capacidades de aceleração do código em uma ampla variedade de aplicações e códigos", disse Andrew Nelson, VP de Tecnologia.

Microway

"A equipe especializada da Microway recomenda soluções mais flexíveis, performáticas e econômicas para implementações integrais. Nossa capacidade de entregar rapidamente esses sistemas HPC e IA mais recentes se deve à nossa colaboração direta com a Supermicro", disse Eliot Eshelman, vice-presidente de Contas Estratégicas da Microway. "Estamos orgulhosos de oferecer a primeira solução HGX A100 8-GPU para o mercado, a AS-4124GO-NART da Supermicro, como nosso Navion 4U GPU com servidor NVLink, e incentivar clientes potenciais a experimentá-la com nossos novos recursos de teste remoto antes de comprar [microway.com]."

Thinkmate

"Muitas pessoas estão familiarizadas com o poder das unidades de processamento gráfico (GPUs) A100 da NVIDIA® para acelerar as cargas de trabalho de inteligência artificial (IA), mas algumas nunca viram o quão bem elas podem trabalhar com unidades de processamento central baseadas em AMD (CPUs)", disse Brian Corn, vice-presidente de produtos da Thinkmate. "Devido à nossa colaboração com a Supermicro, a Thinkmate pode dar aos clientes a oportunidade de testar os novos servidores com base em AMD e NVIDIA da Supermicro – GPX QN4-22E2-4NV e GPX QN6-42E2-8NV da Thinkmate – e experimentar o poder dessa combinação."

AMAX

A AMAX tem o prazer de colaborar com a Supermicro e a NVIDIA para que os clientes possam experimentar o servidor DGS-428AS com base em A100 NVIDIA, e ajudá-los a acelerar suas análises mais exigentes, computação de alto desempenho (HPC), cargas de trabalho, inferência e treinamento", disse o dr. Rene Meyer, vice-presidente de tecnologia da AMAX. "As soluções AceleMax GPU da AMAX, acionadas pelas mais recentes GPUs A100 Tensor Core da NVIDIA, oferecem desempenho sem precedentes e escalabilidade massiva em todas as cargas de trabalho aceleradas para HPC, análise de dados, treinamento e inferência."

Siga a Supermicro no LinkedIn, Twitter, e Facebook para receber as últimas notícias e anúncios.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (SMCI), principal inovadora em tecnologia de servidores de alto desempenho e alta eficiência, é a principal fornecedora de Building Block Solutions® de servidores avançados para centro de dados empresarial, computação em nuvem, inteligência artificial e sistemas de computação de ponta em todo o mundo. A Supermicro assumiu o compromisso de proteger o meio ambiente através da iniciativa "We Keep IT Green®" e oferece aos clientes as soluções mais energeticamente eficientes e compatíveis com o meio ambiente disponíveis no mercado.

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais e/ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as demais marcas, nomes e marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1423330/SuperMicro_NVIDIA_GPU_Servers.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.

Related Links

http://www.supermicro.com



SOURCE Super Micro Computer, Inc.