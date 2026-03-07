TCL вдохновляет всю Италию наружной рекламой и активациями бренда в тематике зимних Олимпийских игр

МИЛАН, 8 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL, всемирный партнер Олимпийских и Паралимпийских игр, запустила наружную рекламу в Милане в честь зимних Олимпийских игр Milano Cortina 2026. Благодаря рекламе в более чем 30 местах с высокой посещаемостью и сотнях мест размещения по всему Милану и соседним туристическим локациям, кампания будет проходить в течение всего периода зимних Олимпийских игр, а в отдельных местах размещения продолжатся до конца марта после завершения Паралимпийских игр.

Tower of Municipal Technical Services, Milan TCL Edelweiss Land, Milan TCL Road to Milano Cortina 2026 Tour

Как город-организатор зимних Олимпийских игр, Милан будет приветствовать бесчисленное количество туристов, направляющихся посмотреть мероприятие вживую. TCL надеется донести идею кампании «Inspire Greatness» до глобальной и местной аудитории, приведя бренд в соответствие с коллективным духом, амбициями и историями людей, лежащими в основе зимних Олимпийских игр.

По всему Милану вдоль крупных магистралей размещены рекламные материалы TCL. Их можно встретить в экскурсионных автобусах, на станциях метро и в ключевых точках путешествия, включая центральные железнодорожные вокзалы Милана, аэропорты Мальпенса и Линате, а также за пределами города — в Венеции и Вероне. Одной из наиболее заметных инсталляций кампании является рекламный щит, установленный на 90-метровой башне муниципальных технических служб в центре Милана, создавая сильное визуальное присутствие по всему городскому горизонту.

«Тема нашей кампании наружной рекламы и мероприятий — «Inspiring Greatness», и это касается не только спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх, но и всех нас, кто осмеливается раздвинуть границы возможного», — сказал Стефан Штрайт (Stefan Streit), директор по маркетингу TCL Europe. «Наше присутствие в Милане призвано привнести дух этого огромного спортивного момента в нашу повседневную жизнь».

Общественные мероприятия в центре ключевых городов

Помимо рекламных материалов на открытом воздухе, TCL также приглашает аудиторию к взаимодействию с брендом через общественные мероприятия в Милане. На Центральном вокзале Милана TCL запустила TCL Edelweiss Land, творческую витрину, расположенную на площади Дюка д'Аоста. Открытая ежедневно с 10:00 до 22:00 до 22 февраля, инсталляция занимает более 500 квадратных метров и предлагает посетителям пространство для знакомства с новейшими инновациями TCL, такихи как светодиодный телевизор TCL SQD-Mini X11L.

Разработанная на основе экологически чистых принципов, витрина отражает приверженность TCL ответственным инновациям, предлагая практический опыт и достойные фотографии моменты.

Обязательства TCL распространяются на тур TCL Road to Milano Cortina 2026 – туристическую инициативу с посещением нескольких итальянских городов и их ключевых торговых центров. Тур стартовал в Риме в ноябре 2025 года и успешно прошел в Риме, Турине и Венеции, а теперь прибывает в Милан. Он продолжится до 15 марта в MILAN IL CENTRO ARESE, где TCL разместила рекламные материалы на баллюстраде зоны катания на коньках рядом со стендом. Тематический стенд TCL на зимних Олимпийских играх также открыт в оффлайн-магазине Milano Certosa.

Поддержка зимних Олимпийских игр на местах и во всем мире

Компания TCL поможет миллионам болельщиков насладиться зимними Олимпийскими играми на месте и по всему миру, предоставляя телевизоры, цифровые вывески и техническую помощь Olympic Broadcasting Services (OBS), чтобы представители СМИ могли представлять Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине из Международного вещательного центра мировой аудитории. «Вселенная экранов» TCL и другие инновации, такие как кондиционеры с искусственным интеллектом, также будут представлены в пространстве TCL в Олимпийской деревне Милана, показывая, как технологии дают болельщикам больше выбора, чем когда-либо, в том, как они наслаждаются Олимпийскими зимними играми.

TCL также присутствует с брендингом и устройствами в нескольких европейских домах NOC, официальных домах национальных олимпийских комитетов, где собираются болельщики, спортсмены и делегации, чтобы отпраздновать победы.

Во всех олимпийских деревнях умная бытовая техника TCL обеспечивала комфорт спортсменам. По мере того, как они осваиваются на новом месте, бытовая техника TCL следующего поколения, такая как интеллектуальные стиральные и сушильные машины, помогает им наслаждаться новым уровнем комфорта в олимпийских деревнях Антерсельва и Ливиньо, в то время как телевизоры TCL помогают им расслабиться и отдохнуть. TCL также поддерживает «Момент спортсмена», предоставляя технологию дисплеев, которая свяжет спортсменов с их близкими в моменты празднования сразу после каждых состязаний.

Искусство, культура и олимпийский дух

Чтобы еще больше усилить энергию и волнение, связанные с зимними Олимпийскими играми, компания TCL также, взаимодействуя с Олимпийским музеем, создала в центре Милана яркий мурал на здании, расположенном по адресу Corso di Porta Romana 111. Дизайн был разработан Зейной Рашид (Zeina Rashid), художницей и участницей Олимпиад, представлявшей Иорданию на соревнованиях по настольному теннису в Афинах в 2004 году и Пекине в 2008 году, которая была выбрана для выполнения этого проекта Программой олимпийских художников Олимпийского музея.

Вдохновение пришло из ее детских воспоминаний о просмотре зимних Олимпийских игр по телевизору, а затем ее видение было воплощено в жизнь художником по настенным росписям Bublegum. Результатом стало яркое отражение культурного наследия Олимпийских игр, показывающее, как бесчисленное количество детей во всем мире впервые ощущают дух Олимпийских игр через экран, открывающий окно для их будущих амбиций.

О TCL

Компания TCL Electronics специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники, включая телевизоры, аудиоустройства, товары для умного дома и бытовую технику. Сочетая в себе продуманный дизайн и инновационные технологии, которые вдохновляют на великие свершения, наша линейка продуктов предлагает незаменимые функции и значимый комфорт. Благодаря вертикально интегрированной цепочке поставок и современным мощностям по производству дисплейных панелей компания TCL как один из крупнейших в мире брендов потребительской электроники помогает сделать инновации доступными для всех. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: https://www.tcl.com

TCL является зарегистрированной торговой маркой TCL Corporation. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих правообладателей.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2927063/Tower_of_Municipal_Technical_Services.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2927064/TCL_Edelweiss_Land.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2927065/TCL_Road_to_Milano_Cortina_2026_Tour.jpg