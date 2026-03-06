TCL inšpiruje celé Taliansko kampaňou ZOH a aktiváciou značky s tematikou zimných olympijských hier
Mar 06, 2026, 18:45 ET
MILÁNO, 7. marca 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť TCL, celosvetový olympijský a paralympijský partner, spustila rozsiahlu kampaň s vonkajšími reklamami v celom Miláne na oslavu zimných olympijských hier Miláno Cortina 2026. Kampaň, ktorá zahŕňa reklamu na viac ako 30 miestach s vysokou návštevnosťou a stovky umiestnení v Miláne a okolitých turistických destináciách, bude prebiehať počas celého obdobia zimných olympijských hier, pričom vybrané umiestnenia budú pokračovať až do konca marca po skončení paralympijských hier.
Miláno, ako hostiteľské mesto zimných olympijských hier, privíta nespočetné množstvo turistov, ktorí sa chystajú sledovať dianie naživo. Spoločnosť TCL dúfa, že sa jej podarí rozšíriť posolstvo kampane „Inšpirujte k veľkoleposti" medzi globálne aj lokálne publikum a prepojiť tak značku s kolektívnym duchom, ambíciami a ľudskými príbehmi, ktoré sú podstatou zimných olympijských hier.
V Miláne sa vizuály TCL objavujú pozdĺž hlavných dopravných tepien, v turistických autobusoch, v staniciach metra a na kľúčových dopravných bodoch vrátane hlavných železničných staníc v Miláne, letísk Malpensa a Linate a ďalej až do Benátok a Verony. Jednou z najviditeľnejších inštalácií kampane je billboard umiestnený na 90 metrov vysokej veži mestských technických služieb v centre Milána, ktorý vytvára silnú vizuálnu prítomnosť na panoráme mesta.
„Témou našej kampane a zážitkov v rámci ZOH je inšpirovať k veľkoleposti – a to nielen športovcov súťažiacich na zimných olympijských hrách, ale všetkých nás, ktorí majú odvahu posúvať hranice," povedal Stefan Streit, marketingový riaditeľ spoločnosti TCL Europe. „Naša prítomnosť v Miláne je navrhnutá tak, aby preniesla ducha tohto obrovského športového momentu do našich každodenných životov."
Zážitky pre verejnosť v srdci kľúčových miest
Okrem vonkajšej viditeľnosti TCL pozýva publikum, aby sa so značkou zapojilo aj prostredníctvom zážitkov pre širokú verejnosť v Miláne. Na Hlavnej stanici v Miláne spoločnosť TCL spustila kreatívnu výstavu TCL Edelweiss Land na námestí Piazza Duca d'Aosta. Inštalácia, ktorá je otvorená denne od 10:00 do 22:00 hod. až do 22. februára, sa rozprestiera na ploche viac ako 500 metrov štvorcových a ponúka návštevníkom priestor na vyskúšanie najnovších inovácií TCL, ako napríklad TCL SQD-Mini LED TV X11L.
Výkladná skriňa, navrhnutá na základe environmentálne uvedomelých princípov, odráža záväzok spoločnosti TCL k zodpovedným inováciám a zároveň ponúka praktické zážitky a momenty, ktoré si musíte odfotiť.
Záväzok spoločnosti TCL sa rozširuje aj prostredníctvom turné TCL smer Miláno a Cortina 2026 – putovnej iniciatívy, v rámci ktorej navštívi viacero talianskych miest a kľúčové nákupné centrá. Turné, ktoré sa začalo v Ríme v novembri 2025, úspešne absolvovalo vystúpenia v Ríme, Turíne a Benátkach a teraz prichádza do Milána. Pokračuje v MILAN IL CENTRO ARESE a potrvá do 15. marca, kde TCL uvidíte na zábradlí klziska vedľa stánku. Stánok spoločnosti TCL s tematikou zimných olympijských hier je otvorený aj v offline predajni Milano Certosa.
Podpora zimných olympijských hier na mieste aj na celom svete
Spoločnosť TCL pomôže miliónom fanúšikov vychutnať si zimné olympijské hry na mieste aj po celom svete tým, že poskytne televízory, digitálnu reklamu a technickú pomoc spoločnosti Olympic Broadcasting Services (olympijské vysielacie služby, OBS), aby mohli médiá v Medzinárodnom vysielacom centre priblížiť dianie v Miláne a Cortine 2026 publiku na celom svete. „Obrazovkový vesmír" od TCL a ďalšie inovácie, ako napríklad klimatizácie s umelou inteligenciou, budú tiež prezentované v priestore TCL v milánskej olympijskej dedine. Sú ukážkou, ako technológia dáva fanúšikom viac možností než kedykoľvek doteraz užívať si zimné olympijské hry.
Spoločnosť TCL je tiež prítomná so značkou a zariadeniami v niekoľkých európskych domoch NOC, oficiálnych domovoch národných olympijských výborov, kde sa fanúšikovia, športovci a delegácie stretávajú na oslavy.
V olympijských dedinách zabezpečili inteligentné domáce spotrebiče TCL pohodlie pre športovcov. Domáce spotrebiče novej generácie od spoločnosti TCL, ako sú inteligentné práčky a sušičky, im pomáhajú užívať si novú úroveň pohodlia v olympijských dedinách Anterselva a Livigno, zatiaľ čo televízory TCL im pomáhajú relaxovať a oddychovať. Spoločnosť TCL tiež podporuje iniciatívu „Athlete Moment" a poskytuje zobrazovaciu technológiu, ktorá spojí športovcov s ich blízkymi a umožní im osláviť chvíle bezprostredne po každej udalosti.
Umenie, kultúra a olympijský duch
Aby sa ešte viac umocnila energia a vzrušenie okolo zimných olympijských hier, spoločnosť TCL spolupracovala s Olympijským múzeom a priniesla do centra Milána na Corso di Porta Romana 111 živú nástennú maľbu. Autorkou návrhu je Zeina Rashid, maliarka a olympionička, ktorá reprezentovala Jordánsko v stolnom tenise v Aténach v roku 2004 a v Pekingu v roku 2008. Bola vybraná pre tento projekt prostredníctvom programu olympijských umelcov Olympijského múzea.
Inšpiráciu jej poskytli spomienky z detstva na sledovanie zimných olympijských hier v televízii a jej vízii potom vdýchol život umelec nástenných malieb Bublegum. Výsledkom je živá pocta kultúrnemu dedičstvu olympijských hier. Oslavuje myšlienku, ako nespočetné množstvo detí na celom svete prvýkrát objavuje olympijského ducha prostredníctvom obrazovky, ktorá im otvára okno k ich budúcim ambíciám.
O spoločnosti TCL
Spoločnosť TCL Electronics sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu spotrebnej elektroniky vrátane televízorov, audio zariadení, produktov pre inteligentnú domácnosť a spotrebičov. Náš sortiment, ktorý spája premyslený dizajn a inovatívne technológie, aby inšpirovali k dokonalosti, prináša funkcie a zmysluplné zážitky, ktoré musíte mať. Ako jedna z najväčších svetových značiek spotrebnej elektroniky, náš vertikálne integrovaný dodávateľský reťazec a najmodernejší závod na zobrazovacie panely pomáhajú spoločnosti TCL prinášať inovácie pre všetkých. Viac informácií nájdete na stránke: https://www.tcl.com
Spoločnosť TCL je registrovaná ochranná známka spoločnosti TCL Corporation. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
