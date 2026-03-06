TCL est source d'inspiration dans toute l'Italie avec une campagne de publicité extérieure et des vitalisations de marque sur le thème des Jeux olympiques d'hiver

MILAN, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- TCL, partenaire mondial des Jeux olympiques et paralympiques, a lancé une campagne de publicité extérieure à grande échelle à Milan pour célébrer les Jeux olympiques d'hiver Milano Cortina 2026. Avec des publicités dans plus de 30 lieux très fréquentés et des centaines d'endroits à Milan et sa banlieue, la campagne durera pendant toute la période des Jeux olympiques d'hiver, et certains emplacements seront maintenus jusqu'à la fin du mois de mars, après la fin des Jeux paralympiques.

Tower of Municipal Technical Services, Milan TCL Edelweiss Land, Milan TCL Road to Milano Cortina 2026 Tour

Ville hôte des Jeux olympiques d'hiver, Milan accueillera d'innombrables touristes qui se rendront sur place pour suivre les épreuves en direct. TCL espère diffuser le message de la campagne « Inspirer la grandeur » auprès de publics locaux et du monde entier, en alignant la marque sur l'esprit collectif, l'ambition et les histoires humaines au cœur des Jeux olympiques d'hiver.

À Milan, les supports visuels de TCL apparaissent le long des principales artères, sur les bus touristiques, dans les stations de métro et aux principaux points de passage, notamment la gare centrale de Milan, les aéroports de Malpensa et de Linate et, au-delà, à Venise et à Vérone. L'une des installations les plus visibles de la campagne est un panneau d'affichage monté sur la tour des services techniques municipaux, haute de 90 mètres, dans le centre de Milan, ce qui lui confère une forte présence visuelle dans le ciel de la ville.

« Le thème de notre campagne d'affichage et de nos expériences s'articule autour de l'inspiration de la grandeur, et cela ne concerne pas seulement les athlètes qui participent aux Jeux olympiques d'hiver, mais nous tous également qui osons repousser les limites », a déclaré Stefan Streit, CMO, TCL Europe. « Notre présence à Milan a pour but d'insuffler l'esprit de ce moment sportif exceptionnel dans notre vie de tous les jours.

Des expériences publiques au cœur des grandes villes

Au-delà de la visibilité extérieure, TCL invite chacun à s'engager auprès de la marque par le biais d'expériences accessibles au public à Milan. À la gare centrale de Milan, TCL a lancé TCL Edelweiss Land, un lieu d'expression créative situé sur la Piazza Duca d'Aosta. Ouvert tous les jours de 10 heures à 22 heures jusqu'au 22 février, l'installation couvre plus de 500 mètres carrés et offre aux visiteurs un espace pour essayer les dernières innovations TCL telles que le TCL SQD-Mini LED TV X11L.

Respectueux de l'environnement, ce lieu reflète l'engagement de TCL en faveur d'une innovation responsable, tout en offrant des expériences pratiques et des moments qui valent des photos.

L'engagement de TCL se poursuit avec le TCL Road to Milano Cortina 2026 Tour, une initiative itinérante qui fera escale dans les principaux centre commerciaux de plusieurs villes italiennes. Lancée à Rome en novembre 2025, cette tournée a donné lieu à des activations éphémères réussies à Rome, Turin et Venise, et maintenant Milan. Elle se poursuit à MILAN IL CENTRO ARESE, jusqu'au 15 mars, où TCL dispose d'une zone de visibilité sur le balaustre de la zone de patinage sur glace à côté du stand. Le stand de TCL sur le thème des Jeux olympiques d'hiver est également ouvert dans le magasin hors ligne de Milano Certosa.

Soutenir les Jeux olympiques d'hiver sur place et dans le monde entier

TCL aidera des millions de fans à profiter des Jeux olympiques d'hiver sur place et dans le monde entier en fournissant des téléviseurs, une signalisation numérique et une assistance technique aux services de radiodiffusion olympique (OBS) afin que les médias du Centre international de radiodiffusion puissent présenter Milano Cortina 2026 aux téléspectateurs du monde entier. Le « screen universe » de TCL et d'autres innovations telles que les climatiseurs optimisés par l'IA seront également présentés dans un espace TCL au village olympique de Milan, montrant comment la technologie offre aux fans plus de choix que jamais pour profiter des Jeux olympiques d'hiver.

TCL présente également des marques et des appareils dans plusieurs centres du Comité national olympique européen, où les fans, les athlètes et les délégations se réunissent pour les célébrations.

Dans les villages olympiques, les appareils électroménagers intelligents de TCL ont assuré le confort des athlètes. Alors que les athlètes s'installent, les appareils électroménagers de nouvelle génération de TCL, tels que les lave-linge et sèche-linge intelligents, les aident à profiter d'un nouveau niveau de confort dans les villages olympiques d'Anterselva et de Livigno, tandis que les téléviseurs TCL les aident à se détendre. TCL soutient également le « Moment de l'athlète », en fournissant la technologie d'affichage qui reliera les athlètes à leurs proches pour des moments de célébration immédiatement après chaque événement.

Art, culture et esprit olympique

Pour amplifier encore l'énergie et l'enthousiasme suscités par les Jeux olympiques d'hiver, TCL a également collaboré avec le Musée olympique pour réaliser une fresque exceptionnelle au cœur de Milan, au Corso di Porta Romana 111. Le projet a été conçu par Zeina Rashid, peintre et athlète olympique qui a représenté la Jordanie en tennis de table à Athènes en 2004 et à Pékin en 2008, et qui a été sélectionnée pour le projet dans le cadre du programme des artistes olympiens du Musée olympique.

L'inspiration est venue de ses souvenirs d'enfance, lorsqu'elle regardait les Jeux olympiques d'hiver à la télévision, et sa vision a ensuite été concrétisée par l'artiste mural Bublegum. Le résultat est un hommage vivant à l'héritage culturel des Jeux olympiques, célébrant la façon dont d'innombrables enfants du monde entier découvrent l'esprit olympique à travers un écran qui ouvre une fenêtre sur leurs ambitions futures.

About TCL

TCL Electronics est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, notamment des téléviseurs, des appareils audio, des produits pour la maison intelligente et des appareils électroménagers. Combinant un design réfléchi et une technologie innovante pour inspirer la grandeur, notre gamme propose des fonctionnalités incontournables et des expériences significatives. En tant que l'une des plus grandes marques mondiales d'électronique grand public, notre chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée et notre usine de panneaux d'affichage ultramoderne permettent à TCL d'innover pour tous. Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.tcl.com

TCL est une marque déposée de TCL Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2927063/Tower_of_Municipal_Technical_Services.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2927064/TCL_Edelweiss_Land.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2927065/TCL_Road_to_Milano_Cortina_2026_Tour.jpg