TCL lanza una campaña OOH con temática de los Juegos Olímpicos de Invierno

-TCL inspira a toda Italia con una campaña OOH y activaciones de marca con temática de los Juegos Olímpicos de Invierno

MILAN, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- TCL, socio olímpico y paralímpico mundial, ha lanzado una campaña OOH a gran escala en Milán para celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Con publicidad en más de 30 lugares de alto tráfico y cientos de ubicaciones en todo Milán y los aeropuertos de los alrededores, la campaña se desarrollará durante todo el período de los Juegos Olímpicos de Invierno, y algunas ubicaciones seleccionadas continuarán hasta finales de marzo, después de que concluyan los Juegos Paralímpicos.

Tower of Municipal Technical Services, Milan TCL Edelweiss Land, Milan TCL Road to Milano Cortina 2026 Tour

Como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, Milán recibirá a innumerables turistas que acudirán a presenciar la acción en directo. TCL espera difundir el mensaje de la campaña "Inspirar Grandeza" entre el público global y local, alineando la marca con el espíritu colectivo, la ambición y las historias humanas que encabezan los Juegos Olímpicos de Invierno.

En todo Milán, las imágenes de TCL aparecen en las principales arterias viales, en los autobuses turísticos, en las estaciones de metro y en puntos de viaje clave, como las estaciones centrales de tren de Milán, los aeropuertos de Malpensa y Linate, y más allá, hacia Venecia y Verona. Una de las instalaciones más visibles de la campaña es una valla publicitaria montada en la Torre de los Servicios Técnicos Municipales, de 90 metros de altura, en el centro de Milán, que establece una sólida presencia visual en el horizonte de la ciudad.

"El tema de nuestra campaña y experiencias OOH gira en torno a Inspirar Grandeza, y esto no se dirige solo a los atletas que compiten en los Juegos Olímpicos de Invierno, sino a todos los que nos atrevemos a superar los límites", declaró Stefan Streit, director de marketing de TCL Europe. "Nuestra presencia en Milán está diseñada para llevar el espíritu de este gran momento deportivo a nuestra vida cotidiana".

Experiencias públicas en el corazón de ciudades clave

Además de su visibilidad exterior, TCL también invita al público a conectar con la marca a través de experiencias de cara al público en Milán. En la Estación Central de Milán, TCL ha inaugurado TCL Edelweiss Land , una exposición creativa ubicada en la Piazza Duca d'Aosta. Abierta todos los días de 10:00 a 22:00 h hasta el 22 de febrero, la instalación ocupa más de 500 metros cuadrados y ofrece a los visitantes un espacio para probar las últimas innovaciones de TCL, como el televisor LED TCL SQD-Mini X11L.

Diseñada con principios de concienciación medioambiental, la exposición refleja el compromiso de TCL con la innovación responsable, a la vez que ofrece experiencias prácticas y momentos dignos de fotografiar.

El compromiso de TCL se extiende a través de la gira TCL Road to Milano Cortina 2026, una iniciativa itinerante que visitará centros comerciales clave en varias ciudades italianas. Con inicio en Roma en noviembre de 2025, la gira ha realizado exitosas activaciones temporales en Roma, Turín y Venecia, y ahora llega a Milán. Continúa en MILAN IL CENTRO ARESE hasta el 15 de marzo, donde TCL tendrá visibilidad en la balaustrada de la pista de patinaje sobre hielo junto al stand. El stand de TCL, con temática de los Juegos Olímpicos de Invierno, también estará abierto en la tienda física de Milano Certosa.

Apoyo a los Juegos Olímpicos de Invierno en la sede y en todo el mundo

TCL ayudará a millones de aficionados a disfrutar de los Juegos Olímpicos de Invierno en la sede y en todo el mundo proporcionando televisores, señalización digital y asistencia técnica a los Servicios de Radiodifusión Olímpica (OBS) para que los medios del Centro Internacional de Radiodifusión puedan llevar Milano Cortina 2026 a audiencias globales. El "universo de pantallas" de TCL y otras innovaciones, como los aires acondicionados con inteligencia artificial, también se exhibirán en un espacio de TCL en la Villa Olímpica de Milán, mostrando cómo la tecnología ofrece a los aficionados más opciones que nunca para disfrutar de los Juegos Olímpicos de Invierno.

TCL también está presente con su marca y dispositivos en varias sedes del COI europeos, las sedes oficiales de los Comités Olímpicos Nacionales donde aficionados, atletas y delegaciones se reúnen para celebrar.

En las Villas Olímpicas, los electrodomésticos inteligentes de TCL garantizaron la comodidad de los atletas. Mientras se instalan, los electrodomésticos de última generación de TCL, como lavadoras y secadoras inteligentes, les ayudan a disfrutar de un nuevo nivel de comodidad en las Villas Olímpicas de Anterselva y Livigno, mientras que los televisores TCL les ayudan a relajarse y desconectar. TCL también apoya el "Momento del Atleta", proporcionando la tecnología de pantalla que conectará a los atletas con sus seres queridos para momentos de celebración inmediatamente después de cada evento.

Arte, cultura y espíritu olímpico

Para intensificar aún más la energía y el entusiasmo en torno a los Juegos Olímpicos de Invierno, TCL también ha colaborado con el Museo Olímpico para llevar un vibrante mural al corazón de Milán, en Corso di Porta Romana 111. El diseño fue desarrollado por Zeina Rashid, pintora y atleta olímpica que representó a Jordania en tenis de mesa en Atenas 2004 y Pekín 2008, y quien fue seleccionada para el proyecto a través del Programa de Artistas Olímpicos del Museo Olímpico.

La inspiración surgió de sus recuerdos de infancia viendo los Juegos Olímpicos de Invierno por televisión, y su visión fue posteriormente plasmada por el muralista Bublegum. El resultado es un vibrante homenaje al patrimonio cultural de los Juegos Olímpicos, que celebra cómo innumerables niños de todo el mundo descubren por primera vez el espíritu olímpico a través de una pantalla que les abre una ventana a sus futuras ambiciones.

