TCL podněcuje venkovní kampaní a aktivitami značky s tématem Zimních olympijských her inspiraci po celé Itálii

Mar 07, 2026, 22:08 ET
MILÁN, 8. března 2026 /PRNewswire/ -- Společnost TCL, celosvětový partner olympijských a paralympijských her, zahájila v Miláně rozsáhlou venkovní kampaň na oslavu Zimních olympijských zimních her Milano Cortina 2026. Reklama se objevuje na více než 30 místech s vysokou návštěvností a stovkách míst po celém Miláně a v okolních dopravních uzlech. Kampaň poběží po celou dobu Zimních olympijských her, přičemž na vybraných místech zůstane až do konce března, tj. i po skončení Zimních paralympijských her.
Jako hostitelské město Zimních olympijských her přivítá Milán nespočet turistů, kteří chtějí akci sledovat živě. TCL doufá, že prostřednictvím kampaně Inspire Greatness osloví místní i globální publikum a propojí značku se společným duchem, ambicemi a lidskými příběhy, které tvoří jádro Zimních olympijských her.
Vizuály TCL se objevují po celém Miláně podél hlavních komunikací, na turistických autobusech, v metru a na klíčových dopravních uzlech včetně hlavních železničních stanic v Miláně, letišť Malpensa a Linate a dále ve směru na Benátky a Veronu. Jedním z nejviditelnějších prvků kampaně je billboard umístěný na 90 metrů vysoké věži technických služeb města v centru Milána, který v panoramatu města vytváří výraznou vizuální dominantu.
„Tématem naší venkovní kampaně a aktivit je inspirovat k velikosti, a to nejen sportovce soutěžící na Zimních olympijských hrách, ale i všechny lidi, kteří se odváží posouvat hranice," řekl Stefan Streit, hlavní marketingový ředitel společnosti TCL Europe. „Naše přítomnost po celém Miláně má za cíl přenést ducha tohoto obrovského sportovního okamžiku do našeho každodenního života."
Veřejné aktivity v srdci klíčových měst
Kromě venkovní vizibility zve společnost TCL publikum k interakci se značkou prostřednictvím veřejných aktivit v Miláně. Na milánském hlavním nádraží spustila společnost TCL TCL Edelweiss Land, kreativní přehlídku umístěnou na Piazza Duca d'Aosta. Instalace je otevřena denně od 10:00 do 22:00 až do 22. února, zabírá plochu více než 500 metrů čtverečních a návštěvníkům nabízí prostor k vyzkoušení nejnovějších inovací TCL, jako je televizor TCL SQD-Mini LED TV X11L.
Přehlídka byla navržená podle principů šetrných k životnímu prostředí, odráží závazek společnosti TCL k odpovědným inovacím a zároveň nabízí interaktivní zážitky a příležitosti k fotografování.
Závazek společnosti TCL pokračuje prostřednictvím putovní iniciativy TCL Road to Milano Cortina 2026 Tour, která navštíví několik italských měst a klíčová obchodní centra. Iniciativa odstartovala v listopadu 2025 v Římě, úspěšné pop-up se uskutečnily také v Turíně a Benátkách a nyní dorazila do Milána. Pokračuje v MILAN IL CENTRO ARESE až do 15. března, kde má TCL vizibilitu na zábradlí v oblasti kluziště. Stánek s tématem Zimních olympijských her je otevřený také v offline obchodě Milano Certosa.
Podpora Zimních olympijských her v místě konání i po celém světě
Společnost TCL umožní milionům fanoušků sledovat Zimní olympijské hry na místě i po celém světě tím, že poskytne televize, digitální displeje a technickou podporu Olympic Broadcasting Services (OBS), aby média v Mezinárodním vysílacím centru mohla přenášet letošní ročník globálnímu publiku. V prostoru TCL v milánské olympijské vesnici budou také představeny technologie screen universe a další inovace, jako je například klimatizace s AI, které ukazují, jak technologie fanouškům poskytují více možností, jak si Zimní olympijské hry vychutnat.
Branding a zařízení společnosti TCL jsou také k vidění v několika oficiálních domech národních olympijských výborů v Evropě, kde se scházejí fanoušci, sportovci a delegace, aby společně slavili.
Zařízení pro chytrou domácnost od společnosti TCL zajišťují sportovcům komfort v olympijských vesnicích. Aklimatizaci v olympijských vesnicích v Anterselvě a Livignu jim usnadňují domácí spotřebiče nové generace od společnosti TCL, jako jsou chytré pračky a sušičky, které jim poskytují novou úroveň komfortu, zatímco televizory TCL jim pomáhají relaxovat a odpočívat. TCL rovněž podporuje iniciativu Athlete Moment a dodává zobrazovací technologie, které sportovcům umožní spojit se se svými blízkými při slavnostních okamžicích bezprostředně po každém závodě, soutěži či utkání.
Umění, kultura a olympijský duch
Aby TCL ještě více zvýšila energii a nadšení kolem Zimních olympijských her, spolupracovala také s Olympijským muzeem na vytvoření nástěnné malby v srdci Milána na adrese Corso di Porta Romana 111. Návrh vytvořila Zeina Rashid, malířka a olympionička, která reprezentovala Jordánsko ve stolním tenisu na hrách v Athénách v roce 2004 a v Pekingu v roce 2008. Rashid byla do projektu přizvána prostřednictvím programu Olympian Artists Program Olympijského muzea.
Inspirací jí byly vzpomínky z dětství na sledování Zimních olympijských her v televizi, které v ní probudily sny o olympijských hrách. Její vize byla poté realizována muralistou jménem Bublegum. Výsledkem je živý hold kulturnímu dědictví olympijských her, který oslavuje, jak nespočet dětí po celém světě poprvé objevuje olympijského ducha prostřednictvím obrazovky, která otevírá okno k jejich budoucím ambicím.
O společnosti TCL
Společnost TCL Electronics se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu spotřební elektroniky včetně televizorů, audio zařízení, chytrých domácích produktů a spotřebičů. Kombinací promyšleného designu a inovativních technologií inspiruje nabídka společnosti k dokonalosti a poskytuje nezbytné funkce a smysluplné zážitky. Jedná se o jednu z největších značek spotřební elektroniky na světě. Vertikálně integrovaný dodavatelský řetězec a špičková továrna na zobrazovací panely umožňují firmě TCL přinášet inovace pro všechny. Další informace naleznete na: stránce https://www.tcl.com.
TCL je registrovaná ochranná známka společnosti TCL Corporation. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927063/Tower_of_Municipal_Technical_Services.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927064/TCL_Edelweiss_Land.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927065/TCL_Road_to_Milano_Cortina_2026_Tour.jpg
