TCL źródłem inspiracji w całych Włoszech dzięki kampanii OOH i strategicznych działaniom marketingowym w związku z zimowymi igrzyskami olimpijskimi

MEDIOLAN, 6 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- TCL, światowy partner olimpijski i paraolimpijski, uruchomił w Mediolanie zakrojoną na szeroką skalę kampanię OOH (out-of-home - poza domem), aby uczcić zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan Cortina 2026. Kampania obejmuje reklamy w ponad 30 lokalizacjach o dużym natężeniu ruchu oraz setki ekspozycji w całym Mediolanie i w okolicznych węzłach komunikacyjnych. Będzie ona prowadzona przez cały okres trwania zimowych igrzysk olimpijskich, a wybrane ekspozycje pozostaną do końca marca, po zakończeniu zimowych igrzysk paraolimpijskich.

Tower of Municipal Technical Services, Milan TCL Edelweiss Land, Milan TCL Road to Milano Cortina 2026 Tour

Jako miasto gospodarz zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan powita niezliczoną liczbę turystów przybywających, aby oglądać sportowe zmagania na żywo. TCL chce przekazać globalnej i lokalnej publiczności przesłanie kampanii „Inspire Greatness - inspirując do świetności", łącząc markę z duchem wspólnoty, ambicją i ludzkimi historiami stanowiącymi istotę zimowych igrzysk olimpijskich.

W całym Mediolanie wizualizacje TCL pojawiają się wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych, na autobusach turystycznych, w stacjach metra oraz w kluczowych punktach podróży, takich jak główne dworce kolejowe w Mediolanie, lotniska Malpensa i Linate, a także poza miastem - w Wenecji i Weronie. Jedną z najbardziej widocznych instalacji kampanii jest billboard zamontowany na 90-metrowym wieżowcu Torre Servizi Tecnici Comunali w centrum Mediolanu, który zapewnia wyraźną obecność marki w panoramie miasta.

„Motyw naszej kampanii OOH i towarzyszących jej doświadczeń koncentruje się wokół idei inspirowania do świetności - i nie dotyczy to wyłącznie sportowców rywalizujących na zimowych igrzyskach olimpijskich, lecz wszystkich, którzy mają odwagę przekraczać własne granice - powiedział Stefan Streit, dyrektor TCL Europe ds. marketingu. - Nasza obecność w całym Mediolanie ma na celu wprowadzenie ducha tego wielkiego sportowego wydarzenia do naszego codziennego życia".

Inicjatywy publiczne w najważniejszych miastach

Poza szeroką obecnością w przestrzeni miejskiej TCL zaprasza również odbiorców do bezpośredniego kontaktu z marką poprzez doświadczenia dostępne dla publiczności w Mediolanie. Na mediolańskim dworcu centralnym TCL uruchomił TCL Edelweiss Land - kreatywną przestrzeń prezentacyjną zlokalizowaną na Piazza Duca d'Aosta. Instalacja, otwarta codziennie w godzinach 10:00-22:00 do 22 lutego, zajmuje powierzchnię ponad 500 metrów kwadratowych i oferuje odwiedzającym możliwość wypróbowania najświeższych innowacji TCL, takich jak telewizor TCL SQD-Mini LED X11L.

Przestrzeń zaprojektowano zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej. Prezentacja odzwierciedla zaangażowanie TCL w odpowiedzialne innowacje, jednocześnie oferując odwiedzającym interaktywne doświadczenia oraz atrakcyjne miejsca do wykonywania zdjęć.

Zaangażowanie TCL obejmuje również inicjatywę TCL Road to Milano Cortina 2026 Tour - trasę objazdową po kluczowych centrach handlowych wielu włoskich miast. Projekt rozpoczął się w Rzymie w listopadzie 2025 r., aby następnie objąć bezpośrednie działania aktywizujące w Rzymie, Turynie i Wenecji i dotrzeć do Mediolanu. Obecnie jego kontynuację można oglądać w centrum handlowym MILAN IL CENTRO ARESE do 15 marca, gdzie marka jest widoczna m.in. na balustradach lodowiska znajdującego się obok stoiska TCL. Stoisko TCL inspirowane zimowymi igrzyskami olimpijskimi jest również otwarte w sklepie stacjonarnym Milano Certosa.

Wsparcie zimowych igrzysk olimpijskich na miejscu i na całym świecie

TCL pomoże milionom kibiców cieszyć się zimowymi igrzyskami olimpijskimi zarówno na miejscu, jak i na całym świecie, dostarczając telewizory, systemy wyświetlaczy cyfrowych oraz wsparcie techniczne dla Olympic Broadcasting Services (OBS), dzięki czemu media pracujące w Międzynarodowym Centrum Nadawczym (International Broadcasting Centre) będą mogły przekazywać relacje z igrzysk Mediolan Cortina 2026 publiczności na całym świecie. W przestrzeni TCL w mediolańskiej wiosce olimpijskiej zaprezentowany zostanie również świat ekranów TCL oraz pozostałe innowacje, takie jak klimatyzatory z funkcjami sztucznej inteligencji. Pokazuje to, w jaki sposób technologia daje kibicom więcej możliwości niż kiedykolwiek wcześniej w zakresie oglądania i przeżywania zimowych igrzysk olimpijskich.

Firma TCL jest również obecna ze swoją marką i urządzeniami w kilku europejskich oficjalnych przestrzeniach narodowych komitetów olimpijskich, w których kibice, sportowcy i delegacje spotykają się, aby wspólnie świętować.

W wioskach olimpijskich inteligentne urządzenia gospodarstwa domowego TCL zapewniają sportowcom komfortowe warunki. Po zakwaterowaniu sportowcy mogą korzystać z urządzeń gospodarstwa domowego nowej generacji, takich jak inteligentne pralki i suszarki, które podnoszą poziom wygody w wioskach olimpijskich w Anterselvie i Livigno, a telewizory TCL pomagają im się zrelaksować i odpocząć. TCL wspiera także inicjatywę „Athlete Moment (Moment dla sportowców)", dostarczając technologie wyświetlania umożliwiające sportowcom natychmiastowe łączenie się z bliskimi po zakończeniu zawodów i wspólne przeżywanie chwil radości.

Sztuka, kultura i duch olimpijski

Aby jeszcze bardziej wzmocnić atmosferę energii i emocji towarzyszących zimowym igrzyskom olimpijskim, firma TCL nawiązała również współpracę z Muzeum Olimpijskim, tworząc barwny mural w sercu Mediolanu przy Corso di Porta Romana 111. Projekt został opracowany przez Zeinę Rashid - malarkę i olimpijkę, która reprezentowała Jordanię w tenisie stołowym podczas igrzysk w Atenach w 2004 r. i w Pekinie w 2008 r. Została ona wybrana do projektu w ramach Programu Artystów Olimpijskich prowadzonego przez Muzeum Olimpijskie.

Inspiracją dla projektu były wspomnienia z dzieciństwa artystki związane z oglądaniem zimowych igrzysk olimpijskich w telewizji. Jej wizja została następnie przeniesiona na mural przez artystę Bublegum. Efektem jest ekspresyjny hołd dla dziedzictwa kulturowego igrzysk olimpijskich, ukazujący, w jaki sposób wiele dzieci na całym świecie po raz pierwszy odkrywa ducha olimpijskiego za pośrednictwem ekranu, który otwiera przed nimi okno na przyszłe ambicje.

Zdjęcie -- https://mma.prnewswire.com/media/2927063/Tower_of_Municipal_Technical_Services.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2927064/TCL_Edelweiss_Land.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2927065/TCL_Road_to_Milano_Cortina_2026_Tour.jpg