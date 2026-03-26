TCL predstavuje na veľtrhu MCE 2026 v Miláne riešenia klimatizácie s umelou inteligenciou

MILÁNO, 26. marca 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť TCL predstavuje svoje najnovšie inovácie v oblasti klimatizácie pre domácnosti a ľahké komerčné priestory na veľtrhu MCE – Mostra Convegno Expocomfort 2026, ktorý sa koná 24. – 27. marca 2026 vo výstavnom centre Fiera Milano Rho. Návštevníci si môžu pozrieť inteligentné klimatické technológie spoločnosti TCL v hale 7, stánku T11/U20, kde spoločnosť predstaví riešenia založené na umelej inteligencii, ktoré sú navrhnuté tak, aby zlepšili kvalitu vnútorného ovzdušia, energetickú účinnosť a každodenný komfort.
Vďaka pokračujúcej expanzii na globálnych trhoch vrátane druhého miesta v celosvetovom exporte klimatizácií[1] má spoločnosť TCL Air Conditioner na veľtrhu MCE posilniť svoju pozíciu ako poskytovateľa inteligentných a energeticky úsporných klimatizačných technológií pre domácnosti a firmy.
Na veľtrhu MCE 2026 bude stánok spoločnosti TCL ponúkať aj vyhradené zážitkové zóny, kde si návštevníci môžu pozrieť jej najnovšie klimatizačné technológie predvádzané v reálnych situáciách. Ide napríklad o stabilný vykurovací výkon aj pri vonkajších teplotách až do -40 °C, ako aj pohodlné hlasové ovládanie prostredníctvom FreshIN 3.0. Tieto živé ukážky spoločne ilustrujú, ako spoločnosť TCL kombinuje ovládanie riadené umelou inteligenciou, energeticky úsporný výkon a prúdenie vzduchu zamerané na komfort s cieľom riešiť skutočné klimatické výzvy, ktorým čelia domácnosti a budovy.
Portfólio klimatizácií spoločnosti TCL je postavené na troch základných technologických pilieroch: AI Health (Zdravie s umelou inteligenciou), AI Voice Control (Hlasové ovládanie s umelou inteligenciou) a AI Energy-Saving (Úspora energie s umelou inteligenciou), ktoré sú navrhnuté tak, aby zlepšili kvalitu vnútorného ovzdušia, zjednodušili každodenné ovládanie klímy a znížili spotrebu energie.
Návštevníci stánku na veľtrhu MCE 2026 si môžu vyskúšať tieto inovácie spoločnosti TCL:
FreshIN 3.0, klimatizácia s funkciou vetrania s prívodom čerstvého vzduchu a inteligentným čistením pre zlepšenie kvality vnútorného vzduchu. Návštevníci si môžu klimatizáciu vyskúšať offline hlasovým ovládaním vo vyhradenej zóne pre inteligentné hlasové ovládanie.
VoxIN, klimatizácia, ktorá preukázala spoľahlivý vykurovací výkon pri teplotách až do -40 °C v zóne vynikajúcich skúseností s vykurovaním.
SaveIN, navrhnutá na podporu zlepšenia každodennej úspory energie pri chladení a vykurovaní domácností.
BreezeIN, klimatizácia kombinujúca technológiu úspory energie spoločnosti TLC s využitím umelej inteligencii, inteligentné ovládanie a funkciu Gentle Breeze pre pohodlnejšie chladenie.
TCL Free Match, ľahká komerčná klimatizácia ako vonkajšia jednotka, ktorá umožňuje prepojenie jednej vonkajšej jednotky až so šiestimi vnútornými jednotkami pre firmy, ktoré potrebujú flexibilnú reguláciu klímy.
Statický systém potrubí s vysokým tlakom 200 Pa‑má dĺžku potrubia až 20 m a je kompatibilný so systémom riadenia budov BMS (Building Management System) pre pohodlné monitorovanie a riadenie, ako aj so systémami AIRZONE pre flexibilné zónovanie, čím dokonale spĺňa európske požiadavky na komerčné priestory.
Riešenia umelej inteligencie pre klímu v moderných domovoch
Na výstave spoločnosť TCL predstaví svoj základný sortiment prémiových klimatizácií pre domácnosti vrátane modelov FreshIN 3.0, VoxIN, SaveIN a BreezeIN.
Klimatizácia FreshIN 3.0 je vybavená vysokovýkonnými štvorvrstvovými filtrami Quadrupuri a vizuálnym monitorovaním kvality ovzdušia v reálnom čase, ktoré čistí vnútorný vzduch a odstraňuje pachy, čím vytvára čistejšie a zdravšie priestory. Vďaka štvornásobnému systému redukcie hluku pracuje ticho s hladinou hluku len 16 dB, čo zaisťuje pokojné pohodlie pri práci, relaxácii alebo spánku. FreshIN 3.0 má certifikáciu s najvyššou energetickou triedou A+++ v odvetví. Vylepšený algoritmus spoločnosti TLC s podporou umelej inteligencie T-AI a úsporou energie prináša až o 37 % vyššiu úsporu energie nad rámec súčasného výkonu.
Klimatizácia VoxIN novej generácie od spoločnosti TCL s hlasovým ovládaním je krokom vpred v oblasti prirodzeného pohodlia bez použitia rúk. Vďaka dizajnu 5E špeciálne pre inštalačných technikov zaisťuje VoxIN jednoduchú inštaláciu, údržbu, montáž a demontáž, čistenie a bezdrôtové aktualizácie OTA. VoxIN integruje pokročilú technológiu úspory energie s podporou umelej inteligencie T-AI a jemný vánok, čím zabezpečuje efektívne chladenie bez priameho prúdenia vzduchu. VoxIN s certifikáciou energetickej triedy A+++ ponúka energeticky úsporný komfort pre každodenné používanie.
Klimatizácie FreshIN 3.0 aj VoxIN podporujú offline hlasové ovládanie pre obsluhu bez použitia rúk, okamžite reagujú bez internetového pripojenia a umožňujú používateľom nastaviť teplotu, režimy alebo prúdenie vzduchu pomocou jednoduchých hlasových povelov. Spoločnosť TCL tiež integruje svoju vlastnú technológiu úspory energie T-AI do celého svojho portfólia klimatizácií, vďaka čomu sú vysoko výkonné a zároveň šetrné k životnému prostrediu.
Spoločnosť TCL ponúka aj ďalšie rady vrátane klimatizácií SaveIN a BreezeIN, ktoré poskytujú komplexné riešenia pre klimatizáciu prispôsobené rôznym potrebám európskych používateľov.
Flexibilné riešenia klimatizácie pre komerčné priestory
Popri rezidenčných systémoch predstaví spoločnosť TCL aj svoje portfólio klimatizácií pre ľahké komerčné účely, určené pre kancelárie, maloobchodné priestory, pohostinské zariadenia a iné komerčné priestory.
V centre pozornosti je riešenie Free-Match od TCL pre klimatizáciu, ktoré umožňuje prepojenie jednej vonkajšej jednotky až so šiestimi vnútornými jednotkami pre flexibilné viaczónové ovládanie klímy v rôznych miestnostiach.
Vonkajšia jednotka TCL poskytuje masívny výkon a bezproblémovú inteligentnú integráciu, je plne kompatibilná so systémami BMS a Airzone pre centralizované monitorovanie a ovládanie. Ďalšie technické funkcie, ako napríklad vylepšený odvod tepla pri 58 °C a funkcia samočistenia pri 56 °C, pomáhajú udržiavať účinnosť systému a dlhodobý výkon. Jednotka podporuje hotelový režim s prepojeným ovládaním pre automatickú prevádzku napojenú na stav dverí/okien a požiarnymi poplachovými systémami. Dodáva sa aj s káblovým ovládačom pre pohodlné lokálne ovládanie.
Pre podporu rôznych dispozičných riešení budov ponúka spoločnosť TCL aj viacero formátov vnútorných jednotiek vrátane vzduchovodných, stropných a podlahových, konzolových a kazetových, čo poskytuje flexibilné možnosti inštalácie pre rôzne komerčné priestory.
Vysoko statický potrubný systém s tlakom 200 Pa podporuje predĺžiteľné dĺžky potrubí až do 20 metrov, čo umožňuje flexibilnú inštaláciu dlhých potrubí vo väčších komerčných priestoroch. V kombinácii s viaczónovým ovládaním a kompatibilitou s platformami BMS a Airzone systém umožňuje presnú reguláciu klímy v rôznych miestnostiach a zároveň podporuje integrované riadenie budovy.
Spoločnosť TCL tiež predstavuje svoje produkty a riešenia v oblasti obnoviteľnej energie vrátane tepelného čerpadla R290 TRI-THERMAL PRO ATW a ohrievača vody R290 HP, čím demonštruje svoje ekologické, inteligentné energetické riešenie pre celý dom a profesionálne možnosti pripojenia systému.
Vytvárať pohodlné prostredie pre profesionálny šport
Spoločnosť TCL je celosvetovým olympijským a paralympijským partnerom v kategóriách domáce audiovizuálne zariadenia a domáce spotrebiče. Počas olympiády Milano Cortina 2026 zabezpečovali klimatizácie TCL profesionálne, stabilné a inteligentné riešenia.
V olympijskej dedine boli nainštalované klimatizačné jednotky FreshIN 3.0 od spoločnosti TCL, aby zabezpečili zdravší vnútorný vzduch pre športovcov na olympiáde Miláno Cortina 2026. Spoločnosť TCL tiež predviedla svoje klimatizačné riešenia v TCL Edelweiss Land a China House počas zimných olympijských hier a poskytla tak v Miláne spoľahlivý výkon a prvotriedny zážitok návštevníkom, médiám a hosťom z celého sveta.
Vďaka funkciám, ako je inteligentné ovládanie pomocou umelej inteligencie, stabilné vykurovanie pri mimoriadne nízkych teplotách a efektívna a tichá prevádzka, systémy preukázali silné výskumné a vývojové kapacity spoločnosti TCL a zároveň pomohli udržiavať pohodlné vnútorné prostredie v olympijskej dedine a jej okolí.
Účasť spoločnosti TCL na veľtrhu MCE odráža poslanie spoločnosti zabezpečiť zdravé a udržateľné ovzdušie bez námahy pre každého a jej víziu stať sa globálnym lídrom v oblasti udržateľnej energie a riešení pre zdravý vzduch. Jej portfólio klimatizácií je navrhnuté tak, aby zlepšilo kvalitu vnútorného ovzdušia, zjednodušilo každodennú reguláciu klímy a pomohlo domácnostiam a firmám znížiť spotrebu energie.
O spoločnosti TCL
Spoločnosť TCL Electronics sa špecializuje na výskum, vývoj a výrobu spotrebnej elektroniky vrátane televízorov, audio zariadení, produktov pre inteligentnú domácnosť a spotrebičov. Náš sortiment, ktorý spája premyslený dizajn a inovatívne technológie, aby inšpirovali k dokonalosti, prináša funkcie a zmysluplné zážitky, ktoré musíte mať. Ako jedna z najväčších svetových značiek spotrebnej elektroniky, náš vertikálne integrovaný dodávateľský reťazec a najmodernejší závod na zobrazovacie panely pomáhajú spoločnosti TCL prinášať inovácie pre všetkých. Viac informácií nájdete na stránke: https://www.tcl.com
Spoločnosť TCL je registrovaná ochranná známka spoločnosti TCL Corporation. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
[1] Zdroj: ChinalOL, 2024. Údaje o vývoze čínskych klimatizácií pre domácnosti sú štatisticky analyzované prostredníctvom výskumu odborníkov z odvetvia a dodávateľov klimatizácií.
Share this article