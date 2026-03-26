TCL presenta soluciones de aire acondicionado impulsadas por IA en MCE 2026 en Milán

Con una expansión continua en los mercados globales, incluido el puesto número 2 en envíos mundiales de exportación de aire acondicionado[1], la asistencia de TCL Air Conditioner a MCE tiene como objetivo fortalecer su posición como proveedor de tecnologías climáticas inteligentes y energéticamente eficientes para hogares y empresas.

En MCE 2026, el stand de TCL también contará con zonas de experiencia dedicadas donde los visitantes podrán ver sus últimas tecnologías de aire acondicionado demostradas en escenarios del mundo real. Estos incluyen un rendimiento de calefacción estable incluso a temperaturas exteriores de hasta -40 °C, así como un cómodo control por voz a través de FreshIN 3.0. Juntas, estas demostraciones en vivo ilustran cómo TCL combina control impulsado por IA, rendimiento de ahorro de energía y flujo de aire centrado en el confort para abordar los desafíos climáticos reales a los que se enfrentan los hogares y edificios.

La cartera de aire acondicionado de TCL se basa en tres pilares tecnológicos centrales, AI Health, AI Voice Control y AI Energy-Saving, diseñados para mejorar la calidad del aire interior, simplificar el control climático diario y reducir el consumo de energía.

Los visitantes del stand en MCE 2026 pueden experimentar estas innovaciones de TCL:

FreshIN 3.0 , cuenta con ventilación de aire fresco y purificación inteligente para mejorar la calidad del aire interior. El control por voz sin conexión está disponible para que los visitantes prueben el aire acondicionado en la zona dedicada a la experiencia de voz inteligente.

, cuenta con ventilación de aire fresco y purificación inteligente para mejorar la calidad del aire interior. El control por voz sin conexión está disponible para que los visitantes prueben el aire acondicionado en la zona dedicada a la experiencia de voz inteligente. VoxIN , demostrando un rendimiento de calefacción fiable a temperaturas tan bajas como -40 °C en la Zona de Excelente Experiencia de Calefacción.

, demostrando un rendimiento de calefacción fiable a temperaturas tan bajas como en la Zona de Excelente Experiencia de Calefacción. SaveIN , diseñado para mejorar el rendimiento del ahorro energético diario en la refrigeración y calefacción del hogar.

, diseñado para mejorar el rendimiento del ahorro energético diario en la refrigeración y calefacción del hogar. BreezeIN , combinando la tecnología de ahorro de energía T–AI, el control inteligente y la función Gentle Breeze para una refrigeración más confortable.

, combinando la T–AI, el control inteligente y la función Gentle Breeze para una refrigeración más confortable. Aire acondicionado comercial ligero con unidad exterior TCL Free Match, que permite conectar hasta seis unidades interiores para empresas que requieren un control climático flexible.

con unidad exterior TCL Free Match, que permite conectar para empresas que requieren un control climático flexible. Sistema de conductos de alta presión estática de 200 Pa, con una longitud de conducto extensible de hasta 20 m y compatible con sistemas BMS (Sistema de Gestión de Edificios) para una monitorización y control sencillos, así como con sistemas AIRZONE para un control de zonificación flexible, satisfaciendo a la perfección las exigencias de los espacios comerciales europeos.

Soluciones climáticas con IA para hogares modernos

En la exposición, TCL presentará su línea principal de aires acondicionados residenciales de alta gama, que incluye FreshIN 3.0, VoxIN, SaveIN y BreezeIN.

El FreshIN 3.0 cuenta con filtros Quadrupuri de cuatro capas de alto rendimiento y monitoreo visible de la calidad del aire en tiempo real para purificar el aire interior y eliminar olores, creando así espacios más limpios y saludables. Equipado con un sistema de reducción de ruido cuádruple, funciona silenciosamente a niveles tan bajos como 16 dB, garantizando un confort óptimo al trabajar, relajarse o dormir. El FreshIN 3.0 cuenta con la certificación de eficiencia energética A+++, líder en la industria. El algoritmo de ahorro de energía T-AI mejorado ofrece hasta un 37 % de ahorro energético adicional, además del ahorro actual.

VoxIN, el aire acondicionado de nueva generación con control por voz de TCL representa un avance en confort natural y manos libres. Con un diseño 5E específicamente pensado para instaladores, el VoxIN garantiza una fácil instalación, mantenimiento, montaje y desmontaje, limpieza y actualizaciones OTA. El VoxIN integra la avanzada tecnología de ahorro de energía T-AI y la función Gentle Breeze, que proporciona una refrigeración eficiente sin viento directo. Con certificación energética A+++, el VoxIN ofrece confort de bajo consumo para el uso diario.

Tanto FreshIN 3.0 como el VoxIN admiten control por voz sin conexión para un funcionamiento manos libres, respondiendo instantáneamente sin conexión a internet. Esto permite a los usuarios ajustar la temperatura, los modos o el flujo de aire mediante sencillos comandos de voz. TCL también integra su tecnología de ahorro de energía T-AI patentada en toda su gama de aires acondicionados, lo que los convierte en equipos de alto rendimiento y respetuosos con el medio ambiente.

TCL también ofrece líneas adicionales, como los aires acondicionados SaveIN y BreezeIN, que proporcionan soluciones de climatización integrales adaptadas a las diversas necesidades de los usuarios europeos.

Soluciones climáticas flexibles para espacios comerciales

Además de los sistemas residenciales, TCL también presentará su gama de aires acondicionados para espacios comerciales ligeros, diseñados para oficinas, comercios, hoteles y otros locales comerciales.

La solución Free Match de TCL para aire acondicionado es la pieza central, que permite conectar una sola unidad exterior con hasta seis unidades interiores para un control climático multizona flexible en diferentes habitaciones.

La unidad exterior de TCL ofrece un rendimiento robusto y una integración inteligente perfecta, totalmente compatible con los sistemas BMS y Airzone para la monitorización y el control centralizados. Otras características de ingeniería, como una disipación de calor mejorada a 58 °C y una función de autolimpieza a 56 °C, ayudan a mantener la eficiencia del sistema y su rendimiento a largo plazo. La unidad admite el modo hotel con control interconectado para un funcionamiento automático vinculado al estado de puertas y ventanas y a los sistemas de alarma contra incendios. También incluye un controlador con cable para un manejo local cómodo.

Para adaptarse a la diversidad de diseños de edificios, TCL ofrece múltiples formatos de unidades interiores, incluyendo conductos de aire, unidades de techo y suelo, consolas y cassettes, proporcionando opciones de instalación flexibles para diferentes espacios comerciales.

El sistema de conductos de alta presión estática de 200 Pa admite longitudes de conducto extensibles de hasta 20 metros, lo que permite una instalación flexible de tuberías largas en espacios comerciales de mayor tamaño. Combinado con el control multizona y la compatibilidad con las plataformas BMS y Airzone, el sistema permite una gestión climática precisa en diferentes habitaciones, a la vez que facilita la gestión integrada del edificio.

TCL también presenta sus productos y soluciones de energía renovable, incluyendo la bomba de calor R290 TRI-THERMAL PRO ATW y el calentador de agua R290 HP, demostrando su solución energética inteligente para toda la vivienda, respetuosa con el medio ambiente, y sus capacidades de conectividad de sistemas profesionales.

Creando entornos confortables para el deporte profesional

TCL es socio olímpico y paralímpico mundial en las categorías de equipos audiovisuales y electrodomésticos. Durante los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026, TCL Air Conditioner proporcionó soluciones de climatización profesionales, estables e inteligentes.

Se instalaron unidades del sistema de aire acondicionado FreshIN 3.0 de TCL en la Villa Olímpica para ofrecer un aire interior más saludable a los atletas de Milano Cortina 2026. TCL también presentó sus soluciones de climatización en TCL Edelweiss Land y China House durante los Juegos Olímpicos de Invierno, brindando un rendimiento fiable y una experiencia de primera clase a visitantes, medios de comunicación e invitados de todo el mundo en Milán.

Con características como control inteligente mediante IA, calefacción estable a temperaturas ultrabajas y un funcionamiento silencioso y eficiente, los sistemas demostraron la sólida capacidad de I+D de TCL, contribuyendo a mantener ambientes interiores confortables en la Villa Olímpica y sus alrededores.

La participación de TCL en MCE refleja la misión de la compañía de facilitar el acceso a un aire saludable y sostenible para todos, así como su visión de convertirse en líder mundial en energía sostenible y soluciones de aire saludable. Su cartera de productos de aire acondicionado está diseñada para mejorar la calidad del aire interior, simplificar el control climático diario y ayudar a hogares y empresas a reducir el consumo de energía.

Acerca de TCL

TCL Electronics se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, incluyendo televisores, dispositivos de audio, productos para el hogar inteligente y electrodomésticos. Combinando un diseño cuidado y tecnología innovadora para inspirar la excelencia, nuestra gama de productos ofrece características imprescindibles y experiencias significativas. Como una de las marcas de electrónica de consumo más grandes del mundo, nuestra cadena de suministro integrada verticalmente y nuestra fábrica de paneles de visualización de última generación ayudan a TCL a proporcionar innovación para todos. Para obtener más información, visite: https://www.tcl.com

TCL es una marca registrada de TCL Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

[1] Fuente: ChinalOL, 2024. Los datos de exportación de aires acondicionados domésticos de China se analizan estadísticamente mediante investigaciones realizadas con expertos de la industria y proveedores de aire acondicionado.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2942307/TCL_FreshIN_3_0_Air_Conditioner.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2942308/TCL_VoxIN_Air_Conditioner.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2942309/TCL_Residential_Air_Conditioners.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2942310/TCL_Free_Match_Solution.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2942311/TCL_is_the_official_Worldwide_Olympic_and_Paralympic_Partner.jpg