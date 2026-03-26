TCL met en avant ses solutions de climatisation alimentées par l'IA au salon MCE 2026 de Milan

Affichant une expansion continue sur les marchés mondiaux, et forte de sa deuxième place mondiale pour les exportations de climatiseurs[1], la marque TCL vise, par sa participation au salon MCE, à renforcer sa position de fournisseur de technologies de climatisation intelligentes et économes en énergie pour les habitations et les entreprises.

Au salon MCE 2026, le stand de TCL comporte également des zones dédiées à l'expérience, où les visiteurs peuvent assister, dans des scénarios réels, à des démonstrations des dernières technologies de climatisation proposées par l'entreprise. Il s'agit notamment d'une performance de chauffage stable, même à des températures extérieures très basses atteignant -40 °C, ainsi que d'une commande vocale pratique via FreshIN 3.0. Ensemble, ces démonstrations en direct illustrent la façon dont TCL associe une commande pilotée par l'IA, des performances d'économie d'énergie et un flux d'air axé sur le confort pour répondre aux véritables défis de la climatisation des maisons individuelles et des immeubles.

La gamme de climatiseurs de TCL s'organise autour de trois piliers technologiques fondamentaux, Santé IA, Commande vocale IA et Économie d'énergie IA, pensés pour améliorer la qualité de l'air intérieur, simplifier la régulation climatique au quotidien et réduire la consommation d'énergie.

Sur le stand de TCL au salon MCE 2026, les visiteurs peuvent découvrir les innovations suivantes :

FreshIN 3.0 , qui améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la ventilation d'air frais et à la purification intelligente. La commande vocale hors ligne est disponible dans la zone dédiée à l'expérience vocale intelligente pour les visiteurs qui souhaitent essayer le climatiseur.

, qui améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la ventilation d'air frais et à la purification intelligente. La commande vocale hors ligne est disponible dans la zone dédiée à l'expérience vocale intelligente pour les visiteurs qui souhaitent essayer le climatiseur. VoxIN , qui convainc par des performances de chauffage fiables à des températures aussi basses que -40 °C dans la zone d'expérience du chauffage d'excellence.

, qui convainc par des performances de chauffage fiables à des températures aussi basses que dans la zone d'expérience du chauffage d'excellence. SaveIN , conçu pour améliorer au quotidien les performances d'économie d'énergie des systèmes de chauffage et de climatisation des habitations.

, conçu pour améliorer au quotidien les performances d'économie d'énergie des systèmes de chauffage et de climatisation des habitations. BreezeIN , qui combine technologie d'économie d'énergie T-AI, commande intelligente et brise légère pour un refroidissement plus confortable.

, qui combine pour un refroidissement plus confortable. Climatiseur commercial léger , dont l'unité extérieure TCL Free Match permet aux entreprises qui ont besoin d'une régulation climatique tout en souplesse de relier une unité extérieure à un maximum de six unités intérieures .

, dont l'unité extérieure TCL Free Match permet aux entreprises qui ont besoin d'une régulation climatique tout en souplesse de relier une unité extérieure à . Système de conduits à haute pression statique de 200 Pa, qui étend la longueur des conduits jusqu'à 20 m et est compatible avec le système BMS (gestion technique de bâtiment) pour une surveillance et une commande pratiques, ainsi que systèmes AIRZONE pour une commande par zone flexible qui répond parfaitement aux exigences des espaces commerciaux européens.

Solutions de climatisation IA pour les maisons modernes

L'exposition de TCL met en lumière sa gamme principale de climatiseurs résidentiels haut de gamme, notamment FreshIN 3.0, VoxIN, SaveIN et BreezeIN.

Le climatiseur FreshIN 3.0 est doté de filtres Quadrupuri à quatre couches à haute performance et d'un système de surveillance de la qualité de l'air en temps réel pour purifier l'air intérieur, éliminer les odeurs, et ainsi créer des espaces plus propres et plus sains. Équipé du système de réduction du bruit Quadruple, il fonctionne silencieusement pour atteindre un niveau sonore de seulement 16 dB qui garantit un confort paisible pendant les plages de travail, les moments de détente ou les heures de sommeil. FreshIN 3.0 est certifié conforme à la classe énergétique A+++, la meilleure du secteur. La mise à niveau de l'algorithme T-AI Energy-Saving fait réaliser jusqu'à 37 % d'économies d'énergie supplémentaires par rapport aux performances actuelles.

VoxIN, le climatiseur à commande vocale de nouvelle génération de TCL, représente un pas en avant dans le confort naturel grâce au mode mains libres. Présentant un design 5E spécialement conçu pour les installateurs, VoxIN facilite la mise en place, la maintenance, le montage et le démontage, le nettoyage et les mises à jour à distance (OTA). VoxIN intègre la technologie avancée d'économie d'énergie T-AI, et une brise légère assure un refroidissement efficace sans ventilation directe. Certifié conforme à la classe énergétique A+++, VoxIN offre un confort économe en énergie pour l'utilisation quotidienne.

FreshIN 3.0 et VoxIN prennent tous deux en charge la commande vocale hors ligne pour un fonctionnement mains libres : grâce à de simples commandes vocales, les utilisateurs peuvent régler instantanément la température, les modes ou le débit d'air, sans connexion à Internet. TCL intègre en outre sa technologie exclusive d'économie d'énergie T-AI dans sa gamme de climatiseurs, ce qui les rend à la fois très performants et respectueux de l'environnement.

TCL propose aussi d'autres lignes de produits, notamment les climatiseurs SaveIN et BreezeIN, qui complètent son éventail de solutions adaptées aux divers besoins des utilisateurs européens en matière de conditionnement d'air.

Solutions de climatisation flexibles pour les espaces commerciaux

Outre les systèmes résidentiels, TCL expose sa gamme de systèmes de climatisation commerciale légère, spécifiquement mise au point pour les bureaux, les commerces de détail, les lieux d'accueil et autres espaces commerciaux.

Au cœur de cette gamme se trouve la solution de climatisation Free Match de TCL, qui permet de relier une seule unité extérieure à un maximum de six unités intérieures pour obtenir une régulation climatique multizone particulièrement souple dans différentes pièces.

L'unité extérieure de TCL assure des performances robustes et une intégration intelligente transparente, entièrement compatible avec les systèmes BMS et Airzone pour une surveillance et une commande centralisées. Des caractéristiques techniques supplémentaires telles que la dissipation thermique améliorée à 58 °C et la fonction d'autonettoyage à 56 °C aident à maintenir l'efficacité du système et ses performances à long terme. L'unité prend en charge le mode Hôtel avec commande interconnectée pour un fonctionnement automatique lié à l'état des portes/fenêtres et aux systèmes d'alarme incendie. Elle est par ailleurs livrée avec un contrôleur câblé pour un fonctionnement local pratique.

Pour répondre à la diversité d'agencement des bâtiments, TCL propose aussi plusieurs formats d'unités intérieures : conduits d'air, plafond et sol, console et cassette, qui constituent autant d'options d'installation flexibles pour les différents espaces commerciaux.

Le système de conduits à haute pression statique de 200 Pa, qui étend la longueur des conduits jusqu'à 20 mètres, facilite une installation modulable de longs tuyaux dans les espaces commerciaux les plus vastes. Associé à la commande multizone et à la compatibilité avec les plateformes BMS et Airzone, le système climatise avec précision les différentes pièces tout en favorisant la gestion intégrée du bâtiment.

À l'appui de ses capacités en matière de dispositifs énergétiques intelligents et respectueux de l'environnement pour l'ensemble de la maison, mais aussi de ses compétences pour assurer la connectabilité avec les systèmes professionnels, TCL présente également ses produits et solutions d'énergie renouvelable, notamment la pompe à chaleur R290 TRI-THERMAL PRO ATW et le chauffe-eau R290 HP.

Créer des environnements confortables pour le sport professionnel

TCL est un partenaire mondial officiel des Jeux olympiques et paralympiques dans les catégories de l'équipement audiovisuel domestique et de l'électroménager. Lors des Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026, les climatiseurs de TCL ont apporté des solutions professionnelles, stables et intelligentes pour le conditionnement de l'air.

Des unités du climatiseur FreshIN 3.0 de TCL ont été installées dans le village olympique pour fournir un air intérieur plus sain aux athlètes participant aux Jeux de Milan-Cortina 2026. TCL a en outre exposé ses solutions de climatisation sur le stand TCL Edelweiss Land et à la Maison de la Chine pendant les Jeux olympiques d'hiver, afin de donner aux visiteurs, aux médias et aux invités du monde entier présents à Milan l'occasion de découvrir ses produits fiables et performants dans un cadre exceptionnel.

Dotés de caractéristiques telles que la commande intelligente par IA, un chauffage stable à très basse température et un fonctionnement efficace et silencieux, ces systèmes ont démontré la forte capacité de R & D de TCL, tout en contribuant à maintenir un environnement intérieur confortable dans le village olympique et au-delà.

La participation de TCL au salon MCE reflète la mission de l'entreprise : mettre un air sain à la portée de tous grâce à des technologies durables, et son ambition : devenir un leader mondial des solutions d'énergie durable et pour un air sain. Sa gamme de produits de climatisation est pensée pour améliorer la qualité de l'air intérieur, simplifier la régulation climatique au quotidien et aider les ménages et les entreprises à réduire leur consommation d'énergie.

À propos de TCL

La société TCL Electronics est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de produits électroniques grand public, notamment des téléviseurs, des appareils audio, des produits pour la maison intelligente et des appareils électroménagers. Combinant design réfléchi et technologie innovante au service de l'excellence, sa gamme de produits propose des fonctionnalités incontournables pour créer une expérience qui a du sens. TCL est l'une des plus grandes marques mondiales d'électronique grand public, qui s'efforce d'innover pour tous grâce à sa chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée et à son usine de panneaux d'affichage ultramoderne. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.tcl.com

TCL est une marque déposée de TCL Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

[1] Source : ChinalOL, 2024. Les données d'exportation des climatiseurs domestiques chinois sont analysées statistiquement sur la base de recherches menées auprès d'experts du secteur et de fournisseurs de climatiseurs.

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