TCL prezentuje rozwiązania klimatyzacyjne oparte na sztucznej inteligencji na targach MCE 2026 w Mediolanie

TCL Air Conditioner, który stale rozszerza swoją działalność na rynkach światowych i obecnie zajmuje drugie miejsce w światowym rankingu eksportu klimatyzatorów [1], uczestniczy w targach MCE, aby umocnić swoją pozycję jako dostawca inteligentnych i energooszczędnych technologii klimatyzacyjnych dla domów i firm.

Podczas targów MCE 2026 na stoisku TCL znajdą się również specjalne strefy doświadczeń, w których odwiedzający będą mogli zobaczyć działanie najnowszych technologii klimatyzacyjnych w rzeczywistych warunkach użytkowania. Dzięki temu można będzie przekonać się o stabilnej wydajności ogrzewania nawet przy temperaturach zewnętrznych sięgających -40°C, a także o wygodnym sterowaniu głosowym dzięki FreshIN 3.0. Te prezentacje na żywo pokazują, jak TCL łączy sterowanie oparte na sztucznej inteligencji, energooszczędność i komfortowy przepływ powietrza, aby sprostać rzeczywistym wyzwaniom klimatyzacyjnym w domach i budynkach.

Oferta klimatyzatorów TCL opiera się na trzech filarach technologicznych: AI Zdrowie, AI Sterowanie głosowe oraz AI Oszczędzanie energii, których celem jest poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach, usprawnienie regulacji temperatury na co dzień oraz zmniejszenie zużycia energii.

Odwiedzający stoisko podczas targów MCE 2026 będą mogli zapoznać się z następującymi innowacjami firmy TCL:

Klimatyzator FreshIN 3.0 , wyposażony w system wentylacji świeżym powietrzem i inteligentne oczyszczanie, poprawiający jakość powietrza w pomieszczeniach. W specjalnej strefie inteligentnych rozwiązań głosowych goście mogą wypróbować sterowanie głosowe w trybie offline na klimatyzatorze.

Klimatyzator VoxIN , demonstrujący niezawodną wydajność ogrzewania w temperaturach sięgających nawet -40°C w strefie doskonałego ogrzewania.

Klimatyzator SaveIN , zaprojektowany z myślą o poprawie codziennej efektywności energetycznej w zakresie chłodzenia i ogrzewania domów.

Klimatyzator BreezeIN , łączący technologię oszczędzania energii T AI, inteligentne sterowanie oraz funkcję Gentle Breeze, zapewniającą bardziej komfortowe chłodzenie.

Klimatyzator do małych obiektów komercyjnych , jednostka zewnętrzna TCL Free Match, umożliwiająca podłączenie jednej jednostki zewnętrznej do maksymalnie sześciu jednostek wewnętrznych dla firm, które potrzebują elastycznej kontroli temperatury.

System kanałowy o wysokim ciśnieniu 200 Pa, z możliwością przedłużenia kanałów do 20 m, kompatybilny z systemem BMS (Building Management System) dla wygodnego monitorowania i sterowania, a także z systemami AIRZONE dla elastycznej kontroli strefowej, idealnie spełniający wymagania europejskich przestrzeni komercyjnych.

Rozwiązania klimatyzacyjne oparte na sztucznej inteligencji dla nowoczesnych domów

Podczas targów firma TCL zaprezentuje swoją główną ofertę wysokiej klasy klimatyzatorów domowych, w tym modele FreshIN 3.0, VoxIN, SaveIN i BreezeIN.

Model FreshIN 3.0 jest wyposażony w wysokowydajne poczwórne filtry oczyszczające QuadruPuri oraz system monitorowania jakości powietrza w czasie rzeczywistym, który oczyszcza powietrze w pomieszczeniach i usuwa nieprzyjemne zapachy, zapewniając czystsze i zdrowsze otoczenie. Dzięki poczwórnemu systemowi redukcji hałasu urządzenie pracuje cicho, osiągając poziom hałasu zaledwie 16 dB, co zapewnia spokój i komfort podczas pracy, relaksu lub snu. FreshIN 3.0 posiada certyfikat energetyczny klasy A+++, co stanowi najlepszy wynik w branży. Ulepszony algorytm oszczędzania energii T-AI zapewnia dodatkowe oszczędności energii nawet o 37% w stosunku do obecnej wydajności.

VoxIN, klimatyzator nowej generacji firmy TCL sterowany głosem, stanowi krok naprzód w zakresie naturalnego komfortu bez użycia rąk. Dzięki konstrukcji 5E zaprojektowanej specjalnie dla instalatorów, VoxIN zapewnia łatwą instalację, konserwację, montaż i demontaż, czyszczenie oraz aktualizacje OTA. VoxIN łączy w sobie zaawansowaną technologię oszczędzania energii T-AI oraz przyjemny chłód dzięki systemowi delikatnego powiewu, zapewniając wydajne chłodzenie bez nieprzyjemnego dmuchania zimnym powietrzem prosto na użytkownika. Posiadając certyfikat klasy energetycznej A+++, VoxIN oferuje energooszczędny komfort w codziennym użytkowaniu.

Zarówno FreshIN 3.0, jak i VoxIN wspierają sterowanie głosowe offline, umożliwiające obsługę bez użycia rąk. Urządzenia reagują natychmiastowo, nawet bez połączenia z Internetem, pozwalając użytkownikom regulować temperaturę, tryby pracy lub natężenie przepływu powietrza za pomocą prostych poleceń głosowych. Ponadto wszystkie klimatyzatory TCL są wyposażone w opatentowaną technologię oszczędzania energii T-AI, dzięki czemu są zarówno wydajne, jak i przyjazne dla środowiska.

TCL oferuje również dodatkowe serie produktów, w tym klimatyzatory SaveIN i BreezeIN, zapewniając kompleksowe rozwiązania w zakresie klimatyzacji dostosowane do różnorodnych potrzeb europejskich użytkowników.

Elastyczne rozwiązania klimatyzacyjne dla przestrzeni komercyjnych

Oprócz systemów przeznaczonych do użytku domowego firma TCL zaprezentuje również swoją ofertę klimatyzatorów dla małych obiektów komercyjnych, zaprojektowanych z myślą o biurach, sklepach, obiektach hotelarskich i innych przestrzeniach komercyjnych.

Sercem tej oferty TCL jest rozwiązanie klimatyzacyjne Free Match, umożliwiające podłączenie do jednej jednostki zewnętrznej nawet sześciu jednostek wewnętrznych, co zapewnia elastyczną, wielostrefową kontrolę temperatury w różnych pomieszczeniach.

Jednostka zewnętrzna TCL zapewnia wysoką wydajność i płynną integrację z technologią smart, w pełni współpracując z systemami BMS i Airzone w zakresie scentralizowanego monitorowania i sterowania. Dodatkowe rozwiązania techniczne, takie jak zwiększona zdolność odprowadzania ciepła do 58°C oraz funkcja samoczyszczenia przy temperaturze 56°C, pomagają utrzymać wydajność systemu i jego długotrwałą sprawność. Urządzenie obsługuje tryb hotelowy, umożliwiający zintegrowane sterowanie automatyczną pracą powiązaną ze stanem drzwi/okien oraz systemami przeciwpożarowymi. Wyposażone jest również w przewodowy kontroler, zapewniający wygodną obsługę lokalną.

Aby dostosować się do różnorodnych układów budynków, firma TCL oferuje również wiele formatów jednostek wewnętrznych, w tym kanałowe, sufitowe i podłogowe, konsolowe oraz kasetonowe, zapewniając elastyczne opcje instalacji w różnych przestrzeniach komercyjnych.

System kanałowy o wysokim ciśnieniu 200 Pa obsługuje kanały o długości do 20 metrów, umożliwiając elastyczny montaż długich rur w większych przestrzeniach komercyjnych. W połączeniu ze sterowaniem wielostrefowym oraz kompatybilnością z platformami BMS i Airzone, system pozwala na precyzyjne zarządzanie klimatyzacją w różnych pomieszczeniach, jednocześnie wspierając zintegrowane zarządzanie budynkiem.

TCL prezentuje również swoje produkty i rozwiązania w zakresie energii odnawialnej, w tym pompę ciepła R290 TRI-THERMAL PRO ATW oraz podgrzewacz wody R290 HP, demonstrując swoje przyjazne dla środowiska, inteligentne rozwiązania energetyczne dla całego domu oraz możliwości profesjonalnej integracji systemów.

Tworzenie komfortowych warunków dla sportu wyczynowego

TCL jest światowym partnerem olimpijskim i paraolimpijskim w kategorii sprzętu audiowizualnego i AGD. Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Milano Cortina 2026 TCL Air Conditioner zaopatrzył obiekty w profesjonalne, stabilne i inteligentne rozwiązania klimatyzacyjne.

W wiosce olimpijskiej zainstalowano klimatyzatory TCL FreshIN 3.0, aby zapewnić sportowcom rywalizującym w Milano Cortina 2026 zdrowsze powietrze wewnątrz pomieszczeń. Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich firma TCL zaprezentowała również swoje rozwiązania klimatyzacyjne w TCL Edelweiss Land i China House, zapewniając niezawodną wydajność i najwyższej klasy wrażenia odwiedzającym z całego świata, mediom i gościom przebywającym w Mediolanie.

Dzięki takim funkcjom, jak inteligentne sterowanie oparte na sztucznej inteligencji, stabilne ogrzewanie w ultraniskich temperaturach oraz wydajna i cicha praca, systemy te pokazały duże możliwości firmy TCL w zakresie badań i rozwoju, przyczyniając się jednocześnie do utrzymania komfortowych warunków w pomieszczeniach w Wiosce Olimpijskiej i poza nią.

Udział firmy TCL w targach MCE odzwierciedla jej misję, jaką jest zapewnienie wszystkim łatwego dostępu do zdrowego i zrównoważonego powietrza, a także dążenie do osiągnięcia pozycji światowego lidera w dziedzinie zrównoważonej energii i rozwiązań zapewniających zdrowe powietrze. Produkty z oferty klimatyzatorów firmy TCL mają na celu poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach, usprawnienie kontroli temperatury na co dzień oraz pomoc gospodarstwom domowym i firmom w zmniejszeniu zużycia energii.

TCL

Firma TCL Electronics specjalizuje się w badaniach, rozwoju i produkcji elektroniki użytkowej, w tym telewizorów, urządzeń audio, produktów i urządzeń dla inteligentnych domów. Dzięki połączeniu przemyślanej konstrukcji i innowacyjnej technologii, która inspiruje do świetności, produkty oferowane przez firmę są wyposażone w niezastąpione funkcje i zapewniają wyjątkowe wrażenia. Jako jedna z największych marek elektroniki użytkowej na świecie, dzięki pionowo zintegrowanemu łańcuchowi dostaw i najnowocześniejszej fabryce paneli wyświetlaczy, TCL dostarcza innowacyjnych rozwiązań dla wszystkich. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.tcl.com.

TCL jest zarejestrowanym znakiem towarowym TCL Corporation. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

1 Źródło: ChinalOL, 2024. Dane dotyczące eksportu chińskich klimatyzatorów domowych zostały poddane analizie statystycznej w oparciu o badania przeprowadzone wśród ekspertów branżowych i dostawców klimatyzatorów.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2942307/TCL_FreshIN_3_0_Air_Conditioner.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2942308/TCL_VoxIN_Air_Conditioner.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2942309/TCL_Residential_Air_Conditioners.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2942310/TCL_Free_Match_Solution.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2942311/TCL_is_the_official_Worldwide_Olympic_and_Paralympic_Partner.jpg