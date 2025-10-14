Tech4Nature élargit son champ d'action au Congrès mondial de la nature de l'UICN

ABU DHABI, EAU, 14 octobre 2025 /PRNewswire/ -- L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et Huawei ont élargi la portée de leur partenariat mondial Tech4Nature avec une série d'événements au Congrès mondial de la nature de l'UICN à Abu Dhabi.

Lors du congrès de cette année, les partenaires Tech4Nature ont participé à une série de forums destinés à mettre en évidence le pouvoir de la technologie dans le domaine de la conservation. Les principaux projets de Tech4Nature présentés lors de l'événement sont les suivants :

IUCN, Tech4Nature Award Winners, and Huawei at the IUCN World Conservation Congress

Tech4Nature Chine , qui utilise des dispositifs de surveillance audio et l'analytique alimentée par l'IA pour créer une base de données d'empreintes vocales des gibbons de Hainan, dont il ne reste que 42 spécimens dans le monde. Les données obtenues peuvent aider à orienter les efforts de repeuplement en identifiant les groupes familiaux, les individus isolés et les zones clés pour la restauration de l'habitat.

, qui utilise des dispositifs de surveillance audio et l'analytique alimentée par l'IA pour créer une base de données d'empreintes vocales des gibbons de Hainan, dont il ne reste que 42 spécimens dans le monde. Les données obtenues peuvent aider à orienter les efforts de repeuplement en identifiant les groupes familiaux, les individus isolés et les zones clés pour la restauration de l'habitat. Tech4Nature Brésil, qui utilise des capteurs peu couteux pour étudier l'impact du changement climatique sur les écosystèmes de mangrove de l'île de Marajo au Brésil, ainsi que les facteurs affectant les populations de crabes de mangrove.

Aligné sur la Liste verte de l'UICN et Huawei TECH4ALL, Tech4Nature a pour objectif d'améliorer les résultats en matière de conservation de la nature grâce aux technologies numériques. Depuis son lancement en 2020, l'initiative a mené 11 projets phares dans 8 pays en collaboration avec un ensemble de partenaires et de communautés locales.

Outre la Chine et le Brésil, des projets Tech4Nature Phase II sont actuellement en cours au Mexique pour protéger les jaguars dans la réserve d'État de Dzilam de Bravo, en Turquie pour surveiller les espèces parapluies en tant qu'indicateurs de la santé globale de l'écosystème, en particulier les chèvres sauvages et les daims, au Kenya pour protéger les récifs coralliens et prévenir la pêche illégale, et dans la province espagnole de Barcelone pour étudier l'impact des activités de loisir sur les aigles de Bonelli.

Le Congrès mondial de la nature a également accueilli la première édition des Tech4Nature Awards, dont les lauréats ont été annoncés dans trois catégories :

Distant Imagery Solutions a remporté la catégorie Innovation technologique pour la solution « Restauration radicale : démocratiser la technologie climatique pour la régénération des écosystèmes. »

African People & Wildlife a remporté la catégorie NatureTech Stewards pour la solution « Renforcer l'action communautaire pour des prairies résilientes ».

M.S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF) a remporté la catégorie Conservation des espèces pour la solution « Protéger les tortues olivâtres menacées d'extinction le long de la côte d'Odisha en Inde ».

« Ces solutions primées montrent comment l'innovation et la technologie, lorsqu'elles sont entre les mains des défenseurs de l'environnement et des communautés, peuvent transformer la manière dont nous protégeons la nature et soutenons les populations », a déclaré Grethel Aguilar, directrice générale de l'UICN. « Les Tech4Nature Awards mettent en lumière la créativité et la détermination de ceux qui sont en première ligne dans la lutte pour la conservation. Leurs innovations nous rapprochent d'un monde juste qui valorise et protège la nature ».

Les solutions proposées dans chaque catégorie des Tech4Nature Awards ont été évaluées par un panel d'experts en technologie et en conservation du monde entier.

L'innovation numérique a un rôle important à jouer dans le soutien de solutions positives pour la nature, durables et inclusives qui peuvent surveiller, protéger et restaurer les populations d'animaux sauvages et leurs écosystèmes », a déclaré Max Cuvellier Giacomelli, responsable de la téléphonie mobile pour le développement chez GSMA et l'un des juges de la catégorie Innovation technologique. « Il est incroyablement encourageant de voir tant d'initiatives sur le terrain et d'avoir la chance de mettre en lumière certaines d'entre elles par le biais du Tech4Nature Awards. »

Le Congrès mondial de la nature de l'UICN a lieu tous les quatre ans et rassemble des experts de la conservation du monde entier. Les thèmes de cette année étaient l'intensification des mesures de conservation, la réduction des risques de dépassement climatique, l'équité, la transition vers des économies et des sociétés favorables à la nature, ainsi que l'innovation de rupture et le leadership en matière de conservation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2794402/T4N_award_winners_800500.jpg