Tech4Nature rozširuje svoj vplyv na Svetovom kongrese ochrany prírody IUCN
Oct 14, 2025, 17:01 ET
ABU DHABI, SAE, 14. október 2025 /PRNewswire/ -- Medzinárodná únia na ochranu prírody (IUCN) a spoločnosť Huawei rozšírili vplyv svojho spoločného globálneho partnerstva Tech4Nature sériou podujatí na Svetovom kongrese ochrany prírody IUCN v Abu Dhabi.
Na tohtoročnom kongrese sa partneri Tech4Nature zúčastnili série fór s cieľom zdôrazniť silu technológií v oblasti ochrany prírody. Medzi kľúčové projekty Tech4Nature zdôraznené na podujatí patrili:
- Tech4Nature China, ktorý využíva zariadenia na monitorovanie zvuku a analýzu AI na vytvorenie databázy hlasových odtlačkov hainanských gibonov, z ktorých na svete zostalo už len 42 jedincov. Výsledné poznatky založené na údajoch môžu pomôcť pri usmerňovaní úsilia o opätovné osídlenie prostredníctvom identifikácie rodinných skupín, osamelých jedincov a kľúčových oblastí pre obnovu biotopov.
- Tech4Nature Brazil, ktorý využíva nízkonákladové senzory na štúdium vplyvu klimatických zmien na mangrovové ekosystémy na brazílskom ostrove Marajo a faktorov, ktoré ovplyvňujú populácie mangrovových krabov.
V súlade so Zeleným zoznamom IUCN a Huawei TECH4ALL sa iniciatíva Tech4Nature zameriava na podporu výsledkov ochrany prírody pomocou digitálnych technológií. Od svojho spustenia v roku 2020 iniciatíva zrealizovala 11 vlajkových projektov v 8 krajinách v spolupráci s rôznymi partnermi aj miestnymi komunitami.
Okrem Číny a Brazílie aktuálne prebiehajú projekty Tech4Nature II. fázy aj v Mexiku na ochranu jaguárov v štátnej rezervácii Dzilam de Bravo; v Turecku na monitorovanie druhov, ktoré slúžia ako indikátory celkového zdravia ekosystému so zameraním na divé kozy a daniele; v Keni na ochranu koralových útesov a predchádzanie nelegálnemu rybolovu; a v španielskej barcelonskej provincii na štúdium vplyvu voľnočasových aktivít na orla jastrabovitého.
Na Svetovom kongrese ochrany prírody sa konalo aj prvé udeľovanie cien Tech4Nature Awards, na ktorom boli vyhlásení víťazi v troch kategóriách:
- Spoločnosť Distant Imagery Solutions bola ocenená v kategórii Technologická inovácia za riešenie „Radikálna obnova: Demokratizácia klimatických technológií pre obnovu ekosystémov".
- Organizácia African People & Wildlife získala cenu v kategórii NatureTech Stewards za riešenie „Posilnenie komunitnej činnosti pre odolné trávnaté porasty".
- Nadácia M.S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF) vyhrala v kategórii Ochrana druhov za riešenie „Ochrana ohrozených kariet zelenavých pozdĺž pobrežia Odisha v Indii".
„Ocenené riešenia preukazujú, ako môžu inovatívne technológie v rukách ochrancov prírody a komunít, priniesť skutočnú zmenu pre prírodu a ľudí," povedala Grethel Aguilar, generálna riaditeľka IUCN. „Ocenenia Tech4Nature poukazujú na kreativitu a odhodlanie tých, ktorí pracujú v prvej línii ochrany prírody. Ich inovácie nás približujú k spravodlivému svetu, ktorý si cení a ochraňuje prírodu."
Riešenia v každej z kategórií cien Tech4Nature Awards hodnotila porota zložená z odborníkov na technológie a ochranu prírody z celého sveta.
„Digitálne inovácie zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore udržateľných a inkluzívnych riešení prospešných pre prírodu, ktoré dokážu monitorovať, chrániť a obnovovať populácie voľne žijúcich živočíchov a ich ekosystémy," povedal Max Cuvellier Giacomelli, vedúci oddelenia mobilných technológií pre vývoj v GSMA a jeden z porotcov v kategórii „Technické inovácie". „Je nesmierne povzbudzujúce vidieť toľko iniciatív uvedených do praxe, a mať možnosť niektoré z nich zviditeľniť prostredníctvom ceny Tech4Nature Award."
Svetový kongres ochrany prírody IUCN sa koná každé štyri roky a stretávajú sa na ňom odborníci na ochranu prírody z celého sveta. Tohtoročné témy zahŕňali zintenzívnenie ochranárskych opatrení, znižovanie rizík prekročenia klimatických limitov, zaistenie rovnosti, prechod na ekonomiky a spoločnosti šetrné k prírode, ako aj prevratné inovácie a líderstvo v oblasti ochrany prírody.
