Tech4Nature rozszerza zasięg podczas Światowego Kongresu Ochrony Przyrody IUCN

ABU ZABI, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 14 października 2025 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) oraz firma Huawei rozszerzyły zasięg wspólnej globalnej inicjatywy Tech4Nature, organizując serię wydarzeń towarzyszących Światowemu Kongresowi Ochrony Przyrody IUCN w Abu Zabi.

Podczas tegorocznego kongresu partnerzy programu Tech4Nature wzięli udział w szeregu forów, których celem było podkreślenie roli technologii w ochronie przyrody. Wśród zaprezentowanych projektów znalazły się m.in.:

Tech4Nature China - wykorzystujący urządzenia do monitoringu dźwiękowego oraz analitykę opartą na sztucznej inteligencji do tworzenia bazy odgłosów gibona z wyspy Hajnan, którego na świecie pozostały zaledwie 42 osobniki. Zebrane dane pomagają w działaniach na rzecz odbudowy populacji poprzez identyfikację grup rodzinnych, samotnych osobników oraz kluczowych obszarów wymagających odtworzenia siedlisk.

Tech4Nature Brazil - projekt stosujący niedrogie czujniki do badania wpływu zmian klimatu na ekosystemy namorzynowe na wyspie Marajó (Brazylia) oraz czynników oddziałujących na populacje krabów zamieszkujących te obszary.

Zgodnie z założeniami Zielonej Listy IUCN i programu Huawei TECH4ALL inicjatywa Tech4Nature ma na celu zwiększenie skuteczności ochrony przyrody poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. Od momentu uruchomienia w 2020 roku zrealizowano 11 kluczowych projektów w 8 krajach, we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i lokalnymi społecznościami.

Oprócz działań w Chinach i Brazylii, druga faza programu Tech4Nature obejmuje projekty m.in. w Meksyku - ochronę jaguarów w Państwowym Rezerwacie Przyrody Dzilam de Bravo, w Turcji - monitorowanie gatunków parasolowych jako wskaźników kondycji ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem dzikich kóz i danieli, w Kenii - ochronę raf koralowych i zapobieganie nielegalnym połowom oraz w Hiszpanii (prowincja Barcelona) - badanie wpływu aktywności rekreacyjnej na orły południowe.

W ramach Kongresu odbyła się również pierwsza edycja nagród Tech4Nature Awards, podczas której ogłoszono laureatów w trzech kategoriach:

Distant Imagery Solutions - zwycięzca w kategorii „ Innowacje technologiczne" za projekt „ Radykalna ochrona: Demokratyzacja technologii dla klimatu na rzecz odnowy ekosystemów" .

za projekt „ . Afrykańska organizacja na rzecz ludzi i dzikiej przyrody African People & Wildlife - zwycięzca w kategorii „Liderzy technologii dla natury" za projekt „Wzmacnianie działań społeczności na rzecz odporności ekosystemów trawiastych".

Fundacja Badawcza im. M.S. Swaminathana (MSSRF) - zwycięzca w kategorii „Ochrona gatunków" za projekt „Ochrona zagrożonych żółwi oliwkowych u wybrzeży stanu Odisha w Indiach".

„Wyróżnione rozwiązania pokazują, że innowacyjne technologie, gdy znajdą się w rękach obrońców przyrody i lokalnych społeczności, mogą realnie zmieniać świat dla dobra ludzi i natury - powiedziała Grethel Aguilar, dyrektor generalna IUCN. - Nagrody Tech4Nature ukazują kreatywność i determinację osób działających na pierwszej linii ochrony przyrody. Ich innowacje przybliżają nas do sprawiedliwego świata, który ceni i chroni naturę".

Rozwiązania zgłoszone w każdej kategorii Tech4Nature Awards były oceniane przez międzynarodowe jury złożone z ekspertów w dziedzinie technologii i ochrony przyrody.

„Innowacje cyfrowe odgrywają kluczową rolę w tworzeniu zrównoważonych, inkluzywnych rozwiązań sprzyjających przyrodzie, które pozwalają monitorować, chronić i odtwarzać populacje dzikich gatunków oraz ich ekosystemy - powiedział Max Cuvellier Giacomelli, szef działu rozwiązań mobilnych na rzecz rozwoju w organizacji GSMA i jeden z jurorów kategorii >>Innowacje technologiczne<<. - To niezwykle budujące, że na całym świecie realizowanych jest tak wiele projektów, a niektóre z nich mogły zostać wyróżnione dzięki nagrodom Tech4Nature".

Światowy Kongres Ochrony Przyrody IUCN odbywa się co cztery lata, gromadząc ekspertów ds. ochrony środowiska z całego świata. Tematy przewodnie tegorocznej edycji obejmowały zwiększanie skali działań na rzecz ochrony przyrody, ograniczanie ryzyka przekroczenia progów klimatycznych, wspieranie równości, przechodzenie na rozwiązania przyjazne naturze w życiu gospodarczym i społecznym oraz przełomowe innowacje i przywództwo w ochronie środowiska.

Zdjęcie: https://mma.prnewswire.com/media/2794402/T4N_award_winners_800500.jpg