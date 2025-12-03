The Apollo x Kwanza Jones 宣佈推出「Culture In Motion」全國巡迴活動，透過藝術與賦能凝聚社區力量

Culture In Motion 是 Kwanza Jones & José E. Feliciano Initiative（簡稱 Jones • Feliciano Initiative） 「Producing Partner Program」的首個啟動項目。經過嚴格的申請與審查程序，The Apollo 因其作為全球文化燈塔的歷史地位及對社區影響力的長期承諾，獲選為首個機構合作夥伴。這筆數百萬美元的投資反映了 Jones • Feliciano Initiative 的變革性 Impact Multiplier™ 模式。該模式超越了單純的資金提供，更為機構提供策略指導、創意支援、營運專業知識，以及接入強大知識與人脈生態系統的機會。在共同創辦人 Kwanza Jones「資金是起點，而非終點」的信念指引下，該模式致力於強化社區、擴展機構能力，並在 Giving Tuesday 之外延續長期的加乘影響力。

Culture In Motion 巡迴活動的一大亮點是 SUPERCHARGED® Boost Bus™ —— 這是一個客製化的移動文化中心，旨在將 The Apollo 的藝術性、創造力與賦能直接傳遞給當地鄰里。Boost Bus 將運載 The Apollo 的歷史資產、表演、故事講述以及傳奇的 Amateur Night 精神進入社區，主動接觸群眾，為他們提供更上一層樓的強大動力。

延續這股動能，Culture In Motion 透過四大節目支柱，將 The Apollo 的傳奇與大膽的未來創新相結合：

藝術近用： 現場表演、創意展演與 Apollo 風格的節目

現場表演、創意展演與 Apollo 風格的節目 社區參與： 與文化機構、學校及基層組織合作

與文化機構、學校及基層組織合作 賦能： 激發創造力、鼓勵創新並將靈感轉化為行動的活動

激發創造力、鼓勵創新並將靈感轉化為行動的活動 傳承與創新：在致敬 The Apollo 歷史的同時，擁抱新形式、新科技與新興聲音

本次巡迴活動由 The Apollo 與 SUPERCHARGED by Kwanza Jones 共同製作，並由後者主導。SUPERCHARGED 是一家賦能媒體與創意工作室，以打造具變革性、高能量的體驗而聞名，致力於激發勇氣、自信、社群意識與行動力。SUPERCHARGED 帶來了體驗式設計、創意製作與故事講述，將 The Apollo 的經典傳奇與大膽的新世代節目連結起來。

「The Apollo 從來就不只是一個舞台——它是人們發聲、掌握力量並採取行動的空間，」執行製作人、Apollo 董事會成員、Apollo 校友兼 Jones•Feliciano Initiative 共同創辦人 Kwanza Jones 表示。「我的 Apollo 故事始於 Amateur Night 舞台，在那裡我受到鼓舞，放大我的聲音與目標。這正是 The Apollo 的力量所在——它是屬於所有人的地方。我很興奮這個巡迴活動將幫助更多人創造屬於他們自己的 Apollo 故事——就從他們所在的地方開始。」

「Giving Tuesday 的意義在於透過慷慨來強化社區，而這項合作夥伴關係正反映了這一點，」The Apollo 總裁兼執行長 Michelle Ebanks 表示。「透過 Culture In Motion，我們將 The Apollo 的核心精神直接帶給全國民眾。與 Kwanza Jones、José E. Feliciano 及 SUPERCHARGED 團隊攜手，我們正邁入 The Apollo 的下一個百年，開啟新的連結途徑。我們邀請大家加入我們，透過 Apollo Roadshow，一同慶祝並支持我們旅程的下一篇章。」「真正讓我興奮的是，與 Kwanza Jones、José E. Feliciano 及 SUPERCHARGED 團隊的合作，將有助於推進我們的百年策略，繼續將 The Apollo 推向全球，」The Apollo 成長長 Joy Profet 說道。「這是開創性的！The Apollo 91 年來從未做過這樣的事。隨著我們將此付諸實現並重新構想 The Apollo 體驗對世界的樣貌，我很興奮這將在歷史悠久的 The Apollo 主舞台重新開幕之外，延續其生命力。」

2026 年 1 月，「Culture In Motion」巡迴活動將在哈林區的 The Apollo 舉行啟程慶典。隨後，巡迴將於 Grammy Week 期間在洛杉磯正式展開其跨越全國的旅程，並造訪南加州與北加州充滿活力的文化中心，包括：

加州洛杉磯

加州長灘

加州英格爾伍德

加州聖地牙哥

加州聖塔克拉拉

加州舊金山

加州奧克蘭

加州沙加緬度

隨後，這個多城市巡迴將前往美國各地的主要文化中心、校園及社區場館，包括芝加哥、亞特蘭大、邁阿密、華盛頓特區，更多站點將陸續公佈。國際目的地正在評估中，預計於 2027 年初展開。

關注這場運動。有意參與、合作或主辦巡迴活動的社區或組織，請至 https://boostbus.com 查詢詳情。加入我們，一起推動文化前行：#CultureInMotion 並為您的社區帶來 #CultureBoost。

Apollo 簡介

The Apollo 是美國的文化瑰寶。它是一個充滿活力的非營利組織，紮根於哈林區社區，連結紐約、全美乃至全世界的人們。自 1934 年以來，The Apollo 一直致力於讚頌、創作並呈現以來自非洲僑民的黑人藝術家和聲音為核心的作品。它同時也是社會與公民倡議的催化劑。如今，The Apollo 是致力於黑人文化與創造力的最大表演藝術機構。apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

SUPERCHARGED® By Kwanza Jones 簡介

SUPERCHARGED by Kwanza Jones 是由跨領域藝術家、投資人兼慈善家 Kwanza Jones 創立並領導的前瞻性創意工作室與賦能平台。在其標誌性公式（能量 + 意圖 + 影響力）的激發下，SUPERCHARGED 創造充滿活力的音樂、創新媒體與變革性體驗，以提升自信、建立社群並激發具意義的行動。每項專案都帶有 Kwanza 強大的願景印記，並為日益壯大的 Kwanzaverse 生態系做出貢獻。其使命簡單而充滿能量：提升文化、擴展人類潛能並振奮人心。請造訪 kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

Kwanza Jones & José E. Feliciano Initiative 簡介

The Kwanza Jones & José E. Feliciano Initiative (Jones • Feliciano Initiative) 是由生活與事業夥伴 Kwanza Jones 和 José E. Feliciano 於 2014 年創立的私人家族辦公室與影響力組織。秉持「慈善是一種投資，而非施捨」的信念，該倡議將策略性投資與目標導向的慈善事業相結合，以推動長期進步。其工作涵蓋四大支柱：教育、創業、公平與賦能。迄今為止，創辦人已個人承諾投入超過 2.5 億美元於催化性工作，以強化社區、增加資本取得管道並推動具意義的影響力。請造訪 https://jonesfeliciano.com | @jonesfelicianoinitiative

SUPERCHARGED