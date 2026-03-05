The Buzbee Law Firm presenta el tercer caso: John Doe #3 contra la banda Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte

HOUSTON, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El 3 de marzo de 2026, The Buzbee Law Firm, dirigido por los abogados Tony Buzbee y Crystal Del Toro, presentó una tercera demanda contra la banda Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte. El caso se presenta en nombre de un músico profesional que alega que fue objeto de acoso sexual repetido en el lugar de trabajo y múltiples agresiones sexuales.

Las acusaciones en esta tercera demanda se centran nuevamente en la conducta de Ramón Ayala, Jr., quien es demandado junto con Ramón Ayala, Sr., y varias compañías de producción y publicación de música. Según la demanda, la mala conducta incluyó contacto físico no deseado repetido, comportamiento sexual inapropiado, actos degradantes y conducta abusiva dirigida a los miembros de la banda y otras personas que trabajan con el grupo de gira.

La demanda alega que la mala conducta ocurrió en numerosas ocasiones e incluyó actos agresivos y humillantes, contacto físico no deseado de naturaleza sexual, exposición de sí mismo a los demás y otras conductas degradantes destinadas a intimidar y degradar a las personas que trabajan alrededor de la banda. La demanda alega además que esta conducta a menudo ocurrió mientras Ayala Jr. estaba bajo la influencia de drogas y se comportaba de manera errática, agresiva y amenazante.

Según la demanda, algunos de estos incidentes fueron capturados en video. La demanda alega además que la banda y las compañías discográficas y editoriales relacionadas permitieron y ocultaron esta conducta para proteger la reputación y los intereses comerciales de la banda.

El caso ha sido presentado en el Tribunal Estatal del Condado de Hidalgo y busca un juicio con jurado.

Consultas:

Abogado Tony Buzbee: [email protected] ; 713-223-5393 (inglés).

Abogada Crystal Del Toro: [email protected] ; 713-223-5393 (español).

