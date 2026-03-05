The Buzbee Law Firm提起第三起诉讼----“无名氏3号”诉Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte乐队

休斯顿2026年3月5日 /美通社/ -- 2026年3月3日，由律师Tony Buzbee和Crystal Del Toro领导的The Buzbee Law Firm对Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte乐队提起了第三起诉讼。 该案件代表一名专业音乐家提起诉讼，该音乐家声称他曾多次受到工作场所的性骚扰和多次性侵犯。

第三起诉讼中的指控再次围绕着小拉蒙•阿亚拉（ Ramón Ayala, Jr. ）的行为，他与老拉蒙•阿亚拉（ Ramón Ayala, Sr. ）以及几家音乐制作和出版公司一起被起诉。 根据诉讼，不当行为包括重复不必要的身体接触、性不当行为、有辱人格的行为以及针对乐队成员和与巡回演出团体合作的其他人的辱骂行为。

该诉讼称，该不当行为发生在多个场合，包括攻击性和羞辱性行为，性性质的不必要的身体接触，将自己暴露于他人，以及旨在恐吓和贬低在乐队周围工作的个人的其他有辱人格的行为。 该诉讼还声称，这种行为经常发生在小阿亚拉（ Ayala Jr. ）受到毒品影响并以不稳定、攻击性和威胁性的方式行事的时候。

根据诉讼，其中一些事件被拍摄在视频中。 该诉讼还指控乐队和相关唱片和出版公司允许并隐瞒了这种行为，以保护乐队的声誉和商业利益。

该案件已提交伊达尔戈县州法院，并寻求由陪审团进行审判。

联系信息：

律师Tony Buzbee ： [email protected] ； 713-223-5393 （英语）。

Crystal Del Toro律师： [email protected] ； 713-223-5393 （西班牙语）。

