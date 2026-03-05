The Buzbee Law Firm 入稟第三宗案件 - 化名 John Doe 三號的當事人控告 Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte 樂團

侯斯頓2026年3月5日 /美通社/ -- The Buzbee Law Firm 在律師 Tony Buzbee 及 Crystal Del Toro 領導下，於 2026 年 3 月 3 日第三度入稟法院控告 Ramón Ayala y Sus Bravos del Norte 樂團。是次訴訟由一名職業樂手提出，他指控在工作地點屢次遭受性騷擾及多次性侵犯。

這第三宗案件的指控焦點，再次落在 Ramón Ayala, Jr. 的行為上。他被控的同時，Ramón Ayala, Sr. 以及多間音樂製作及出版公司亦同列為被告。 訴訟文件指出，所涉不當行為包括屢次未經同意下作出身體接觸、帶有性暗示的不當舉動、侮辱他人的行為，以及對樂團成員和其他巡演工作人員的欺凌。

訴訟指稱，此等劣行多次發生，當中包括具攻擊性及羞辱的行為、未經同意的猥褻身體接觸、在他人面前裸露身體，以及其他威嚇和貶低樂團周遭工作人員的惡劣行徑。 訴訟續指，Ayala Jr. 作出這些行為時，往往受到藥物影響，表現得反覆無常、充滿攻擊性且具威脅意味。

訴訟文件提到，部分事件更被拍成影片。 訴訟進一步指控樂團及相關的唱片和發行公司，為維護樂團聲譽及商業利益，不僅縱容劣行，更包庇隱瞞相關行為。

案件已入稟伊達爾戈縣州立法院，並申請由陪審團審理。

律師 Tony Buzbee：713-223-5393（英語）。

律師 Crystal Del Toro：713-223-5393（西班牙語）。

