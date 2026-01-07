Timekettle ogłasza przełom w tłumaczeniach ustnych AI w 2026 roku: wprowadzenie zaawansowanego selektora silników tłumaczeniowych oraz przechwytywania głosu nowej generacji z użyciem technologii przewodnictwa kostnego

Flagowe słuchawki W4 najdokładniejszym urządzeniem tłumaczącym w historii.

LAS VEGAS, 7 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Timekettle, światowy lider w dziedzinie komunikacji międzyjęzykowej opartej na sztucznej inteligencji ogłasza dziś wprowadzenie gruntownej, systemowej aktualizacji swoich urządzeń, która na nowo definiuje możliwości tłumaczenia w czasie rzeczywistym. Kluczowym elementem postępu jest nowy selektor silników tłumaczeniowych SOTA (State of the Art) firmy Timekettle - działająca w tle, lecz przełomowa funkcja, która w czasie rzeczywistym dynamicznie dobiera optymalny model tłumaczeniowy dla każdej pary językowej i scenariusza konwersacji.

SOTA Translation Engine Selector

Choć z pozoru niewidoczny dla użytkownika, efekt jest nie do przeoczenia: najszybsze, najdokładniejsze i najbardziej naturalne tłumaczenia, jakie Timekettle kiedykolwiek zaoferował - niezależnie od akcentu, struktury gramatycznej czy stylu wypowiedzi. Aktualizacja ta została wprowadzona równolegle z ulepszonym algorytmem przewodnictwa kostnego i hybrydowym, który oferuje jeszcze czystsze i dokładniejsze przechwytywanie głosu poprzez zwiększenie klarowności sygnału wokalnego użytkownika, zanim trafi on do procesu tłumaczenia.

Razem, wszystkie te nowości sprawiają, że flagowe słuchawki dokanałowe W4 Interpreter Earbuds są najdokładniejsze w historii firmy, przewyższając już i tak najlepsze w branży parametry zaprezentowane na IFA 2025, które pozostawiają konkurencję dosłownie zagubioną w tłumaczeniu.

Ponieważ zobaczyć znaczy uwierzyć, najnowsze innowacje, oraz całą ofertę Timekettle, można wypróbować podczas targów CES na stoisku Timekettle [LVCC, Hala Północna - 9163].

Skok jakościowy pod względem rozumienia przez maszyny - selektor silników tłumaczeniowych SOTA

Różne pary językowe zachowują się jak zupełnie inne systemy - w parze angielski-koreański występuje inna logika niż w parze niemiecki-angielski; para hiszpański-chiński wymaga innej segmentacji, predykcji i wnioskowania kontekstowego niż para japoński-francuski. Selektor silników tłumaczeniowych SOTA firmy Timekettle rozwiązuje ten fundamentalny problem poprzez:

wykrywanie pary językowej i kontekstu w czasie rzeczywistym

wybór wyspecjalizowanego silnika AI najlepiej dopasowanego do danej pary

optymalizację dokładności, płynności i naturalności każdej konwersacji.

To tak, jakby do każdej rozmowy przydzielano nam native speakera. Jest to możliwe dzięki zaawansowanemu modelowi językowemu LLM Timekettle oraz ciągłej ewolucji platformy Babel OS, teraz zaktualizowanej o nowe warstwy uczenia maszynowego szkolone na milionach próbek językowych.

Efekt: tłumaczenia brzmią mniej jak maszyna, która „próbuje" interpretować, a bardziej jak system, który naprawdę rozumie intencje, ton i strukturę wypowiedzi. Dla użytkowników Timekettle oznacza to, że niezależnie od pary językowej, system zawsze może dopasować ją do najlepszych silników tłumaczeniowych na świecie, zapewniając najwyższą dokładność komunikacji międzyjęzykowej - bez obaw, niezręczności czy wahania; umożliwia to odważne wyrażanie siebie i naturalną komunikację.

Nowa generacja przewodnictwa kostnego i algorytm hybrydowy: Lepsze przechwytywanie głosu dla najwyższej dokładności

W oparciu o autorską technologię czujnika odcisku głosowego w przewodnictwie kostnym, ulepszony algorytm 2026 wydobywa jeszcze klarowniejsze wibracje głosowe, poprawiając czystość sygnału, skuteczniej izoluje hałas w chaotycznym otoczeniu oraz dokładniej identyfikuje rozmówców podczas konwersacji wielogłosowych. Te usprawnienia współdziałają ze sobą, aby zapewnić znacznie czystsze akustyczne dane wejściowe — podstawę każdego precyzyjnego tłumaczenia — i gwarantują wyjątkową wierność przekazu znaczenia wypowiedzi. Ponieważ jakość tłumaczenia AI zależy od jakości otrzymywanego dźwięku, aktualizacja ta znacząco poprawia tłumaczenia spotkań biznesowych, podróży, zajęć w klasach oraz wydarzeń wielojęzycznych.

Wdrażanie w całym portfolio Timekettle

Od początku 2026 roku selektor silników tłumaczeniowych SOTA Translation Engine Selector, zaktualizowany algorytm hybrydowy oraz rozszerzone ulepszenia platformy Babel OS będą wdrażane w całej rodzinie produktów Timekettle, w tym w:

słuchawkach W4 Interpreter Earbuds : najdokładniejszych słuchawkach tłumaczeniowych dla konsumentów, jakie kiedykolwiek stworzono,

najdokładniejszych słuchawkach tłumaczeniowych dla konsumentów, jakie kiedykolwiek stworzono, W4 Pro : stworzonych z myślą o spotkaniach biznesowych i zastosowaniach profesjonalnych,

stworzonych z myślą o spotkaniach biznesowych i zastosowaniach profesjonalnych, T1 AI Translator : najszybszym na świecie tłumaczu offline, który łączy Edge AI z selektorem silników SOTA, poprawiając parametry względem już i tak najlepszych w branży parametrów offline oraz oferując ultrakrótki czas reakcji wynoszący 0,2 sekundy.

najszybszym na świecie tłumaczu offline, który łączy Edge AI z selektorem silników SOTA, poprawiając parametry względem już i tak najlepszych w branży parametrów offline oraz oferując ultrakrótki czas reakcji wynoszący 0,2 sekundy. WT2 Edge , M3 Earbuds oraz X1 Interpreter Hub: Każdy system zyskał ulepszenia w zakresie przewidywania kontekstu, segmentacji i tłumaczenia intonacji.

Wspólne funkcje w całej ofercie Timekettle

W ramach rozwijanej oferty słuchawek i przenośnych urządzeń tłumaczących, Timekettle zapewnia spójne doświadczenie oparte na płynnej, naturalnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Wszystkie urządzenia obsługują natychmiastowe tłumaczenie w 43 językach i 96 akcentach, obejmujących ponad 95% regionów świata, zapewniając płynne, nieprzerwane rozmowy w dowolnym miejscu na świecie. Użytkownicy mogą korzystać z funkcji przez cały dzień dzięki długotrwałej pracy akumulatora, zaprojektowanej z myślą o podróżach, spotkaniach biznesowych oraz przedłużonych interakcjach wielojęzycznych.

Tryby konwersacji Timekettle są spójne w całej ofercie, oferując elastyczne sposoby komunikacji w różnych warunkach: Tryb jeden na jeden pozwala dwóm osobom dzielić słuchawki, zapewniając płynny, bezpośredni dialog twarzą w twarz. Tryb słuchaj i odtwarzaj rejestruje wypowiedziane słowa przez aplikację i dostarcza tłumaczenia, które można później przeglądać lub odtwarzać. Tryb mówienia umożliwia użytkownikom wypowiadanie się do urządzenia, a przetłumaczone słowa są odtwarzane wyraźnie przez głośnik telefonu — idealne rozwiązanie do dyskusji grupowych, zajęć w klasie, wycieczek czy prezentacji.

Niezależnie od tego, czy korzysta się ze słuchawek takich jak W4, czy z urządzeń przenośnych takich jak T1, ekosystem Timekettle został zaprojektowany tak, aby komunikacja wielojęzyczna była łatwa, intuicyjna i dostosowana do niemal każdej sytuacji.

„Dokładność zapewnia się dzięki doskonałej współpracy między sprzętem a oprogramowaniem" — powiedział Leal Tian, założyciel i dyrektor generalny Timekettle. „Dzięki wprowadzeniu selektora silników tłumaczeniowych SOTA i nowej generacji algorytmu przewodnictwa kostnego, wynieśliśmy tę współpracę na nowy poziom. W4 staje się najdokładniejszym urządzeniem tłumaczącym, jakie kiedykolwiek stworzyliśmy — a ta aktualizacja wzbogaca każdy produkt w naszej ofercie".

Dostępność

Aktualizacja selektora silników tłumaczeniowych SOTA 2026 oraz ulepszony algorytm hybrydowy będą stopniowo wdrażane w obsługiwanych urządzeniach Timekettle za pośrednictwem aktualizacji over-the-air, począwszy od stycznia 2026 roku, a cała oferta zostanie objęta wsparciem w pierwszym kwartale. Produkty z oferty Timekettle dostępne są do kupienia na stronie internetowej www.timekettle.co oraz w serwisie Amazon. Ceny są następujące: W4 Interpreter Earbuds (349 $), W4 Pro (449 $), T1 AI Translator (299,99 $), WT2 Edge (349,99 $), M3 Earbuds (149,99 $), and X1 Interpreter Hub (699,99 $).

Timekettle

Od 2016 roku Timekettle jest liderem innowacji w dziedzinie komunikacji międzyjęzykowej opartej na sztucznej inteligencji, oferując nagradzane urządzenia wykorzystywane przez podróżników, firmy, nauczycieli oraz zespoły wielojęzyczne na całym świecie. Produkty Timekettle — w tym słuchawki tłumaczące W4 i W4 Pro, serie WT2 Edge/W3, koncentrator tłumaczeń X1 Interpreter Hub oraz T1 AI Translator — zapewniają płynną, naturalną i bezpieczną komunikację praktycznie we wszystkich regionach świata."

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2854251/SOTA_translation_engine_release.jpg