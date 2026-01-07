Timekettle、2026年におけるAI通訳の飛躍的進歩を発表、最先端の翻訳エンジンセレクターと次世代骨伝導音声キャプチャを導入

フラッグシップモデルのW4 Earbuds、史上最も高精度な通訳デバイスとして登場

ラスベガス、2026年1月6日 /PRNewswire/ -- AI駆動による言語の壁を越えたコミュニケーションのグローバルリーダーであるTimekettleは本日、リアルタイム翻訳が到達し得る成果を再定義する、システム全体の大規模なアップグレードを発表しました。この飛躍的進歩の中核を成すのが、Timekettleの新しいSOTA（State of the Art：最先端技術）翻訳エンジンセレクターです。これは表には出ないが変革をもたらす機能であり、各言語ペアおよび会話シナリオに最適な翻訳モデルをリアルタイムで動的に特定するという、革新的かつ変革的な能力を備えています。

ユーザーの目には見えないものの、その効果は明白です。アクセントや文法構造、話し方の違いに左右されることなく、Timekettle史上最速かつ最も高精度で、最も自然な翻訳体験を実現しています。このアップグレードは、強化された骨伝導およびハイブリッドアルゴリズムと併せて提供されており、翻訳パイプラインに到達する前段階でユーザーの音声信号の純度を高めることで、これまで以上にクリアで正確な音声キャプチャを可能にしています。

これらの進歩が相まって、フラッグシップモデルであるW4 Interpreter Earbudsは、IFA 2025で披露された業界最高水準の性能をすでに上回り、競合製品を大きく引き離す、同社史上最も高精度な通訳デバイスとなりました。

百聞は一見に如かずであり、この革新技術とTimekettleの全製品ラインナップは、CES期間中、Timekettleブース [LVCC、北ホール — 9163] にて体験することができます。

機械による理解の飛躍的進歩：SOTA翻訳エンジンセレクター

異なる言語ペアは、まったく別個のシステムのように振る舞います。英語から韓国語への翻訳はドイツ語から英語への翻訳とは異なるロジックに基づいており、スペイン語から中国語への翻訳では、日本語からフランス語への翻訳とは異なる分節化、予測、文脈推論が求められます。TimekettleのSOTA翻訳エンジンセレクターは、以下の仕組みによって、この根本的な課題を解決します。

言語ペアと文脈をリアルタイムで検出する

該当する言語ペアに最適化された専用AIエンジンを選択する

各やり取りにおける正確性、流暢さ、自然さを最適化する

これは、あらゆる会話ごとに「ネイティブの専門家」を割り当てることに等しい仕組みです。この機能は、Timekettleの高度な大規模言語モデルと、数百万件もの言語サンプルでトレーニングされた新しい機械学習レイヤーによってアップデートされた、Babel OSプラットフォームの継続的な進化により実現しました。

その結果、機械が翻訳を「試みている」ような不自然な響きではなく、話し手の意図、トーン、構造を真に理解しているシステムによるものと感じられる品質を実現しています。Timekettleのユーザーにとって、これはどのような言語を話す場合であっても、Timekettleが常にそのニーズに応じた世界最高の翻訳エンジンをマッチングさせることを意味します。これにより、恐れや気まずさ、ためらいを感じることなく、最も精度の高い言語間のコミュニケーション体験を享受でき、真に自分自身を大胆に表現し、自然な対話を交わすことが可能になります。

次世代骨伝導およびハイブリッドアルゴリズム：卓越した精度を実現する、優れた音声キャプチャ性能

独自の骨伝導声紋センサー技術を基盤とした、強化された2026年のアルゴリズムアップグレードは、より鮮明な音声振動を抽出することで信号の純度を高め、騒音の激しい環境においてもより効果的にノイズを分離し、複数の人物が同時に話す場面での話者識別をより正確に行います。これらの改良が相互に機能することで、高精度な翻訳に不可欠な基盤となる音響入力を飛躍的にクリアにし、意味を極めて高い忠実度で捉えることを可能にしています。AI翻訳の品質は入力される音声の質に大きく左右されるため、今回のアップグレードにより、ビジネス会議、旅行シーン、教室、さらには多言語イベントに至るまで、あらゆる場面でのパフォーマンスが飛躍的に向上します。

Timekettle全製品ポートフォリオへの展開

2026年初頭より、SOTA翻訳エンジンセレクター、更新されたハイブリッドアルゴリズム、そして拡張されたBabel OSの機能強化が、以下を含むTimekettleの全製品群に順次展開されます。

Timekettle製品ポートフォリオ全体で共有される機能

イヤホン型デバイスからハンドヘルド翻訳機まで拡大を続ける製品ラインナップ全体において、Timekettleは、シームレスで自然なリアルタイムコミュニケーションを中核とした統一された体験を提供しています。すべてのデバイスは43言語・96アクセントに対応した即時翻訳をサポートしており、世界の95%以上の地域をカバーすることで、世界中どこにいても途切れることのないスムーズな会話を可能にします。ユーザーは、旅行やビジネス、長時間にわたる多言語コミュニケーションを想定して設計された、長時間持続するバッテリー性能により、一日中実用的に使用できる利便性も享受できます。

Timekettleの会話モードは製品ポートフォリオ全体で一貫しており、さまざまな利用シーンに応じて柔軟なコミュニケーション手段を提供しています。One-on-Oneモードでは、2人がイヤホンを共有することで、対面でのスムーズな双方向コミュニケーションを実現します。Listen & Playモードは、アプリを通じて音声を録音し、後で確認や再生が可能な翻訳を提供します。Speakモードでは、ユーザーがデバイスに向かって話すと、翻訳された音声がスマートフォンのスピーカーから明瞭に出力され、グループディスカッション、教室、ツアー、プレゼンテーションなどに最適です。

W4のようなイヤホン型デバイスであっても、T1のようなハンドヘルドデバイスであっても、Timekettleのエコシステムは、多言語コミュニケーションを手間なく、直感的に、そしてほぼあらゆるシーンに柔軟に適応できるよう設計されています。

「精度とは、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携によって生まれる結果です」と、Timekettleの創業者兼CEOであるLeal Tian氏は述べています。「SOTA翻訳エンジンセレクターと次世代骨伝導アルゴリズムの導入により、その連携を新たな次元へと引き上げました。W4は、当社がこれまでに開発した中で最も高精度な通訳デバイスとなり、このアップグレードはポートフォリオ全体のすべての製品をさらに強化します。」

購入方法

2026年版SOTA翻訳エンジンセレクターのアップグレードおよび強化されたハイブリッドアルゴリズムは、2026年1月より、対応するTimekettleデバイスを対象にオンラインアップデート（OTA）を通じて順次提供が開始され、第1四半期中には全製品ポートフォリオへの対応が完了する予定です。Timekettleの製品ポートフォリオは、www.timekettle.co およびAmazonにて購入可能です。価格は、W4 Interpreter Earbuds（349ドル）、W4 Pro（449ドル）、T1 AI Translator（299.99ドル）、WT2 Edge（349.99ドル）、M3 Earbuds（149.99ドル）、X1 Interpreter Hub（699.99ドル）となります。

Timekettleについて

2016年の創業以来、TimekettleはAI駆動の多言語コミュニケーション分野におけるイノベーションを牽引しており、同社の受賞歴を誇るデバイスは、世界中の旅行者、企業、教育関係者、そして多言語チームに利用されています。W4およびW4 Pro Interpreter Earbuds、WT2 Edge/W3シリーズ、X1 Interpreter Hub、T1 AI Translatorなどの製品は、世界のほぼすべての地域において、シームレスで自然かつ安全なコミュニケーションを実現しています。

