Timekettle oznamuje průlom v AI tlumočení pro rok 2026: představuje špičkový výběr překladových zařízení a novou generaci zachycení hlasu pomocí kostní vodivosti
Jan 06, 2026, 06:19 ET
Vlajková sluchátka W4 se stávají nejpřesnějším tlumočnickým zařízením, jaké kdy bylo uvedeno na trh
LAS VEGAS, 6. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Timekettle, globální lídr v oblasti komunikace napříč jazyky poháněné AI, dnes oznamuje rozsáhlou systémovou aktualizaci, která redefinuje možnosti simultánního tlumočení. Klíčovým prvkem tohoto pokroku je nová funkce Timekettle SOTA (State of the Art) Translation Engine Selector, skrytá, ale zásadní funkce, která v reálném čase dynamicky vybírá optimální překladový model pro každý jazykový pár a konverzační scénář.
Ačkoliv je funkce pro uživatele neviditelná, její dopad je nezaměnitelný: nejrychlejší, nejpřesnější a nejpřirozenější překlady, jaké kdy Timekettle poskytl, bez ohledu na přízvuk, gramatickou strukturu či styl mluvy. Tato aktualizace je doprovázena vylepšeným systémem kostní vodivosti a hybridním algoritmem, který nyní zajišťuje ještě čistší a přesnější zachycení hlasu tím, že zlepšuje čistotu vokálního signálu uživatele ještě před jeho vstupem do překladového procesu.
Díky těmto inovacím se vlajková tlumočící sluchátka W4 stávají nejpřesnějším modelem v historii společnosti a překonávají již tak průkopnický výkon předvedený na IFA 2025, který nechává konkurenci doslova „ztracenou v překladu".
Jelikož slyšet znamená uvěřit, tuto inovaci spolu s celým portfoliem Timekettle si lze vyzkoušet po celou dobu trvání veletrhu CES na stánku Timekettle [LVCC, North Hall — 9163].
Skok vpřed v porozumění strojů: Funkce SOTA Translation Engine Selector
Různé jazykové páry fungují jako zcela odlišné systémy. Překlad z angličtiny do korejštiny se řídí jinou logikou než z němčiny do angličtiny; překlad ze španělštiny do čínštiny vyžaduje odlišnou segmentaci, predikci a kontextové odvozování než překlad z japonštiny do francouzštiny. Funkce SOTA Translation Engine Selector od firmy Timekettle tento zásadní problém řeší tím, že:
- v reálném čase detekuje jazykový pár i kontext,
- vybere specializovaný nástroj umělé inteligence, který je pro daný jazykový pár nejvhodnější,
- optimalizuje přesnost, plynulost a přirozenost každého rozhovoru.
To odpovídá situaci, kdy by ke každému rozhovoru byl přiřazen rodilý mluvčí specializující se na dané téma. Tato funkce je umožněna pokročilým velkým jazykovým modelem firmy Timekettle a neustálým vývojem platformy Babel OS, která je nyní aktualizovaná o nové vrstvy strojového učení trénované na milionech jazykových vzorků.
Výsledek: překlady, které zní méně jako stroj „snažící se" tlumočit a více jako systém, co skutečně rozumí záměru, tónu a struktuře sdělení. Pro uživatele Timekettle to znamená, že ať už hovoří jakýmkoliv jazykem, firma Timekettle je vždy schopná je propojit s nejlepšími překladovými nástroji na světě tak, aby splnily potřeby uživatelů, což jim umožňuje zažít tu nejpřesnější mezijazykovou komunikaci bez obav, rozpaků či váhání. Díky tomu se mohou vyjadřovat bez obav a komunikovat přirozeně.
Nová generace kostní vodivosti a hybridního algoritmu: Lepší zachycení hlasu pro vyšší přesnost
V návaznosti na patentovanou technologii snímače kostního hlasového otisku přináší vylepšená aktualizace algoritmu pro rok 2026 čistší extrakci hlasových vibrací, čímž zvyšuje čistotu signálu, účinněji izoluje šum v chaotickém prostředí a přesněji rozpoznává jednotlivé mluvčí při rozhovorech mezi vícero lidmi. Tato vylepšení společně zajišťují výrazně čistší akustický vstup, což je základem každého vysoce přesného překladu, a garantují, že systém zachytí význam sdělení s výjimečnou věrností. Vzhledem k tomu, že kvalita AI tlumočení je jen tak dobrá, jak kvalitní je zvukový vstup, tato aktualizace výrazně zvyšuje výkon při obchodních schůzkách, cestování, ve školních třídách i na vícejazyčných akcích.
Postupné zavádění napříč celým portfoliem Timekettle
Od začátku roku 2026 budou funkce SOTA Translation Engine Selector, aktualizovaný hybridní algoritmus a rozšířená vylepšení platformy Babel OS postupně nasazeny napříč celou produktovou řadou Timekettle do produktů, jako jsou:
- sluchátka W4 Interpreter : nyní nejpřesnější spotřebitelská tlumočící sluchátka, jaká kdy firma Timekettle vyrobila,
- sluchátka W4 Pro : vylepšené pro profesionální schůzky a podnikové využití,
- AI překladač T1 : nejrychlejší offline překladač na světě nyní kombinuje technologii Edge AI s funkcí SOTA Engine Selector pro zvýšení přesnosti nad jeho již průmyslově špičkový offline výkon a ultrarychlou dobu odezvy 0,2 sekundy,
- sluchátka WT2 Edge, sluchátkka M3 a překladač X1 Interpreter Hub: všechny získávají vylepšení v predikci kontextu, segmentaci a tonalitě překladu.
Sdílené funkce napříč portfoliem Timekettle
Napříč rozšiřující se řadou sluchátek a přenosných překladačů poskytuje Timekettle jednotný zážitek založený na plynulé, přirozené komunikaci v reálném čase. Všechna zařízení podporují okamžitý překlad zahrnující 43 jazyků a 96 dialektů, čímž pokrývají více než 95 % světových regionů, což umožňuje hladké a nepřerušované rozhovory kdekoli na světě. Uživatelé také díky dlouhé výdrži baterie profitují z celodenní praktičnosti navržené pro cestování, práci i delší vícejazyčné interakce.
Režimy rozhovorů v rámci zařízení firmy Timekettle jsou konzistentní napříč portfoliem a nabízejí flexibilní způsoby komunikace v různých situacích. Režim Jeden na jednoho umožňuje dvěma lidem sdílet sluchátka pro plynulý osobní dialog. Režim Poslouchej a přehrávej zaznamenává mluvený zvuk přes aplikaci a poskytuje tlumočení, které lze později zkontrolovat nebo přehrát. Režim Mluv umožňuje uživatelům mluvit do zařízení a mít tlumočení jasně přenášené reproduktorem telefonu, což je ideální pro skupinové diskuse, výuku, prohlídky nebo prezentace.
Ať už uživatelé používají sluchátka jako W4 nebo přenosná zařízení typu T1, ekosystém Timekettle je navržen tak, aby vícejazyčná komunikace byla snadná, intuitivní a přizpůsobitelná téměř jakékoli situaci.
„Přesnost je výsledkem dokonalé spolupráce hardwaru a softwaru," uvedl Leal Tian, zakladatel a generální ředitel společnosti Timekettle. „S představením naší funkce SOTA Translation Engine Selector a algoritmu nové generace pro vedení zvuku kostí jsme tuto spolupráci posunuli na novou úroveň. Sluchátka W4 se stávají nejpřesnějším překladatelským zařízením, jaké jsme kdy vytvořili – a tato aktualizace posiluje každý produkt v našem portfoliu."
Dostupnost
Aktualizace SOTA Translation Engine Selector 2026 a vylepšený hybridní algoritmus se od ledna 2026 začnou postupně zavádět prostřednictvím bezdrátových aktualizací na podporovaných zařízeních Timekettle, přičemž celá produktová řada bude podporována během 1. čtvrtletí. Produkty Timekettle jsou k dispozici k zakoupení na (www.timekettle.co) a na Amazonu. Ceny zahrnují: tlumočící sluchátka W4 (349 USD), sluchátka W4 Pro (449 USD), překladač T1 AI Translator (299,99 USD), sluchátka WT2 Edge (349,99 USD), sluchátka M3 (149,99 USD) a překladač X1 Interpreter Hub (699,99 USD).
O firmě Timekettle
Od roku 2016 vede firma Timekettle inovace v oblasti AI pro vícejazyčnou komunikaci. Její oceněné produkty využívají cestovatelé, firmy, učitelé a vícejazyčné týmy po celém světě. Mezi ně patří tlumočící sluchátka W4 a W4 Pro, řada WT2 Edge/W3 či překladač X1 Interpreter Hub a AI překladač T1. Všechny zajišťují plynulou, přirozenou a bezpečnou komunikaci téměř ve všech světových regionech.
