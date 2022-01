TUMI DÉVOILE LA PROCHAINE GÉNÉRATION D'ARTICLES ALPHA BRAVO ET PRÉSENTE LES MEMBRES DU TUMI CREW

En accord avec le dynamisme de la gamme Alpha Bravo, qui accentue la mobilité et la liberté des porteurs, chaque article est compatible avec les nouveaux accessoires de voyage TUMI+. Offrant un écosystème modulaire qui personnalise votre sac en fonction de vos besoins personnels, la collection TUMI+ complète votre style de vie en mouvement constant. Utilisant des chaînes, des crochets en G et des mousquetons, les accessoires TUMI+ s'attachent non seulement aux produits Alpha Bravo, mais aussi à ceux de bien d'autres collections de TUMI.

Ce printemps, TUMI célèbre la collection Alpha Bravo en lançant une série de quatre courts métrages mettant en scène les stars internationales du « TUMI Crew ». La campagne a été filmée sur deux continents, à New York et à Londres, à travers l'objectif des réalisateurs de renom, Autobahn et Andy Madeleine. Elle dépeint de façon authentique ces talents multidimensionnels tandis qu'ils vivent, avec le soutien des articles Alpha Bravo, leur Life in Forward Motion.

Le Chapitre 1, consacré à Lando Norris, pilote de Formule 1 et passionné des jeux vidéos, sera diffusé le 11 janvier 2022 et mettra en vedette le Navigation Backpack (sac à dos), le Mason Duffel (sac de sport) et le Classified Waist Pack (sac banane). Lando Norris, qui compte un titre de champion junior et cinq apparitions sur le podium en Formule 1, commence à courir à l'âge de 7 ans, avant de devenir le plus jeune champion du monde de karting à 14 ans, puis le plus jeune pilote britannique de Formule 1 à 19 ans. Aujourd'hui, il compte parmi ses réalisations de multiples apparitions sur le podium, plusieurs tours les plus rapides ainsi qu'une position de leader sur la grille de départ, et se prépare à devenir futur champion du monde de Formule 1.

Le Chapitre 2, avec le footballeur professionnel exemplaire Son Heung-Min, sera diffusé le 27 janvier 2022 et mettra en vedette le Logistics Backpack (sac à dos), le Navigation Backpack (sac à dos) et Liaison (cabas). Joueur indispensable de Tottenham Hotspur Football Club, Son Heung-Min est le capitaine de l'équipe nationale de football sud-coréenne. Il devient le joueur asiatique qui a marqué le plus de buts en Ligue des Champions en 2019, puis le premier joueur asiatique à marquer plus de 50 buts en Premier League en 2020. Son Heung-Min a été nommé meilleur footballeur d'Asie à six reprises. Humble et insouciant, il rassemble les supporters en transcendant la rivalité entre les clubs.

Le Chapitre 3, portant sur Anthony Ramos, acteur nominé aux prix Golden Globe et Emmy, interprète et musicien récompensé aux prix Grammy, sera diffusé le 7 février 2022 et mettra en vedette le Recruit Chest Pack (pochette à bandoulière saisonnière), l'Ally Pack (sac à dos) et le Transport Pack (sac à dos). Visionnaire et créateur avec un don pour la narration, Anthony Ramos a récemment sorti son deuxième album, « Love and Lies » dans lequel il exprime des émotions brutes mélodieusement. En plus d'apparaître sur la couverture des magazines The Hollywood Reporter et Time Magazine, il a figuré sur la prestigieuse liste « Next » de TIME 100, qui met en avant les leaders émergents façonnant l'avenir.

Le Chapitre 4, consacré à la chanteuse-compositrice acclamée Gracie Abrams, sera diffusé le 8 mars 2022 et mettra en vedette le Platoon Sling (sac à bandoulière), le Junior Crossbody (sac transversal) et le Search Backpack (sac à dos). Nommée artiste à suivre par des sites et magazines influents comme Pigeons & Planes, Fader, et i-D, Gracie Abrams figure aussi dans la liste des sept musiciennes émergentes de Vogue UK. Ses paroles émotionnellement intimes et ses hommages au bricolage lui ont valu une foule d'admirateurs dévoués. Avec son dernier projet, This Is What It Feels Like, elle se livre à une introspection honnête sur des expériences émotionnelles des plus personnelles. Gracie Abrams devrait entamer une tournée en Amérique du Nord et en Europe au début de 2022.

En parallèle du lancement de la campagne, TUMI tiendra dans le monde entier des événements connexes, dont des pop-ups expérimentaux proposant des articles uniques du TUMI Crew ainsi qu'un aperçu immersif de la collection Alpha Bravo. Le premier de ces événements aura lieu aux Émirats arabes unis, au Dubai Mall, du 8 au 14 février 2022.

« Il était important pour nous de démontrer par le biais de cette campagne les piliers et les valeurs fondamentales de TUMI, en présentant notre histoire d'une manière pertinente et percutante. La campagne Life In Forward Motion de TUMI, capturant les aspirations, les ambitions et les défis de quatre personnalités uniques et multidimensionnelles, offre un récit authentique de notre histoire de marque raconté à travers le prisme de leur vie. Tout comme la collection Alpha Bravo, les membres du TUMI Crew recherchent constamment l'excellence », a déclaré Jill Krizelman, vice-présidente principale du commerce électronique et du marketing chez TUMI.

Victor Sanz, directeur de la création chez TUMI, a ajouté : « La façon dont nous interagissons et voyageons a considérablement changé au cours des deux dernières années. Nous avons vu dans ces changements une occasion de recentrer la collection Alpha Bravo sur le nouveau profil du client moderne. Nous avons cherché à comprendre ce qui importe le plus à nos clients et exploré des façons d'intégrer ces éléments dans le lancement de cette collection. Cela nous a permis non seulement d'explorer leurs besoins, tant sur le plan professionnel que sur celui du mode de vie, mais aussi de comprendre qu'ils poursuivent leurs passions. »

À propos de TUMI

Depuis 1975, TUMI crée des produits de luxe de classe mondiale pour les affaires, les voyages et la performance conçus pour améliorer, simplifier et embellir tous les aspects de la vie lors de vos déplacements. En alliant une fonctionnalité irréprochable à un esprit d'ingéniosité, nous nous engageons à offrir des parcours stimulants en tant que partenaire à vie de personnes dynamiques dans la poursuite de leurs passions. La marque est vendue dans le monde entier dans plus de 75 pays avec environ 2 000 points de vente.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur TUMI, consultez www.TUMI.com .

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1723919/TUMI_Alpha_Bravo_Lando_Navigation_Backpack_RGB_300_9x16.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1723920/TUMI_ALPHA_BRAVO_0771_02_9x16.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1723921/TUMI_Alpha_Bravo_Lando_Navigation_Backpack_3_RGB_300_9x16.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1723922/TUMI_ALPHA_BRAVO_0822_03_9x16.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1723923/TUMI_ALPHA_BRAVO_1179_02_9x16.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1723924/TUMI_Alpha_Bravo_Gracie_Platoon_Sling_RGB_72.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1723925/Tumi_Alpha_Bravo_Son_Liaison_Tote_RGB_72.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1723926/Tumi_Alpha_Bravo_Anthony_Chest_Pack_RGB_72.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

SOURCE TUMI