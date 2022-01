TUMI PREDSTAVUJE ĎALŠIU GENERÁCIU ALPHA BRAVO A TUMI CREW

Túto jar sa spoločnosť TUMI zameriava na kolekciu Alpha Bravo v sérii štyroch krátkych filmov s medzinárodným obsadením známym ako „TUMI Crew". Kampaň prebiehajúca na dvoch kontinentoch, natočená v New Yorku a Londýne, je premyslene vyrozprávaná optikou prominentných režisérov, Autobahn a Andy Madeleine. Kampaň autenticky zobrazuje tieto mnohostranné talenty, ktoré kráčajú životom vpred v kampani Life in Forward Motion s podporou Alpha Bravo.

Kapitola 1 s hráčom a jazdcom F1 Landom Norrisom v hlavnej úlohe má premiéru 11. januára 2022 a predstaví batoh Navigation, cestovnú tašku Mason a ľadvinku Classified. Juniorský šampión, ktorý 5x stál na stupňoch víťazov Formuly 1, začal pretekať v 7 rokoch a najmladším majstrom sveta v motokárach sa stal vo svojich 14 rokoch. Do Formuly 1 vstúpil ako vôbec najmladší britský pilot Formuly 1 vo veku 19 rokov a teraz si s viacerými víťazstvami, najrýchlejšími kolami a prvým štartovacím miestom na svojom konte razí cestu k tomu, aby sa stal budúcim majstrom sveta Formuly 1.

Kapitola 2, v hlavnej úlohe s profesionálnym futbalistom a vzorom Son Heung-Minom, má premiéru 27. januára 2022 a bude obsahovať batoh Logistics, batoh Navigation a tašku na plece Liason. Son je neoddeliteľnou súčasťou futbalového klubu Tottenham Hotspur a je kapitánom juhokórejského národného futbalového tímu. V roku 2019 sa Son stal najlepšie skórujúcim ázijským hráčom v Lige majstrov a následne sa stal prvým ázijským hráčom, ktorý v roku 2020 strelil viac ako 50 gólov v Premier League. Son bol 6-krát vyhlásený za najlepšieho futbalistu Ázie. Vďaka pokornému a bezstarostnému postoju jeho popularita zasahuje všetkých a spája fanúšikov do jedného celku.

Kapitola 3, v hlavnej úlohe s držiteľom ceny Grammy a Zlatého glóbusu, hercom, umelcom a hudobníkom Anthonym Ramosom nominovaným na cenu Emmy, má premiéru 7. februára 2022 a obsahuje sezónnu náprsnú tašku Recruit, vak Ally a cestovný vak Transport. Rozprávač, vizionár a tvorca Ramos nedávno vydal svoj druhý album „Love and Lies", ktorý melodicky zachytáva nespracované emócie. Ramos, ktorý zdobí obálky časopisov The Hollywood Reporter a Time Magazine, bol zaradený do prestížneho zoznamu „Next" časopisu TIME 100, ktorý upozorňuje na vychádzajúcich lídrov tvoriacich budúcnosť.

Kapitola 4, v hlavnej úlohe s uznávanou speváčkou a skladateľkou Gracie Abrams, má premiéru 8. marca 2022 a obsahuje náprsnú tašku Platoon, tašku cez plece Junior a batoh Search. Abrams, ktorá bola označená za umelkyňu užívajúcu si outlety, ako sú Pigeons & Planes, Fader a iD, okrem toho, že bola časopisom Vogue UK korunovaná za jednu zo siedmich špičkových hudobníčok, si získala oddaných fanúšikov vďaka sile svojich emocionálne intímnych textov a záujmu o štýl „urob si sám". S jej najnovším projektom, This Is What It Feels Like, Abrams prináša jej surovú introspekciu do najintímnejších emocionálnych zážitkov. Abrams sa má začiatkom roka 2022 vydať na turné po Severnej Amerike a Európe.

K podujatiam, ktoré sprevádzajú uvedenie na trh, patria zážitkové dočasné predajne po celom svete s jedinečnými predmetmi od Tumi Crew a atraktívny prehľad kolekcie Alpha Bravo. TUMI má svoju premiéru v nákupnom centre Dubai Mall v SAE od 8. do 14. februára 2022.

„Bolo pre nás dôležité, aby sme v tejto kampani ukázali základné piliere a hodnoty spoločnosti TUMI vyrozprávaním nášho príbehu strhujúcim a relevantným spôsobom. Kampaň spoločnosti TUMI Life In Forward Motion (Kráčať životom vpred) autenticky rozpráva príbeh našej značky prostredníctvom štyroch jedinečných odlišných životov, zachytávajúc ich túžby, ambície a výzvy. „Rovnako ako Alpha Bravo, aj TUMI Crew sa vždy usiluje o dokonalosť," hovorí Jill Krizelman, senior viceprezidentka spoločnosti TUMI pre elektronický obchod a marketing.

Victor Sanz, kreatívny riaditeľ spoločnosti TUMI, dodáva: „Spôsob, akým komunikujeme na našej ceste cestovania, sa za posledné dva roky výrazne zmenil. Považovali sme to za príležitosť preorientovať kolekciu Alpha Bravo pre nášho nového moderného zákazníka. Skúmali sme, čo je pre našich zákazníkov skutočne dôležité, a zhodnotili sme, ako to môžeme integrovať do uvedenia tejto kolekcie. Skutočne sme sa ponorili do ich potrieb nielen z obchodnej stránky, ale aj zo stránky životného štýlu s vedomím, že aj oni sa venujú svojej vášni".

O spoločnosti TUMI

Od roku 1975 TUMI vytvára prvotriedne luxusné prvky pre obchodné, cestovné a výkonnostné aktivity, ktoré sú navrhnuté tak, aby vylepšovali, nekomplikovali a skrátili všetky aspekty aktívneho života. Spájame bezchybnú funkčnosť s duchom vynaliezavosti a zaviazali sme sa podporovať cestovanie ako celoživotný partner pre cestovateľov a tvorcov pri oddávaní sa ich vášňam. Značka sa celosvetovo predáva vo viac ako 75 krajinách s približne 2 000 predajnými miestami.

Viac informácií o spoločnosti TUMI nájdete na stránke www.TUMI.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1723919/TUMI_Alpha_Bravo_Lando_Navigation_Backpack_RGB_300_9x16.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1723920/TUMI_ALPHA_BRAVO_0771_02_9x16.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1723921/TUMI_Alpha_Bravo_Lando_Navigation_Backpack_3_RGB_300_9x16.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1723922/TUMI_ALPHA_BRAVO_0822_03_9x16.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1723923/TUMI_ALPHA_BRAVO_1179_02_9x16.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1723924/TUMI_Alpha_Bravo_Gracie_Platoon_Sling_RGB_72.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1723925/Tumi_Alpha_Bravo_Son_Liaison_Tote_RGB_72.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1723926/Tumi_Alpha_Bravo_Anthony_Chest_Pack_RGB_72.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg

