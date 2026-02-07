UNILUMIN UND MANCHESTER CITY GEBEN NEUE PARTNERSCHAFT BEKANNT

SHENZHEN, China, 8. Februar 2026 /PRNewswire/ -- MANCHESTER CITY und UNILUMIN, ein weltweit führender Anbieter von LED-Displays, Beleuchtungsprodukten sowie integrierten Metasight-Lösungen, gaben am 22. Januar 2026 eine neue Partnerschaft bekannt.

Die neue mehrjährige Vereinbarung sieht vor, dass Unilumin in das neue Unterhaltungsareal des Clubs integriert wird.

PARTNERSHIP SIGNING CEREMONY OF UNILUMIN AND MANCHESTER CITY

Unilumin wird großformatige LED-Displays bereitstellen, die an den beiden Enden des neuen Areals installiert werden, sowie ein großes Display im Bereich der Fanzone, das an Spieltagen und darüber hinaus genutzt wird.

Bereits im September 2022 stellte Unilumin im Etihad Stadium ein zweistufiges digitales „Supersized LED"-Displaysystem bereit, das dem Club die kommerziell wertvollste Medienfläche am Spielfeldrand in der Premier League ermöglicht.

Jeremy Way, Bereichsleiter für Strategie und Kreatives – Partnerschaften bei City Football Group, sagte: „Die weltweit führende Technologie von Unilumin hat unser LED-Angebot im Etihad Stadium transformiert und sowohl für unsere Partner als auch für unsere globale Fangemeinde spürbare Wirkung und Mehrwert geschaffen.

Durch diese neue Partnerschaft erweitern wir diese Leistungsfähigkeit auf unser kommendes Unterhaltungsareal, in dem immersive, großflächige LED-Technologie eine ansprechende und flexible digitale Plattform mit hoher Wirkung schafft, um mit Fans sowie Besuchern vor Ort zu kommunizieren. Das spiegelt unser Engagement wider, auf dem gesamten Gelände weltweit führende Technologie bereitzustellen."

Tiger Lin, Vorsitzender der Unilumin Group, sagte: „Diese Vereinbarung spiegelt das große Vertrauen zwischen Unilumin und Manchester City wider. Im Laufe der Jahre hat unsere Zusammenarbeit gezeigt, was in der Sportbranche möglich ist, und die LED-Lösungen von Unilumin sind zu einem integralen Bestandteil der visuellen Erlebnisse des Clubs auf Weltklasseniveau für Fans weltweit geworden.

Jetzt erschließen wir neue Stufen visueller Wirkung, indem wir innovative Display-Technologie über das Stadion hinaus und in das umfassendere Unterhaltungsareal des Clubs bringen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam unvergessliche Erlebnisse zu schaffen, die neue Maßstäbe für die Sport- und Entertainmentbranche setzen."

Informationen zu Unilumin

Unilumin ist ein weltweit führender Anbieter von LED-Displays, Beleuchtungsprodukten sowie integrierten Metasight-Lösungen. Das Unternehmen zählt drei Jahre in Folge zu den Top 500 asiatischen Marken, ist in mehr als 160 Ländern aktiv, betreibt F&E-Zentren in China, Japan und den USA und verfügt über die weltweit größte intelligente LED-Fertigungsbasis. Mit seinem Fachwissen im Sportbereich liefert das Unternehmen integrierte audiovisuelle Lösungen für Veranstaltungsorte und Sportereignisse auf der ganzen Welt und hat bereits sechs Olympische Spiele, FIBA-Turniere, die Fußballweltmeisterschaft in Katar sowie zahlreiche andere hochkarätige globale Sportereignisse unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.unilumin.com

