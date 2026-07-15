Unseenlabs lance sa deuxième génération de satellites de détection des signaux radiofréquence, dédiée à la surveillance multi-domaines

RENNES, France, 15 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Unseenlabs annonce le déploiement de sa nouvelle génération de satellites (Gen 2), en étendant ses capacités de détection des signaux radiofréquence (RF) depuis l'espace, jusqu'ici dédiées à la surveillance maritime, à une surveillance multi-domaines couvrant les environnements maritimes, terrestres et spatiaux. Cette nouvelle génération permet à Unseenlabs de fournir des données RF plus précises et directement exploitables, afin d'aider ses clients à prendre de meilleures décisions dans des contextes opérationnels et géopolitiques de plus en plus complexes.

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BRO-31 est le premier satellite Gen 2 d'Unseenlabs. Il s'appuie sur près de dix ans d'expérience dans l'exploitation de satellites de détection RF et marque une nouvelle étape technologique et industrielle pour l'entreprise. Avec cette nouvelle génération, Unseenlabs passe de nanosatellites (≃ 15 kg) à des microsatellites (≃ 150 kg). Les satellites Gen 2 reposent eux aussi sur la même technologie monosatellite que les satellites Gen 1.

La constellation d'Unseenlabs comprend désormais deux générations de satellites :

La Gen 1, centrée sur la détection des navires en mer ;

La Gen 2, destinée à la surveillance des environnements maritimes, terrestres et spatiaux.

« Nos satellites de deuxième génération renforcent considérablement nos capacités de détection RF. », déclare Clément Galic, CEO et cofondateur d'Unseenlabs. « Ils permettent de détecter, géolocaliser et caractériser un éventail plus large d'activités dans les domaines maritimes, terrestres et spatiaux. Ils ouvrent ainsi de nouveaux champs d'application tout en renforçant notre capacité à accompagner nos clients sur les marchés commerciaux, de la sécurité et de la défense. »

Les satellites Gen 2 détecteront des signaux radiofréquence sur un spectre plus large, notamment dans les bandes L, S, C, X et Ku. Ils pourront être utilisés pour des applications civiles et militaires, par exemple pour la surveillance maritime, la détection des interférences, l'analyse du spectre radiofréquence ou le suivi de certains systèmes de défense.

Ces nouvelles capacités permettront à Unseenlabs de détecter, de localiser, de caractériser et d'identifier un plus large éventail d'activités RF en mer, sur terre et dans l'espace.

À propos d'Unseenlabs :

Fondée en 2015, Unseenlabs est une entreprise pionnière et un leader mondial des services commerciaux de détection des signaux radiofréquence depuis l'espace pour la surveillance multi-domaines. L'entreprise exploite actuellement une constellation de 23 satellites, qu'elle continuera de développer.

Basée en France, Unseenlabs compte environ 140 collaborateurs, un bureau à Singapour et une équipe aux États-Unis. Sa technologie de détection RF depuis l'espace permet de surveiller les activités en mer, sur terre et dans l'espace. Ses clients comprennent des gouvernements, des ONG, des institutions publiques et des acteurs privés dans le monde entier.

Contact presse

Gaël Prigent | [email protected]