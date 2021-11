Vazyme bierze udział w niemieckich targach Medica 2021, aby przyspieszyć ekspansję na rynku globalnym

Podczas gdy świat przygotowuje się do ponownego otwarcia, wysokiej jakości, szybkie i całościowe rozwiązania diagnostyczne dla COVID-19 będą odgrywać kluczową rolę w walce z wirusem. Spółka Vazyme zaprojektowała skuteczne narzędzia do badań przesiewowych: test RT-QPCR na obecność wirusa SARS-CoV-2 i wirusów grypy typu A i B wykrywający kwas nukleinowy oraz szybki test antygenowy na obecność wirusa SARS-CoV-2 i wirusów grypy typu A i B ‒ pozwalający wykryć jednocześnie trzy typy wirusów powodujących chorobę COVID-19, grypę typu A i grypę typu B. Testy cechują się krótkim czasem wykonania, wiarygodnością i bardzo dokładnymi wynikami „na poczekaniu".

Spółka uzyska zatwierdzenie znaku CE dla swojego zestawu do wykrywania badań antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 (do samodzielnego testowania) i zestaw ten będzie wkrótce dostępny jako test domowy na rynkach europejskich. Zestaw do badań antygenowych prowadzonych w czasie rzeczywistym jest w stanie wykryć kilka wariantów COVID-19, w tym wariant delta, który stanowi najbardziej zakaźną formę koronawirusa.

Postępując zgodnie z prostymi instrukcjami, użytkownicy mogą w wygodny sposób wykonać autotest w zaciszu własnego domu lub w dowolnym innym miejscu. Szybkie i przenośne rozwiązanie testowe pomaga zapobiegać bezobjawowemu przenoszeniu choroby, kontrolować rozprzestrzenianie się koronawirusa w obrębie społeczności i zmniejszać obciążenie lokalnych systemów opieki zdrowotnej poprzez szybką identyfikację osób o najwyższym potencjale zakaźnym.

Wydajność produktów do wykrywania obecności koronawirusa firmy Vazyme została w pełni przebadana przez kilka akredytowanych laboratoriów europejskich, w tym przez Instytut Paula Ehrlicha, Locus Medicus, Alabiso Lab i inne. Firma Vazyme stale współpracuje z wiodącymi na świecie instytucjami akademickimi, laboratoriami i dystrybutorami produktów medycznych na rynkach zagranicznych w celu optymalizacji lokalnych sieci sprzedaży i dystrybucji, zapewniając globalnym użytkownikom firmy dostęp do niezbędnych testów i opieki.

Jako innowator w dziedzinie technologii, firma Vazyme traktuje ciągłe inwestycje w badania i rozwój innowacyjnych rozwiązań jako najwyższy priorytet, co zapewnia firmie zdolność do opracowywania nowych produktów z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i możliwość rozwijania kompleksowej oferty produktów mających na celu zaspokojenie różnorodnych potrzeb klientów na całym świecie.

Vazyme

Założona w 2012 roku spółka Vazyme Biotech Co., Ltd jest jednym z kilku innowacyjnych producentów ukierunkowanych na działalność badawczo-rozwojową w Chinach, z potencjałem w zakresie opracowywania technologii początkowych w swoich obiektach i produkcji gotowych wyrobów. Przy nieustannym zaangażowaniu w innowacje i w oparciu o autorską zastrzeżoną platformę kluczowych technologii ogólnego zastosowania, spółka zbudowała sieć kontaktów biznesowych obejmującą badania biologiczne, diagnostykę in vitro i biomedycynę. Spółka Vazyme opracowała osiem serii zastrzeżonych odczynników do diagnostyki w punkcie realizacji świadczenia zdrowotnego i powiązane materiały stosowane do kontroli, obejmujące choroby układu krążenia i choroby mózgowo-naczyniowe, choroby zakaźne, czynności układu trawienia, autoimmunologię, funkcje nerek, postępowanie w przypadku chorób przewlekłych jak również choroby układu oddechowego.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.vazyme.com

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1691931/20211118164554.jpg

www.vazyme.com



