Vazyme участвует в выставке Medica 2021 с целью расширить свое присутствие на мировом рынке

По мере подготовки мира к возобновлению полноценной жизни решающую роль в борьбе с вирусом будут играть высококачественные, быстродействующие и комплексные средства диагностики COVID-19. Компания Vazyme разработала эффективные средства скрининга — тест-систему SARS-CoV-2 & FLU A/B RT-QPCR для обнаружения нуклеиновых кислот и экспресс-тест SARS-CoV-2 & FLU A/B Ag — для одновременного выявления трех типов вирусов, вызывающих COVID-19, грипп типа A и грипп типа B. Эти тесты являются быстрыми, надежными и способны давать высокоточные результаты в присутствии пациента.

Компания получит маркировку CE на свою тест-систему для обнаружения антигенов к вирусу SARS-CoV-2 (в целях самодиагностики), которая в скором времени будет доступна для домашнего тестирования на европейских рынках. Тест-системы для обнаружения антигенов в режиме реального времени позволяют выявлять несколько вариантов COVID-19, включая вариант delta — наиболее контагиозную форму коронавируса.

Следуя простым инструкциям, люди могут с легкостью проводить самотестирование в домашних условиях или в любом другом месте. Портативная система экспресс-тестирования помогает предотвращать бессимптомную передачу, контролировать распространение коронавируса среди населения и снижать нагрузку на местные системы здравоохранения за счет быстрого выявления людей с наибольшей потенциальной инфекционностью.

Эффективность предлагаемых компанией Vazyme средств тестирования на COVID-19 полностью подтверждена рядом аккредитованных европейских лабораторий, включая Институт Пауля Эрлиха, Locus Medicus, Alabiso Lab и другие. Компания Vazyme непрерывно сотрудничает с ведущими научно-исследовательскими учреждениями, лабораториями и дистрибьюторами медицинских товаров на зарубежных рынках в целях оптимизации локализированных сетей сбыта и дистрибуции, обеспечивая получение клиентами компании по всему миру необходимых тестов и услуг.

Будучи новатором в разработке технологий, компания Vazyme считает постоянные инвестиции в исследования и разработки инновационных средств одним из своих главных приоритетов, что обеспечивает ее возможности разработки новых продуктов с использованием передовых технологий и дальнейшего формирования комплексного ассортимента продукции для удовлетворения различных потребностей клиентов по всему миру.

Компания Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd, основанная в 2012 году, является одним из немногих научно-исследовательских инновационных биотехнологических предприятий в Китае, располагающих возможностями для разработки собственных технологий и производства готовой продукции. Компания придерживается целенаправленной политики непрерывного внедрения инноваций. С этой целью Vazyme использует собственную платформу для разработки базовых технологий для производства дженериков и уже выстроила экосистему, охватывающую проведение биологических исследований, диагностику in vitro и биомедицину. Компания Vazyme создала восемь серий запатентованных диагностических реагентов POCT и сопутствующих средств контроля для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений мозгового кровообращения, препотенции, воспалительных, аутоиммунных, хронических и респираторных заболеваний, а также функциональных заболеваний ЖКТ и почек.

