Vazyme asiste a Medica 2021 en Alemania para acelerar su expansión en el mercado mundial

A medida que el mundo se prepara para la reapertura, las soluciones de diagnóstico de alta calidad, rápidas y holísticas para la COVID-19 desempeñarán un papel fundamental en la batalla contra el virus. Vazyme ha diseñado sus eficaces herramientas de cribado -SARS-CoV-2 & FLU A/B RT-QPCR Detection Kit para la detección de ácido nucleico y SARS-CoV-2 & FLU A/B Ag Rapid Test- para la detección simultánea de los tres tipos de virus causantes de la COVID-19, la gripe A y la gripe B. Las pruebas son rápidas, fiables y capaces de ofrecer resultados altamente precisos "mientras espera".

La empresa recibirá la aprobación de la marca CE para su kit de detección de antígenos del SARS-CoV-2 (para autodiagnóstico) y el kit estará pronto disponible como prueba casera en los mercados europeos. El kit de detección de antígenos en tiempo real es capaz de detectar varias variantes de la COVID-19, incluida la variante delta, la forma más contagiosa del coronavirus.

Siguiendo unas sencillas instrucciones, las personas pueden realizar cómodamente un autotest desde la comodidad de su casa o desde cualquier lugar. La solución de prueba rápida y portátil ayuda a prevenir la transmisión asintomática, a controlar la propagación del coronavirus en la comunidad y a reducir la presión sobre los sistemas sanitarios locales al identificar rápidamente a las personas con mayor potencial de ser infecciosas.

El rendimiento de los productos de prueba COVID-19 de Vazyme fueron completamente validados por varios laboratorios europeos acreditados, incluyendo el Instituto Paul Ehrlich, Locus Medicus, Alabiso Lab y otros. Vazyme se asocia continuamente con instituciones académicas, laboratorios y distribuidores sanitarios líderes en el mundo en mercados extranjeros para optimizar las redes de ventas y distribución localizadas, asegurando que los usuarios globales de la compañía reciban las pruebas y la atención que necesitan.

Como innovador en tecnología, Vazyme considera su inversión continua en la I+D de soluciones innovadoras como una prioridad principal, lo que asegura las capacidades de la compañía en el desarrollo de nuevos productos con tecnologías innovadoras y la capacidad de seguir construyendo una amplia cartera de productos para hacer frente a las diversas necesidades de los clientes globales.

Fundada en 2012, Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd es una de las pocas empresas de biotecnología innovadora centrada en la I+D en China que tiene capacidad para desarrollar tecnologías previas en la empresa y fabricar productos acabados. Con un compromiso continuo con la innovación y basándose en su plataforma tecnológica genérica clave patentada, la empresa ha construido una red de negocios que abarca la investigación biológica, el diagnóstico in vitro y la biomedicina. Vazyme ha desarrollado ocho series de reactivos de diagnóstico POCT propios y materiales de control relacionados que cubren enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, inflamación, prepotencia, funciones gástricas, autoinmunidad, funciones renales, gestión de enfermedades crónicas, así como enfermedades respiratorias.

