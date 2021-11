Vazyme sa zúčastňuje veľtrhu Medica 2021 v Nemecku, aby urýchlila svoju expanziu na globálny trh

Ako sa svet pripravuje na opätovné otvorenie, vysokokvalitné, rýchle a holistické diagnostické riešenia pre COVID-19 budú zohrávať kľúčovú úlohu v boji proti vírusu. Spoločnosť Vazyme navrhla svoje efektívne skríningové nástroje — detekčnú súpravu na detekciu nukleových kyselín pre SARS-CoV-2 a FLU A/B RT-QPCR a rýchlotest pre SARS-CoV-2 a FLU A/B Ag — na súčasnú detekciu troch typov vírusov spôsobujúcich COVID-19, chrípku typu A a chrípku typu B. Testy sú rýchle, spoľahlivé a schopné poskytnúť vysoko presné výsledky „na počkanie".

Spoločnosť získa schválenie označenia CE pre svoju súpravu na antigénové zisťovanie SARS-CoV-2 (na samotestovanie) a táto súprava bude čoskoro dostupná na domáce testovanie na európskych trhoch. Súprava na antigénové zisťovanie v reálnom čase je schopná odhaliť niekoľko variantov vírusu COVID-19 vrátane delta variantu, najnákazlivejšej formy koronavírusu.

Podľa jednoduchých pokynov si môžu jednotlivci pohodlne vykonať samotest v pohodlí svojho domova alebo kdekoľvek. Rýchle a prenosné testovacie riešenie pomáha rýchlou identifikáciou jedincov s najvyšším potenciálom nákazy predchádzať asymptomatickému prenosu, kontrolovať šírenie koronavírusu v komunite a znižovať tlak na miestne zdravotnícke systémy.

Výkon produktov Vazyme na testovanie na COVID-19 bol plne overený niekoľkými akreditovanými európskymi laboratóriami vrátane Inštitútu Paula Ehrlicha, Locus Medicus, Alabiso Lab a ďalších. Spoločnosť Vazyme neustále spolupracuje s poprednými svetovými akademickými inštitúciami, laboratóriami a distribútormi zdravotnej starostlivosti na zahraničných trhoch s cieľom optimalizovať lokalizované predajné a distribučné siete, čím sa zabezpečí, že globálni používatelia spoločnosti dostanú testy a starostlivosť, ktorú potrebujú.

Ako inovátor v oblasti technológií považuje spoločnosť Vazyme svoje neustále investície do výskumu a vývoja inovatívnych riešení za najvyššiu prioritu, čo zaisťuje možnosti spoločnosti pri vývoji nových produktov s inovatívnymi technológiami a schopnosť pokračovať v budovaní komplexného produktového portfólia na riešenie rôznych potrieb globálnych zákazníkov.

O spoločnosti Vazyme

Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd, založená v roku 2012, je jednou z mála inovatívnych biotechnologických firiem v Číne zameraných na výskum a vývoj, ktorá je schopná vývoja vlastných technológií a výroby hotových produktov. S neustálym odhodlaním k inováciám a na základe vlastnej kľúčovej generickej technologickej platformy spoločnosť vybudovala obchodnú sieť zahŕňajúcu biologický výskum, diagnostiku in vitro a biomedicínu. Spoločnosť Vazyme vyvinula osem sérií vlastných diagnostických činidiel na delokalizovanú diagnostiku a súvisiace kontrolné materiály pre kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne ochorenia, zápaly, prepotenciu, funkcie žalúdka, autoimunitu, funkcie obličiek, zvládanie chronických ochorení, ako aj ochorenia dýchacích ciest.

