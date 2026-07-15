VisualLogix renforce sa présence en Europe et son portefeuille de logiciels d'ingénierie grâce à l'acquisition du groupe refyne

NEW YORK, 15 juillet 2026 /PRNewswire/ -- VisualLogix a annoncé aujourd'hui l'acquisition du groupe refyne, élargissant ainsi sa plateforme mondiale de logiciels d'ingénierie et renforçant son portefeuille de solutions essentielles utilisées par les ingénieurs et les fabricants qui conçoivent, analysent et fabriquent des produits et des systèmes destinés au monde réel. Cette acquisition renforce la présence européenne de VisualLogix tout en enrichissant son portefeuille d'une plateforme logicielle de premier plan destinée aux transformateurs du bois et du métal, offrant des solutions intégrées de CAO, de FAO, d'analyse thermique et d'ERP dans l'ensemble de la région DACH.

VisualLogix développe des logiciels destinés à faciliter la conception, l'analyse, la documentation et la fabrication de produits et de systèmes du monde réel. Son portefeuille comprend des solutions de référence dans leur domaine, telles qu'AutoSPRINK, AlarmCAD et Metal Building Software (MBS), qui sont utilisées quotidiennement par les ingénieurs en protection incendie, les concepteurs de systèmes d'alarme et les fabricants de structures métalliques partout en Amérique du Nord et à l'international.

Le groupe refyne élargit ces capacités grâce à une suite de solutions logicielles éprouvées, notamment Athena, Apollon, TrunCAD, nCAD, flixo et Triviso. Ensemble, ces produits constituent une plateforme logicielle de référence destinée aux fabricants, offrant des solutions intégrées de CAO, de FAO, d'analyse thermique et d'ERP qui prennent en charge l'ensemble du processus de conception à la production dans les secteurs de la fabrication de produits en bois, en métal et de façades. Les solutions de l'entreprise sont étroitement intégrées aux processus de travail de ses clients dans toute la région DACH et bénéficient du soutien d'une équipe forte de plusieurs décennies d'expertise métier dans les domaines de l'ingénierie, de l'analyse thermique, de la production et des logiciels de fabrication.

« Nous avons conçu VisualLogix autour d'un principe simple : les logiciels stratégiques exigent de l'innovation, une expertise approfondie du secteur et un engagement à long terme envers les clients », déclare Brett Zane, directeur général de VisualLogix. « refyne est un partenaire idéal, car nous partageons cette philosophie. Leurs solutions sont indispensables aux processus quotidiens de leurs clients, tout comme les nôtres le sont pour les nôtres.

Ensemble, nous construisons une entreprise de logiciels plus solide, dotée de capacités étendues, d'une présence internationale renforcée et d'une capacité accrue à investir dans l'innovation au service des secteurs d'activité que nous accompagnons. Fort d'une expertise approfondie dans les domaines des logiciels d'ingénierie et de l'intelligence artificielle, VisualLogix met en place une infrastructure commune d'IA qui permettra d'améliorer l'ensemble des produits de notre gamme. En associant plusieurs décennies d'expertise dans le domaine de l'ingénierie à des capacités avancées en matière d'intelligence artificielle, nous développons des solutions intelligentes qui aident les ingénieurs et les fabricants à automatiser des flux de travail complexes, à améliorer leur productivité et à garantir une plus grande précision tout au long du processus de conception et de fabrication. Notre ambition est de créer la première plateforme logicielle basée sur l'IA destinée aux ingénieurs et aux fabricants qui conçoivent, analysent et fabriquent les produits et les systèmes qui font fonctionner le monde moderne. »

VisualLogix est une entreprise de logiciels intégrée qui se consacre au développement, au support et à l'amélioration de solutions spécialisées dans les domaines de l'ingénierie et de la fabrication. L'entité issue de la fusion continuera d'investir dans le développement de produits, la réussite client et l'expertise technique, tout en préservant la connaissance approfondie du secteur qui a fait des deux entreprises des partenaires de confiance pour leurs clients.

« Notre intégration au sein de VisualLogix marque le début d'un nouveau chapitre passionnant pour nos collaborateurs, nos clients et nos produits », déclare le Dr Stefan Gutberlet, PDG de refyne Group. « Nous partageons une vision commune : fournir des logiciels hautement performants et précis sur lesquels les ingénieurs et les fabricants comptent au quotidien pour concevoir, analyser et fabriquer des produits et des systèmes complexes. En combinant notre expertise et nos ressources, nous pouvons accélérer l'innovation, élargir nos capacités et créer davantage de valeur pour nos clients en Europe et dans le monde entier. »

Les clients des deux entreprises continueront de bénéficier du même niveau élevé d'assistance et de la même continuité des produits, tout en profitant d'investissements accrus, de ressources techniques renforcées et d'un portefeuille plus large de solutions logicielles d'ingénierie et de fabrication.

À propos de VisualLogix

VisualLogix développe des logiciels essentiels aux activités de ses clients dans les domaines de la CAO, de la simulation, de l'analyse, de la fabrication et de l'intelligence artificielle, utilisés par les ingénieurs et les fabricants qui conçoivent des systèmes et des produits destinés au monde réel. Les solutions de l'entreprise aident ses clients à concevoir, analyser, documenter et réaliser des projets complexes dans les secteurs de l'environnement bâti et de l'industrie.

Son portefeuille comprend AutoSPRINK, AlarmCAD, Metal Building Software (MBS), Athena, Apollon, TrunCAD, nCAD, flixo et Triviso, ainsi que d'autres solutions logicielles spécialisées qui ont gagné la confiance de clients du monde entier. Grâce à des investissements constants dans la technologie, l'innovation et la réussite de ses clients, VisualLogix permet aux professionnels de relever en toute confiance des défis complexes en matière d'ingénierie et de fabrication.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.visuallogix.com.

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