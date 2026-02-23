Volta Labs et Watchmaker Genomics s'associent pour présenter le kit complet Callisto™ pour la préparation des librairies ADN par EF à l'occasion d'AGBT 2026.

BOSTON et BOULDER, Colorado, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- Lors de l'assemblée générale 2026 d'Advances in Genome Biology and Technology (AGBT) à Orlando, Floride, Volta Labs, leader de l'automatisation de la préparation des échantillons de séquençage de nouvelle génération (NGS), a annoncé le lancement du kit complet Callisto™ pour la préparation des bibliothèques ADN par fragmentation enzymatique (EF). La nouvelle solution associe la chimie de préparation d'échantillons NGS de Watchmaker Genomics, la meilleure de sa catégorie, à l'automatisation fluidique numérique de Volta pour fournir un flux de travail de préparation de librairies de séquençage génomique (WGS) entièrement automatisé et sans PCR.

Callisto Complete Kit for DNA EF Library Prep (Powered by Watchmaker)

Alors que le séquençage du génome entier continue de se développer dans la recherche clinique et les environnements translationnels, les flux de travail sans PCR sont de plus en plus privilégiés pour minimiser le biais d'amplification, réduire les artefacts de séquençage et permettre une couverture plus uniforme du génome, en particulier dans les régions du génome riches en bases G et C. Cependant, la préparation de librairies sans PCR exige précision et reproductibilité, ce qui rend l'automatisation essentielle pour les laboratoires désirant obtenir des résultats cohérents sans augmenter la charge de travail du personnel. En éliminant la manipulation manuelle des liquides et en réduisant la variabilité des opérateurs, le kit complet Callisto™ permet aux laboratoires de générer des bibliothèques reproductibles et de haute qualité tout en libérant le personnel technique pour pouvoir se concentrer sur des travaux à plus forte valeur ajoutée.

« Nous avons conçu Callisto pour rendre la préparation des échantillons de séquençage plus simple et plus accessible », déclare Udayan Umapathi, PDG de Volta Labs. « Avec le kit complet Callisto™ pour la préparation des bibliothèques ADN par EF, activé par la chimie Watchmaker, les laboratoires peuvent exécuter des flux de travail de séquençage du génome entier sans PCR dans un format à bouton-poussoir, fournissant des résultats cohérents et de haute qualité dans une gamme pratique de débit moyen. »

« Le séquençage du génome entier sans PCR exige à la fois une chimie de haute performance et la précision du flux de travail », explique Trey Foskett, PDG de Watchmaker Genomics. « Pour les laboratoires cliniques et translationnels ayant besoin de solutions à bouton-poussoir avec des performances fiables, mais qui n'opèrent pas à une échelle à haut débit, le kit complet Callisto™ offre une méthode simple et rationalisée pour mettre en œuvre le WGS sans PCR en toute confiance. »

Pour marquer le lancement, Volta Labs et Watchmaker Genomics organiseront une présentation conjointe au cours d'AGBT 2026 le 24 février à 8h30 dans la suite Fulton, où les participants pourront en apprendre davantage sur le kit complet Callisto™ pour la préparation des bibliothèques ADN par EF, voir le flux de travail WGS automatisé sans PCR en action et échanger directement avec les deux équipes.

À propos de Volta Labs

Volta Labs est le pionnier d'un nouvel avenir pour la préparation des échantillons de séquençage en associant la fluidique numérique, les flux de travail modulaires et l'automatisation complète au sein d'une seule et même plateforme. Callisto™ permet une préparation de bibliothèque NGS de haute qualité et reproductible pour les applications de génome entier, ciblées et personnalisées. Le siège de Volta Labs est situé à Boston, dans le Massachusetts.

À propos de Watchmaker Genomics

Watchmaker Genomics est une société spécialisée dans les sciences de la vie qui se consacre à la mise au point d'outils performants permettant de renforcer la recherche génomique et les applications cliniques. S'appuyant sur son expertise en ingénierie des protéines et en séquençage de nouvelle génération, Watchmaker fournit des réactifs et des plates-formes de précision permettant d'obtenir une précision, une efficacité et une rentabilité supérieures dans le domaine de l'analyse moléculaire. L'entreprise se consacre à l'avancement de technologies de pointe en vue de soutenir les innovations en matière de détection du cancer, d'épigénétique et d'applications de biopsie liquide.

Relations avec la presse

Volta Labs

Nicole Ellis Ovadia

Directrice du marketing stratégique

[email protected]

Watchmaker Genomics

Jen Pavlica

Directeur associé, marketing des produits

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2918037/Volta_Labs.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2611556/VoVolta_Labs_Logo.jpg