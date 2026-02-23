Volta Labs und Watchmaker Genomics stellen gemeinsam das Callisto™ Complete Kit für die DNA-EF-Bibliotheksvorbereitung auf der AGBT 2026 vor

BOSTON und BOULDER, Colorado, 23. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Auf der Generalversammlung 2026 der Advances in Genome Biology and Technology (AGBT) in Orlando, Florida, gab Volta Labs, ein führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierung der Probenvorbereitung für die Next-Generation-Sequencing (NGS), heute die Einführung des Callisto™ Complete Kit für die DNA-EF-Bibliotheksvorbereitung bekannt. Die neue Lösung kombiniert die branchenführende NGS-Probenvorbereitung von Watchmaker Genomics mit der digitalen Fluidik-Automatisierung von Volta und ermöglicht so einen vollständig automatisierten, PCR-freien Arbeitsablauf zur Vorbereitung von Bibliotheken für die Gesamtgenomsequenzierung (WGS).

Callisto Complete Kit for DNA EF Library Prep (Powered by Watchmaker)

Da die Gesamtgenomsequenzierung in der klinischen Forschung und in translationalen Umgebungen immer mehr Verbreitung findet, werden PCR-freie Arbeitsabläufe zunehmend bevorzugt, um Amplifikationsverzerrungen zu minimieren, Sequenzierungsartefakte zu reduzieren und eine gleichmäßigere Genomabdeckung zu ermöglichen, insbesondere in GC-reichen Regionen. Die Durchführung einer PCR-freien Bibliotheksvorbereitung erfordert jedoch Präzision und Reproduzierbarkeit, weshalb die Automatisierung für Labore, die konsistente Ergebnisse ohne zusätzliche Personalbelastung erzielen möchten, von entscheidender Bedeutung ist. Durch den Wegfall der manuellen Handhabung von Flüssigkeiten und die Reduzierung der Bedienervariabilität ermöglicht das Callisto™ Complete Kit den Laboren die Erstellung reproduzierbarer, hochwertiger Bibliotheken, während das technische Personal sich auf höherwertige Aufgaben konzentrieren kann.

„Wir haben Callisto entwickelt, um die Vorbereitung von Sequenzierungsproben einfacher und zugänglicher zu machen", sagte Udayan Umapathi, CEO von Volta Labs. „Mit dem Callisto™ Complete Kit für die DNA-EF-Bibliotheksvorbereitung, das auf der Watchmaker-Chemie basiert, können Labore PCR-freie Workflows für die Gesamtgenomsequenzierung per Knopfdruck durchführen und so konsistente, hochwertige Ergebnisse in einem praktischen mittleren Durchsatzbereich liefern."

„Die PCR-freie Gesamtgenomsequenzierung erfordert sowohl eine leistungsstarke Chemie als auch präzise Arbeitsabläufe", sagte Trey Foskett, CEO von Watchmaker Genomics. „Für klinische und translationale Labore, die Push-Button-Lösungen mit zuverlässiger Leistung benötigen, aber nicht im Hochdurchsatzbereich arbeiten, bietet das Callisto™ Complete Kit einen einfachen und optimierten Weg zur zuverlässigen Implementierung der PCR-freien WGS."

Anlässlich der Markteinführung veranstalten Volta Labs und Watchmaker Genomics am 24. Februar um 8:30 Uhr in der Fulton Suite eine gemeinsame Präsentation auf der AGBT 2026, bei der die Teilnehmer mehr über das Callisto™ Complete Kit für die DNA-EF-Bibliotheksvorbereitung erfahren, den automatisierten PCR-freien WGS-Workflow in Aktion sehen und direkt von beiden Teams hören können.

Informationen zu Volta Labs

Volta Labs ist Vorreiter einer neuen Zukunft der Sequenzierungsprobenvorbereitung, indem es digitale Fluidik, modulare Arbeitsabläufe und vollständige Walk-Away-Automatisierung in einer einzigen Plattform kombiniert. Callisto™ ermöglicht eine hochwertige, reproduzierbare NGS-Bibliotheksvorbereitung für Ganzgenom-, gezielte und kundenspezifische Anwendungen. Volta Labs hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.

Informationen zu Watchmaker Genomics

Watchmaker Genomics ist ein Life-Science-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung leistungsstarker Tools für die Genomforschung und klinische Anwendungen konzentriert. Watchmaker nutzt sein Know-how in den Bereichen Protein-Engineering und Next-Generation-Sequencing, um präzise Reagenzien und Plattformen anzubieten, die eine überragende Genauigkeit, Effizienz und Kosteneffizienz bei der Molekularanalyse ermöglichen. Das Unternehmen hat sich der Weiterentwicklung bahnbrechender Technologien verschrieben, um Innovationen in den Bereichen Krebserkennung, Epigenetik und Flüssigbiopsie-Anwendungen zu unterstützen.

