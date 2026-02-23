-Volta Labs y Watchmaker Genomics se asocian para presentar el kit completo Callisto™ para la preparación de bibliotecas de ADN EF en AGBT 2026

BOSTON y BOULDER, Colo., 23 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- En la Reunión General de Avances en Biología y Tecnología Genómica (AGBT) de 2026 en Orlando, Florida, Volta Labs, líder en automatización de la preparación de muestras para secuenciación de próxima generación (NGS), anunció hoy el lanzamiento del kit completo Callisto™ para la preparación de bibliotecas de ADN EF. Esta nueva solución combina la química de preparación de muestras NGS de Watchmaker Genomics, líder en su clase, con la automatización de fluidos digitales de Volta para ofrecer un flujo de trabajo de preparación de bibliotecas de secuenciación del genoma completo (WGS) totalmente automatizado y sin PCR.

Callisto Complete Kit for DNA EF Library Prep (Powered by Watchmaker)

A medida que la secuenciación del genoma completo continúa expandiéndose en la investigación clínica y los entornos traslacionales, los flujos de trabajo sin PCR se prefieren cada vez más para minimizar el sesgo de amplificación, reducir los artefactos de secuenciación y permitir una cobertura genómica más uniforme, especialmente en regiones con alta concentración de GC. Sin embargo, la preparación de bibliotecas sin PCR exige precisión y reproducibilidad, lo que hace que la automatización sea crucial para los laboratorios que buscan resultados consistentes sin aumentar la carga de trabajo. Al eliminar la manipulación manual de líquidos y reducir la variabilidad del operador, el kit completo Callisto™ permite a los laboratorios generar bibliotecas reproducibles y de alta calidad, a la vez que libera al personal técnico para que se concentre en trabajos de mayor valor.

"Diseñamos Callisto para simplificar y hacer más accesible la preparación de muestras de secuenciación", afirmó Udayan Umapathi, consejero delegado de Volta Labs. "Con el kit completo Callisto™ para la preparación de bibliotecas de ADN EF, impulsado por la química Watchmaker, los laboratorios pueden ejecutar flujos de trabajo de secuenciación del genoma completo sin PCR con un solo clic, ofreciendo resultados consistentes y de alta calidad en un rango práctico de rendimiento medio".

"La secuenciación completa del genoma sin PCR exige química de alto rendimiento y precisión en el flujo de trabajo", afirmó Trey Foskett, consejero delegado de Watchmaker Genomics. "Para los laboratorios clínicos y traslacionales que requieren soluciones rápidas con un rendimiento fiable, pero que no operan a gran escala, el kit completo Callisto™ ofrece una forma sencilla y optimizada de implementar la secuenciación completa del genoma sin PCR con confianza".

Para celebrar el lanzamiento, Volta Labs y Watchmaker Genomics ofrecerán una presentación conjunta en la suite de AGBT 2026 el 24 de febrero a las 8:30 h en la Suite Fulton. Allí, los asistentes podrán obtener más información sobre el kit completo Callisto™ para la preparación de bibliotecas de ADN EF, ver el flujo de trabajo automatizado de secuenciación completa del genoma sin PCR en acción y escuchar directamente a ambos equipos.

Acerca de Volta Labs

Volta Labs es pionero en un nuevo futuro en la preparación de muestras para secuenciación al combinar la fluídica digital, flujos de trabajo modulares y automatización completa en una única plataforma. Callisto™ permite la preparación de bibliotecas NGS de alta calidad y reproducible para aplicaciones de genoma completo, dirigidas y personalizadas. Volta Labs tiene su sede en Boston, Massachusetts.

Acerca de Watchmaker Genomics

Watchmaker Genomics es una empresa de ciencias de la vida centrada en el desarrollo de herramientas de alto rendimiento que impulsan la investigación genómica y las aplicaciones clínicas. Con su experiencia en ingeniería de proteínas y secuenciación de última generación, Watchmaker ofrece reactivos y plataformas de precisión que garantizan una precisión, eficiencia y rentabilidad superiores en el análisis molecular. La empresa se dedica a impulsar tecnologías innovadoras para impulsar innovaciones en la detección del cáncer, la epigenética y las aplicaciones de biopsia líquida.

