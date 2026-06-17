WACACO ВЫПУСКАЕТ PRESTINA, ЗАПАТЕНТОВАННУЮ РУЧНУЮ КОФЕВАРКУ, КОТОРАЯ ПРЕВРАЩАЕТ ЧАШКУ В ПРЕСС

Ваша чашка. Ваш пресс

Вкус простоты.

Четыре части. 1-минутный настой. Одна чашка, которую стоит правильно налить. Prestina использует сам стакан для пресса — ни электричества, ни бумажных фильтров, ни компромиссов.

ГОНКОНГ, 17 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Wacaco Company Limited, гонконгский бренд портативного кофейного оборудования, известный тем, что переосмыслил, как можно варить качественный кофе в любом месте, сегодня объявила о запуске Prestina, запатентованной ручной иммерсионной кофеварки, которая заменяет традиционный поршень на саму чашку. Компактная, безбумажная и с полностью ручным приводом, Prestina является самой минималистичной кофеваркой Wacaco на сегодняшний день — и новым выражением миссии бренда, чтобы сделать лучший кофе возможным везде, где люди находятся.



Prestina разработана вокруг простой церемонии: добавьте 15 г кофе среднего помола, залейте 240 мл воды при температуре около 90°C, осторожно перемешайте, настаивайте в течение одной минуты, затем надавите на чашку до полного заваривания. В результате получается богатая, насыщенная чашка с глубиной иммерсионного заваривания и более чистым послевкусием, чем у традиционного френч-пресса. Встроенный фильтр из нержавеющей стали сохраняет натуральные масла кофе, исключая бумажные фильтры, капсулы и другие расходные материалы.



Полный комплект из шести частей включает корпус кофеварки, портафильтр, чашку, крышку, ложку и поддон. Вместе кофеварка и чашка объединяются в один компактный блок размером 134 × 85 × 85 мм и весом 254 г — достаточно маленький для ящика стола, ручной клади, сумки для выходных или кофе в кемпинге.