WACACO LANZA PRESTINA, UNA CAFETERA MANUAL PATENTADA QUE CONVIERTE LA TAZA EN UNA PRENSA
News provided byWacaco
Jun 17, 2026, 12:00 ET
Tu taza. Tu prensa
El sabor de la sencillez.
Cuatro porciones. 1 minuto de infusión. Una taza que merece la pena llenar como es debido. Prestina aprovecha la propia taza para accionar la prensa: sin electricidad, sin filtros de papel, sin renunciar a nada.
HONG KONG, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Wacaco Company Limited, la marca de equipos portátiles para café con sede en Hong Kong, conocida por replantearse cómo se puede preparar un café de calidad en cualquier lugar, ha anunciado hoy el lanzamiento de Prestina, una cafetera manual de inmersión patentada, que sustituye el pistón tradicional por la propia taza. Compacta, sin papel y totalmente manual, Prestina es la cafetera más minimalista de Wacaco hasta la fecha, y una nueva muestra de la misión de la marca: hacer posible un café de mejor calidad allá donde vaya la gente.
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