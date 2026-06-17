WACACO LANZA PRESTINA, UNA CAFETERA MANUAL PATENTADA QUE CONVIERTE LA TAZA EN UNA PRENSA

Prestina fue diseñada en torno a un ritual sencillo: Añade 15 g de café molido de grano medio, vierte 240 ml de agua a unos 90 °C, revuelve suavemente, deja reposar durante un minuto y a continuación, presiona con la taza hasta terminar el filtrado. El resultado es un café intenso y con cuerpo, con la profundidad de una infusión por inmersión y un regusto más limpio que el de una cafetera francesa tradicional. Su filtro integrado de acero inoxidable conserva los aceites naturales del café y, al mismo tiempo, elimina la necesidad de utilizar filtros de papel, cápsulas y otros insumos.

El kit completo, compuesto por seis piezas, incluye el cuerpo de la cafetera, el portafiltro, la taza, la tapa, la cuchara y la bandeja recogegotas. Una vez guardados, la cafetera y la taza encajan entre sí formando una única unidad compacta que mide 134 × 85 × 85 mm y pesa 254 g, lo suficientemente pequeña como para que quepa en un cajón del escritorio, en el equipaje de mano, en una bolsa de fin de semana o en un kit de café para una acampada.

«Con Prestina, queríamos reducir la preparación manual del café a su forma más esencial. El hallazgo fue darse cuenta de que la taza no tenía por qué estar separada del mecanismo de preparación: podía formar parte de él. De ese modo, pudimos crear algo más sencillo, más pequeño y más fácil de usar, sin perder la intensidad que la gente espera de una infusión de inmersión».

— Hugo Cailleton, cofundador y diseñador jefe de Wacaco

Prestina viene en tres colores, verde salvia, rosa arcilla y negro carbón, a un precio de venta al público de 29,90 dólares estadounidenses. Está disponible en wacaco.com, en determinados portales de venta online y a través de los socios minoristas internacionales de Wacaco. Prestina se presentará en la feria World of Coffee de Bruselas, del 25 al 27 de junio.