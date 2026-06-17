WACACO WPROWADZA NA RYNEK OPATENTOWANY RĘCZNY ZAPARZACZ DO KAWY PRESTINA, KTÓRY ZMIENIA KUBEK W URZĄDZENIE DO PARZENIA KAWY
News provided byWacaco
Jun 17, 2026, 12:00 ET
Twój kubek. Twój zaparzacz.
Smak prostoty.
Cztery części. Minutowa infuzja. Jeden kubek, który jest warty właściwego serwowania kawy. Prestina wykorzystuje kubek do uruchomienia tłoka - bez potrzeby zasilania elektrycznego, papierowych filtrów czy kompromisów.
HONG KONG, 17 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Wacaco Company Limited, marka przenośnych urządzeń do parzenia kawy z Hong Kongu, znana z tworzenia nowych sposobów na parzenie wysokiej jakości kawy w dowolnym miejscu, ogłosiła dzisiaj premierę produktu Prestina, opatentowanego ręcznego zaparzacza opartego na metodzie immersji, zastępującego tradycyjny tłok samym kubkiem. Kompaktowy, niewymagający papierowych filtrów i oparty całkowicie na sile rąk, Prestina jest dotychczas najbardziej minimalistycznym zaparzaczem marki Wacaco, stając się jednocześnie wyrazem misji parzenia lepszej kawy wszędzie, gdzie udają się ludzie.
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