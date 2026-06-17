WACACO WPROWADZA NA RYNEK OPATENTOWANY RĘCZNY ZAPARZACZ DO KAWY PRESTINA, KTÓRY ZMIENIA KUBEK W URZĄDZENIE DO PARZENIA KAWY

News provided by

Wacaco

Jun 17, 2026, 12:00 ET

Twój kubek. Twój zaparzacz.
Smak prostoty.
Cztery części. Minutowa infuzja. Jeden kubek, który jest warty właściwego serwowania kawy. Prestina wykorzystuje kubek do uruchomienia tłoka - bez potrzeby zasilania elektrycznego, papierowych filtrów czy kompromisów.

HONG KONG, 17 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Wacaco Company Limited, marka przenośnych urządzeń do parzenia kawy z Hong Kongu, znana z tworzenia nowych sposobów na parzenie wysokiej jakości kawy w dowolnym miejscu, ogłosiła dzisiaj premierę produktu Prestina, opatentowanego ręcznego zaparzacza opartego na metodzie immersji, zastępującego tradycyjny tłok samym kubkiem. Kompaktowy, niewymagający papierowych filtrów i oparty całkowicie na sile rąk, Prestina jest dotychczas najbardziej minimalistycznym zaparzaczem marki Wacaco, stając się jednocześnie wyrazem misji parzenia lepszej kawy wszędzie, gdzie udają się ludzie.

Zaparzacz Prestina został zaprojektowany z myślą o prostym rytuale: wsyp 15 g średnio zmielonej kawy, dolej 240 ml wody o temperaturze około 90°C, delikatnie zamieszaj, a po minutowej infuzji dokończ parzenie kawy, naciskając tłoczek kubkiem. Tym sposobem uzyskujemy bogatą, esencjonalną kawę, charakteryzującą się głębią parzenia metodą immersji i bardziej przejrzystym napojem w porównaniu z tradycyjnym zaparzaczem typu French press. Wbudowany filtr ze stali nierdzewnej zachowuje naturalne olejki kawy, eliminując potrzebę stosowania papierowych filtrów, kapsułek i innych szybko zużywających się materiałów.

Pełny, składający się z sześciu elementów zestaw obejmuje część główną zaparzacza, kolbę, kubek, wieczko, łyżeczką i tackę. Po zapakowaniu zaparzacz i kubek składają się w jedną kompaktową jednostkę o wymiarach 134 × 85 × 85 mm i wadze 254 g, wystarczająco małą, aby zmieściła się w szufladzie biurka, torebce, torbie weekendowej czy ekwipunku kempingowym.

„Tworząc Prestinę, chcieliśmy przywrócić ręczne parzenie kawy do najbardziej podstawowej formy. Przełom osiągnęliśmy, gdy zdaliśmy sobie sprawę, że kubek nie musi być oddzielony od mechanizmu parzenia - może stać się jego częścią. Pozwoliło to nam na stworzenie czegoś prostszego, mniejszego i bardziej przyjaznego dla użytkowników, bez utraty bogactwa, którego konsumenci oczekują od parzenia metodą immersji"

- Hugo Cailleton, współzałożyciel i główny projektant, Wacaco.

Zaparzacz Prestina jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych - zielonej Sage Green, różowej Clay Pink i czarnej Coal Black - po cenie detalicznej 29,90 USD. Można go nabyć na stronie wacaco.com, w wybranych sklepach internetowych i za pośrednictwem partnerów sprzedaży detalicznej Wacaco na całym świecie. Zaparzacz Prestina zostanie zaprezentowany na targach World of Coffee Brussels w dniach 25-27 czerwca.

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