WACACO UVÁDÍ NA TRH PRESTINU, PATENTOVANÝ RUČNÍ KÁVOVAR, V NĚMŽ ŠÁLEK SLOUŽÍ JAKO PÍST

News provided by

Wacaco

Jun 17, 2026, 12:00 ET

Váš šálek. Váš píst. 
Chuť jednoduchosti.
Čtyři součásti. Jedna minuta louhování. Jeden šálek, který si zaslouží pečlivou přípravu. Prestina využívá samotný šálek jako součást stlačovacího mechanismu – bez elektřiny, bez papírových filtrů, bez kompromisů.

HONGKONG, 17. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Wacaco Company Limited, značka přenosných kávovarů se sídlem v Hongkongu, známá tím, že přináší nové způsoby, jak kdekoli připravit kvalitní kávu, dnes oznámila uvedení modelu Prestina, patentovaného ručního kávovaru, který nahrazuje tradiční píst samotným šálkem. Kompaktní zařízení bez papírových filtrů,  poháněné výhradně ručně, je dosud nejminimalističtějším kávovarem značky Wacaco a novým vyjádřením jejího poslání umožnit přípravu lepší kávy všude, kam lidé zavítají.

Prestina je navržena na základě jednoduchého rituálu: nasypte 15 gramů středně mleté kávy, zalijte 240 mililitry vody o teplotě přibližně 90 °C, jemně promíchejte, nechte louhovat jednu minutu, poté stlačte šálkem a káva je hotová. Výsledkem je šálek kávy s bohatou, plnou chutí, který kombinuje výraznost ponorné extrakce s čistším výsledkem, než jaký nabízí tradiční french press. Integrovaný filtr z nerezové  oceli zachovává přírodní kávové oleje a zároveň eliminuje papírové filtry, kapsle a další spotřební materiál.

Kompletní šestidílná sada obsahuje tělo přístroje, držák filtru, šálek, víčko, lžičku a odkapávací misku. Ve složeném stavu do sebe přístroj a šálek zapadají a tvoří jediný kompaktní celek o rozměrech 134 × 85 × 85 mm a hmotnosti 254 g – dostatečně malý, aby se vešel do zásuvky pracovního stolu, příručního zavazadla, tašky na víkend nebo výbavy na kempování.

„S modelem Prestina jsme chtěli vrátit ruční přípravu kávy k její nejzákladnější podobě. Průlomový moment přišel ve chvíli, kdy jsme si uvědomili, že šálek nemusí být oddělen od mechanismu přípravy – může se stát jeho součástí. To nám umožnilo vytvořit něco jednoduššího, menšího a snadněji použitelného, aniž bychom ztratili bohatost chuti, kterou lidé od ponorné extrakce očekávají."

— Hugo Cailleton, spoluzakladatel a hlavní designér, Wacaco

Prestina je dostupná ve třech barevných provedeních — šalvějově zelené, jílově růžové a uhlově černé — za maloobchodní cenu 29,90 USD. Je k dostání na stránkách wacaco.com, ve vybraných online obchodech a prostřednictvím globálních maloobchodních partnerů společnosti Wacaco. Model Prestina bud představen na veletrhu World of Coffee v Bruselu, který se uskuteční ve dnech 25.–27. června.

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