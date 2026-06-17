WACACO UVÁDÍ NA TRH PRESTINU, PATENTOVANÝ RUČNÍ KÁVOVAR, V NĚMŽ ŠÁLEK SLOUŽÍ JAKO PÍST
News provided byWacaco
Jun 17, 2026, 12:00 ET
Váš šálek. Váš píst.
Chuť jednoduchosti.
Čtyři součásti. Jedna minuta louhování. Jeden šálek, který si zaslouží pečlivou přípravu. Prestina využívá samotný šálek jako součást stlačovacího mechanismu – bez elektřiny, bez papírových filtrů, bez kompromisů.
HONGKONG, 17. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Wacaco Company Limited, značka přenosných kávovarů se sídlem v Hongkongu, známá tím, že přináší nové způsoby, jak kdekoli připravit kvalitní kávu, dnes oznámila uvedení modelu Prestina, patentovaného ručního kávovaru, který nahrazuje tradiční píst samotným šálkem. Kompaktní zařízení bez papírových filtrů, poháněné výhradně ručně, je dosud nejminimalističtějším kávovarem značky Wacaco a novým vyjádřením jejího poslání umožnit přípravu lepší kávy všude, kam lidé zavítají.
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