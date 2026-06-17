WACACO LANCE PRESTINA, UNE CAFETIÈRE MANUELLE BREVETÉE QUI TRANSFORME LA TASSE EN PRESSE
News provided byWacaco
Jun 17, 2026, 12:00 ET
Ta tasse. Votre service de presse
Le goût de la simplicité.
Quatre portions. 1 minute d'infusion. Une tasse qui mérite d'être bien servie. Prestina utilise la tasse elle-même pour actionner la presse : pas d'électricité, pas de filtres en papier, pas de compromis.
HONG KONG, 17 juin 2026 /PRNewswire/ -- Wacaco Company Limited, la marque hongkongaise d'équipements de café portables réputée pour sa vision novatrice permettant de préparer un café de qualité partout, a annoncé aujourd'hui le lancement de Prestina, une cafetière à immersion manuelle brevetée qui remplace le piston traditionnel par la tasse elle-même. Compacte, sans papier et entièrement manuelle, la Prestina est la cafetière la plus minimaliste de Wacaco à ce jour — et incarne une nouvelle expression de la mission de la marque : permettre de déguster un meilleur café où que l'on se trouve.
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