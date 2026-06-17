WACACO LANCE PRESTINA, UNE CAFETIÈRE MANUELLE BREVETÉE QUI TRANSFORME LA TASSE EN PRESSE

Prestina s'articule autour d'un rituel simple : Ajoutez 15 g de café moulu moyen, versez 240 ml d'eau à environ 90 °C, remuez délicatement, laissez infuser pendant une minute, puis appuyez avec la tasse jusqu'à ce que l'infusion soit terminée. Le résultat est une tasse au goût riche et corsé, avec la profondeur d'une infusion par immersion et une finale plus nette que celle obtenue avec une cafetière à piston classique. Son filtre intégré en acier inoxydable préserve les huiles naturelles du café tout en éliminant le recours aux filtres en papier, aux capsules et autres consommables.

Le kit complet de six pièces comprend le corps de la cafetière, le porte-filtre, la tasse, le couvercle, la cuillère et le bac d'égouttage. Une fois rangés, la cafetière et la tasse s'emboîtent pour former un ensemble compact de 134 × 85 × 85 mm pesant 254 g — suffisamment petit pour tenir dans un tiroir de bureau, un bagage à main, un sac de week-end ou un kit de café pour le camping.

« Avec Prestina, nous avons voulu ramener la préparation manuelle du café à sa forme la plus essentielle. La grande idée a été de comprendre que la tasse n'avait pas besoin d'être séparée du mécanisme d'infusion : elle pouvait en faire partie intégrante. Cela nous a permis de créer un produit plus simple, plus compact et plus facile à utiliser, sans pour autant renoncer à la richesse gustative que l'on attend d'un café préparé par infusion. »

— Hugo Cailleton, cofondateur et responsable de l' , Wacaco

Le modèle Prestina est disponible en trois coloris — vert sauge, rose argile et noir charbon — au prix de 29,90 $ US. Il est disponible sur wacaco.com, sur certaines plateformes de vente en ligne et auprès des partenaires commerciaux internationaux de Wacaco. La Prestina sera présentée au salon World of Coffee de Bruxelles du 25 au 27 juin.