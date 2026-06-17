WACACO UVÁDZA PATENTOVANÝ RUČNÝ KÁVOVAR PRESTINA, KTORÝ MENÍ ŠÁLKU NA KÁVOVÝ LIS
News provided byWacaco
Jun 17, 2026, 12:00 ET
Vaša šálka. Váš kávový lis
S chuťou jednoduchosti.
Štyri diely. 1-minútové lúhovanie. Jedna šálka, ktorú sa oplatí správne zaliať. Prestina využíva na stláčanie lisu samotnú šálku – žiadna elektrina, žiadne papierové filtre, žiadne kompromisy.
HONG KONG, 17. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Wacaco Company Limited, hongkonská značka prenosného vybavenia na prípravu kávy, známa novými prístupmi v spôsoboch, ako si možno kvalitnú kávu pripraviť kdekoľvek, dnes oznámila uvedenie patentovaného ručného ponorného kávovaru Prestina, ktorý nahrádza tradičný piest samotnou šálkou. Prestina je doteraz najminimalistickejší kávovar od spoločnosti Wacaco, ktorý je kompaktný, bez použitia papiera a čisto mechanický, a predstavuje nové vyjadrenie poslania značky umožniť pripraviť lepšiu kávu kdekoľvek na cestách.
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