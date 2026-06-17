WACACO UVÁDZA PATENTOVANÝ RUČNÝ KÁVOVAR PRESTINA, KTORÝ MENÍ ŠÁLKU NA KÁVOVÝ LIS

News provided by

Wacaco

Jun 17, 2026, 12:00 ET

Vaša šálka. Váš kávový lis
S chuťou jednoduchosti.
Štyri diely. 1-minútové lúhovanie. Jedna šálka, ktorú sa oplatí správne zaliať. Prestina využíva na stláčanie lisu samotnú šálku – žiadna elektrina, žiadne papierové filtre, žiadne kompromisy.

HONG KONG, 17. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Wacaco Company Limited, hongkonská značka prenosného vybavenia na prípravu kávy, známa novými prístupmi v spôsoboch, ako si možno kvalitnú kávu pripraviť kdekoľvek, dnes oznámila uvedenie patentovaného ručného ponorného kávovaru Prestina, ktorý nahrádza tradičný piest samotnou šálkou. Prestina je doteraz najminimalistickejší kávovar od spoločnosti Wacaco, ktorý je kompaktný, bez použitia papiera a čisto mechanický, a predstavuje nové vyjadrenie poslania značky umožniť pripraviť lepšiu kávu kdekoľvek na cestách.

Kávovar Prestina je navrhnutý ako súčasť jednoduchého rituálu: pridáte 15 g stredne mletej kávy, zalejete 240 ml vody s teplotou približne 90 °C, jemne premiešate, necháte lúhovať jednu minútu a potom pritlačíte šálkou, kým sa lúhovanie nedokončí. Výsledkom je bohatá, plná šálka s plnosťou kávy pripravenej lúhovaním a čistejším záverom ako pri tradičnom french presse. Jeho integrovaný filter z nehrdzavejúcej ocele zachováva prírodné oleje kávy a zároveň eliminuje potrebu papierových filtrov, kapsúl a iného spotrebného materiálu.

Kompletná šesťdielna súprava obsahuje telo kávovaru, portafilter (držiak filtra), šálku, viečko, lyžičku a odkvapkávaciu misku. Po zbalení sa kávovar a šálka spoja do jedného kompaktného celku s rozmermi 134 × 85 × 85 mm a hmotnosťou 254 g – dostatočne malého na to, aby sa zmestil do zásuvky stola, príručnej batožiny, víkendovej tašky alebo kávovej súpravy na kempovanie.

„S kávovarom Prestina sme chceli vrátiť ručnej príprave kávy jej najzákladnejšiu podobu. Zlom nastal vtedy, keď sme si uvedomili, že šálka nemusí byť oddelená od mechanizmu varenia kávy – môže sa stať jeho súčasťou. To nám umožnilo vytvoriť niečo jednoduchšie, menšie a ľahšie použiteľné bez straty bohatosti, ktorú ľudia očakávajú od lúhovaného nápoja."

— Hugo Cailleton, spoluzakladateľ a hlavný dizajnér, Wacaco

Kávovar Prestina je dostupný v troch farebných prevedeniach – šalviovo zelená, ílovito ružová a uhľovo čierna – za maloobchodnú cenu 29,90 USD. Je k dispozícii na stránke wacaco.com, na vybraných online trhoviskách a prostredníctvom globálnych maloobchodných partnerov spoločnosti Wacaco. Kávovar Prestina bude vystavený na veľtrhu World of Coffee v Bruseli od 25. do 27. júna.

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