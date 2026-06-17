WACACO BRINGT PRESTINA AUF DEN MARKT, EINE PATENTIERT MANUELLE KAFFEEMASCHINE, DIE DIE TASSE ZUR KAFFEEPRESSE MACHT

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Wacaco

Jun 17, 2026, 12:00 ET

Dein Becher. Ihr Presse
Der Geschmack der Einfachheit.
Vier Portionen. 1 Minute ziehen lassen. Eine Tasse, die es wert ist, richtig eingeschenkt zu werden. Bei Prestina treibt der Becher selbst die Presse an – ganz ohne Strom, ohne Papierfilter und ohne Kompromisse.

HONGKONG, 17. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Wacaco Company Limited, die in Hongkong ansässige Marke für tragbare Kaffeegeräte, die dafür bekannt ist, neue Wege zu finden, wie man überall hochwertigen Kaffee zubereiten kann, gab heute die Markteinführung von „Prestina" bekannt, einem patentierten manuellen Immersionsbrühgerät, bei dem die Tasse selbst den traditionellen Kolben ersetzt. Prestina ist kompakt, papierlos und wird vollständig von Hand betrieben – damit ist sie Wacacos bisher minimalistischster Kaffeebereiter und ein neuer Ausdruck der Markenmission, überall dort, wo Menschen hingehen, besseren Kaffee zu ermöglichen.

Prestina basiert auf einem einfachen Ritual: 15 g mittelgrob gemahlenen Kaffee hinzufügen, 240 ml Wasser mit einer Temperatur von etwa 90 °C darüber gießen, vorsichtig umrühren, eine Minute ziehen lassen und dann mit der Tasse nach unten drücken, bis der Kaffee fertig ist. Das Ergebnis ist ein vollmundiger, kräftiger Kaffee mit der Tiefe eines im Wasserbad gezogenen Kaffees und einem reineren Abgang als bei einer herkömmlichen French Press. Sein integrierter Edelstahlfilter bewahrt die natürlichen Öle des Kaffees und macht Papierfilter, Kapseln und andere Verbrauchsmaterialien überflüssig.

Das komplette sechsteilige Set umfasst den Brühbehälter, den Siebträger, die Tasse, den Deckel, den Löffel und die Tropfschale. Zusammengepackt bilden Brühkopf und Tasse eine kompakte Einheit mit den Maßen 134 × 85 × 85 mm und einem Gewicht von 254 g – klein genug für eine Schreibtischschublade, das Handgepäck, eine Wochenendtasche oder die Kaffeeausrüstung auf dem Campingplatz.

„Mit Prestina wollten wir die manuelle Zubereitung auf ihre grundlegendste Form zurückführen. Der Durchbruch bestand darin, zu erkennen, dass die Tasse nicht vom Brühmechanismus getrennt sein musste – sie konnte Teil davon werden. Dadurch konnten wir ein Produkt entwickeln, das einfacher, kompakter und benutzerfreundlicher ist, ohne dabei auf die Geschmacksvielfalt zu verzichten, die man von einem Aufgussgetränk erwartet."

— Hugo Cailleton, Mitbegründer und Chefdesigner für Produkt , Wacaco

Prestina ist in drei Farbvarianten erhältlich – Salbeigrün, Tonrosa und Kohleschwarz – zum Verkaufspreis von 29,90 US-Dollar. Es ist auf wacaco.com, bei ausgewählten Online-Marktplätzen sowie über die weltweiten Handelspartner von Wacaco erhältlich. Die Prestina wird vom 25. bis 27. Juni auf der World of Coffee in Brüssel vorgestellt.

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