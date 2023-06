Xu Ziyang, CEO da ZTE: Convergência e inovação - Construir DNA Phygital para um crescimento mais rápido

A ZTE visa construir um Phygital DNA para iteração e inovação mais rápidas, remodelando a sociedade como um todo

A ZTE busca esforços conjuntos para avanços mais rápidos em termos de eficiência ideal, capacidade atualizada, bem como aplicação inteligente e simplificada

Durante o MWC Shanghai, o CEO da ZTE, Xu Ziyang, recebeu o Prêmio de Contribuição Extraordinária para a Indústria Móvel da Ásia no Asian Mobile Awards (AMO) 2022 da GSMA

XANGAI, 28 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornecedora líder global de soluções de tecnologia da informação e comunicação, anunciou hoje que o CEO da empresa, Xu Ziyang, fez palestras no " Digital First Networks" e no GTI Summit Shanghai. Durante seus discursos, o Sr. Xu compartilhou as percepções e práticas da ZTE nesta era digital.

Durante a sessão "Digital First Networks", o Sr. Xu destacou que, devido a várias incertezas, pode haver uma janela de oportunidade limitada para a transformação digital das indústrias. Esta situação implica maiores responsabilidades e mais pressão. Diante desse cenário, a ZTE se concentra nas principais tecnologias, infraestrutura e aplicativos subjacentes, ao mesmo tempo em que promove a integração dos domínios físico e digital, a convergência entre computação e rede e maior eficiência na produção e nas transações. Ao fazer isso, a empresa pretende construir um DNA Phygital para iteração e inovação mais rápidas, remodelando a sociedade como um todo.

No GTI Summit Shanghai 2023, o Sr. Xu destacou as percepções e práticas da ZTE no setor digital. De acordo com Xu, a infraestrutura digital na China, especialmente redes dual-gigabit e poder de computação, se desenvolveu em uma fase madura. Aproveitando as oportunidades para um salto adiante, a ZTE busca esforços conjuntos para avanços mais rápidos em termos da eficiência otimizada, capacidade atualizada e aplicação inteligente e simplificada. Conforme ressaltado pelo Sr. Xu, somente buscando a excelência, mesmo que enfrentando os mais difíceis desafios, a empresa pode se fortalecer e se manter saudável.

Durante a MWC Shanghai, o Sr. Xu recebeu a Excepcional Contribuição Para o Asia Mobile Industry Award no Asian Mobile Awards (AMO) 2022 da GSMA. O prêmio reconhece que o Sr. Xu tem uma liderança excepcional em impulsionar a ZTE a promover continuamente inovação industrial, melhorar a colaboração intersetorial e impulsionar o desenvolvimento do setor móvel global.

Abaixo está o texto original do discurso de Xu Ziyang intitulado "Convergence and Innovation - Build Phygital DNA for Faster Growth" (Convergência e Inovação - Construir DNA Phygital para um crescimento mais rápido):

Atualmente, a infraestrutura digital na China, especialmente redes de gigabit duplo e poder de computação, está em uma fase madura. Os consumidores estão mudando das comunicações de voz e dados para serviços de informação inteligentes e integrados, adaptados a cenários específicos, como Fiber to the Room (FTTR), cockpits inteligentes, fusão virtual-real e economia de baixa altitude. Além disso, a digitalização industrial entrou em um estágio crucial, com problemas decorrentes da demanda e oferta. Por exemplo, no lado da demanda, existem dificuldades na integração de serviços, altos custos de gestão e entraves para inovações. No lado do fornecimento, como podemos encontrar um equilíbrio entre altos requisitos e baixos custos, cenários fragmentados e aplicação em larga escala, bem como investimentos pesados e monetização lenta? A boa notícia é que, impulsionados por esses problemas, estamos encontrando uma saída por meio de avanços tecnológicos e da colaboração. A ICT está iterando em um ritmo rápido, com inovações tecnológicas significativas e frequentes, como 5G avançada, 6G, FTTR, OTN de 400 G, computação heterogênea e centros de dados modernos.

Estamos vivendo uma era de explosão de dados, com requisitos onipresentes, mas distintos, para o processamento e circulação dos dados. Como é sabido, o ChatGPT é um produto aquecido, que desencadeou a explosão da AIGC em todo o mundo. Além disso, há desafios para a desaceleração da Lei de Moore, para preencher a lacuna do Limite de Shannon, para buscar o crescimento verde e sustentável e para garantir a segurança digital. Com base nesse cenário, a ZTE concentra seus esforços nas principais tecnologias, infraestrutura e aplicações subjacentes e promove a integração física-digital, a computação e convergência de redes (CNC) e uma maior eficiência de produção e transações. Ao fazer isso, nosso objetivo é construir um DNA phygital para iteração e inovação mais rápidas, remodelando toda a sociedade.

Quanto às principais tecnologias subjacentes, a principal prioridade é alcançar avanços em termos de chipset, componentes, materiais, algoritmos e arquitetura. Eles são a base da inovação e decidem até onde podemos ir em termos melhoria de capacidade e eficiência, bem como a extensão dos limites e integração da tecnologia. Nesse aspecto, a ZTE está tomando medidas firmes e fazendo esforços consistentes para buscar a excelência, mesmo ao enfrentar os desafios mais difíceis.

Assim como o cérebro de um ser humano ou o motor de um carro, os chipsets são uma das tecnologias subjacentes mais essenciais, que afetam diretamente o desempenho, a integração e o Power Usage Effectiveness (PUE) de um produto. Em outras áreas principais, como instalações de computação, 5G, interruptores de data center e terminais, existem expectativas e requisitos mais altos. Portanto, fizemos inovações e avanços adotando várias medidas. Por exemplo, processos avançados são adotados e inovações são feitas em arquitetura específica de domínio (DSA), embalagens e design sistêmico, para prolongar a Lei de Moore. Além disso, introduzimos computação heterogênea para combinar diferentes cenários e, portanto, melhorar o desempenho e a eficiência. Além disso, alcançamos aceleração de hardware com base em DPUs e no smart NICs, para promover constantemente a co-otimização de software e hardware.

As inovações em componentes e materiais, como novos amplificadores de potência, filtros, elementos de antena e design de dissipação de calor, também podem gerar enorme valor. Tome como exemplo os amplificadores de potência. Com base no padrão ETSI para medir o consumo de energia, com um aumento de 1% na eficiência do amplificador de potência, o equipamento geral PUE aumentará em 1% a 2%, o que possibilitará maior largura de banda e maior potência de transmissão das estações base. Com esforços contínuos nessa área, a ZTE alcançou uma eficiência de amplificador de potência 8% superior à média do setor. Além disso, usamos backplanes ópticos flexíveis para 32 conexões cruzadas ópticas dimensionais (OXCs) para simplificar a arquitetura dos equipamentos, ao mesmo tempo em que aprimoramos muito a capacidade e o desempenho da rede. Para estender a faixa e reduzir a perda de penetração de ondas milimétricas, a ZTE usou a Reconfigurable Intelligent Surface (RIS) para melhorar significativamente a cobertura, a experiência do usuário e a eficiência de implementação.

Em relação ao algoritmo e arquitetura, a solução 5G PowerPilot da ZTE permite uma economia de energia de redes sem fio de 35%, e isso reduzirá o consumo de energia de um único local para até 5 Watts no modo de sono. Com base no algoritmo de colaboração dinâmica entre estações base e RIS, nossa solução dinâmica RIS aumenta a cobertura de ondas milimétricas em 30% e a taxa média de desconexão em seis vezes. Além disso, nossa solução de banco de dados distribuído, GoldenDB, pode aumentar o desempenho e a capacidade dos bancos de dados dez vezes e economizar 70% dos investimentos por meio do desacoplamento de hardware e software.

Para melhoria da infraestrutura e da capacidade, a chave está na rede, no poder da computação e na convergência da computação e da rede.

Para melhorar o desempenho da rede, a ZTE se dedica a oferecer produtos e soluções inovadores.

A solução UniSite atualizada integra dispositivos leves, como a série UBR, a série A+P e antenas de banda larga, facilitando a implementação de sites multi-modo e multi-banda.

A solução 5G TSN oferece conectividade determinística com disponibilidade de "cinco 9S", garantindo uma latência de menos de 5 milissegundos e instabilidade em microssegundos em cenários industriais.

Nosso sistema SBFD aumentou a taxa de transferência de uplink para mais de 1.4 Gbps, reduzindo a latência de ponta a ponta para 4 milissegundos para uma única operadora.

As estações base de Sensoriamento e Comunicação Integrada (ISAC) impulsionaram a economia de baixa altitude e tornaram o transporte inteligente uma realidade.

Nossa tecnologia RedCap atende às necessidades de cenários de IoT de média e alta velocidade a um custo menor, ampliando bastante o escopo de aplicação do 5G.

A solução 400G OTN permite a transmissão de longa distância, construindo a infraestrutura óptica para o Projeto de Transferência de Recursos de Computação Leste-Oeste da China.

A solução FTTR oferece uma experiência de banda larga gigabit-plus para toda a residência.

No caminho para redes autônomas de nível 4, estamos usando gêmeos digitais para criar experiências de realidade mista e construir redes baseadas em intenção para coordenação homem-máquina, obtendo processamento de ponta a ponta em segundos e O&M de loop fechado em domínios com auto -X capacidades.

Quanto à infraestrutura de poder de computação, a ZTE fornece uma gama completa de produtos de servidor e armazenamento, incluindo servidores de uso geral, servidores GPU/clusters de computação inteligente, servidores refrigerados a líquido e produtos de armazenamento totalmente flash e flash híbrido. O resfriamento líquido da placa fria é aplicado para reduzir ainda mais o consumo de energia. Resfriamento evaporativo indireto, resfriamento líquido extremo e gerenciamento orientado por IA reduzem o PUE de nossos data centers modernos para 1,13. Com o TECS Cloud Foundation (TCF), a nuvem de precisão distribuída, os recursos de computação são extraídos dos níveis de nuvem, borda e terminal para permitir a implantação de vários serviços e agendamento sob demanda.

Em termos de CNC e CPN, a ZTE desenvolveu uma solução completa de TIC que integra a nuvem de ponta. Inclui um pacote de tecnologia em nuvem IaaS/PaaS e é compatível com computação heterogênea, planejamento unificado, construção e operação e manutenção de infraestruturas de TIC. Como tal, essa solução forneceu orientação prática para a evolução da computação de borda para redes de energia computacional.

Além disso, exploramos ativamente a computação e a sinergia de rede para construir uma ponte entre a camada de aplicação e a camada da rede, para que a rede possa identificar as demandas de serviço e os recursos de capacidade de computação, implementar o roteamento de energia computacional e realizar programação sob demanda em vários pools de recursos.

Além disso, a ZTE está construindo um centro de orquestração com APIs unificadas e abertas. Isso permite o gerenciamento flexível em ambientes de vários fornecedores e de múltiplas nuvens, garantindo serviços de qualidade que integram "conectividade, computação e recursos digitais". Dessa forma, além de desbloquearmos novas oportunidades, também capacitamos a transformação digital de vários setores de forma ágil e econômica.

À medida que a digitalização industrial acelera, observamos maior eficiência de produção e transações.

A ZTE continua trabalhando para melhorar a eficiência da produção para seus parceiros.

Na fábrica inteligente de aço da Ansteel, nossa tecnologia URLLC para controle remoto de máquinas foi adotada em guindastes suspensos, alcançando a disponibilidade de "cinco 9s", um aumento de 100% na eficiência da produção e uma redução da 20% nos custos de mão de obra.

Na fábrica inteligente da Benxi Tool, fornecemos visão de máquina impulsionada por IA, melhorando a precisão da inspeção de qualidade para dois microns e reduzindo os custos em 15%.

O armazenamento e a logística baseados em AGV tornaram a flexibilidade e a gestão reduzida uma realidade. Por exemplo, ajudamos a Gree a melhorar a taxa de automação do armazém para 60% e reduzimos o tempo de troca para menos de dois dias. Na fábrica inteligente da JA Solar, os AGVs são implantados para a distribuição automatizada de silício 24 horas por dia.

Com a consciência situacionalbaseada em gêmeos digitais, melhoramos o gerenciamento de pessoal no local e a segurança da Wonfull Petrochemical.

Para melhorar a eficiência da transação e convertê-la em valor de mercado, capacitamos a operação de processo completo com tecnologia digital, ou seja, para remover silos de informações e permitir interconexão de dados de ponta a ponta e análise e correspondência inteligentes.

Trabalhando com a China Telecom Sichuan, a ZTE lançou o projeto de demonstração da cadeia de suprimentos inteligente 5G+. Ao integrar as tecnologias como classificação automática, AGVs e etiquetas RFID, personalizamos um sistema de distribuição digital, que apresenta compra única, serviço direto à loja, colaboração da indústria e uma estrutura simplificada. Com esse sistema, a eficiência de entrega aumenta em 50% e o estoque é reduzido em 1/3.

No porto de Tianjin, permitimos o controle remoto do cais, a condução automatizada de caminhões de contêineres, contagem inteligente 5G, bem como empilhamento inteligente sob demanda, classificação de qualidade e classificação de mercadorias em tempo real. Através de tais esforços, a eficiência geral da operação aumenta em 20%.

Trabalhando com a China Southern Power Grid, conectamos nós de controle e detecção de rede em uma rede 5G de grande escala e realizamos coleta de dados de consumo de energia de alta frequência em redes de banda larga em tempo real. Esta solução não só permitiu o consumo inteligente de energia e a segurança elétrica, mas também aumentou a eficiência da distribuição de energia em 2,7 vezes e acelerou o acesso à energia verde.

Para nos adaptarmos melhor a cenários mais diversificados e em rápida evolução, lançamos recentemente a ZTE Digital Nebula 2.0. Com arquitetura unificada e design escalável, esta solução pode melhorar a adaptabilidade a vários setores, liberando maior potencial e melhorando ainda mais a eficiência da produção e das transações. Por fim, ajudará vários setores a alcançar a melhoria da eficiência orientada por dados, criar flexibilidade por meio da colaboração entre domínios e aumentar a confiança com base na abertura e na transparência.

Em última análise, o Phygital DNA contribuirá para uma sociedade humana mais próspera. Com mentalidade científica e espírito centrado no ser humano, a ZTE aproveita a infraestrutura digital e a IA para catalisar e impulsionar o crescimento sustentável para o bem. Especificamente,

ao promover a inclusão digital, ajudamos a acabar com o abismo digital em todo o mundo e garantir uma distribuição justa de recursos sociais.

Com recursos digitais, nos esforçamos para construir gráficos de conhecimento para toda a sociedade humana, de modo a manter nossas culturas vivas.

Com tecnologias inovadoras, temos o compromisso de alcançar um desenvolvimento mais equilibrado, ecológico e de baixo carbono, juntamente com parceiros globais.

Acreditamos firmemente que a civilização humana e a tecnologia se complementarão e nos levarão a um amanhã melhor.

Em uma era tão sem precedentes, todos estamos testemunhando e possibilitando mudanças históricas. Como uma empresa digital nativa, a ZTE se dedica a inovações DICT integrais, de todos os domínios e de ciclo completo. Como impulsionadores da economia digital, sempre aderiremos à filosofia de negócios de "simplicidade, agilidade e abertura para que todos ganhem". Juntamente com operadoras, parceiros do setor e do ecossistema, nosso objetivo é construir um ecossistema digital e inteligente para o sucesso compartilhado, e sempre desempenharemos nosso papel na promoção do desenvolvimento sustentável.

Muito obrigado.

FONTE ZTE Corporation

