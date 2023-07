Xu Ziyang, CEO di ZTE: Convergenza e innovazione Costruire un DNA Phygital per una crescita più rapida

ZTE punta a costruire un DNA Phygital per un'iterazione e un'innovazione più rapide, con l'obiettivo di rimodellare la società nel suo complesso.

ZTE si prefissa di concentrare gli sforzi per ottenere progressi più rapidi in termini di efficienza ottimale, capacità migliorate, nonché applicazioni intelligenti e semplificate.

Durante l'MWC di Shanghai, il CEO di ZTE, Xu Ziyang, è stato insignito del premio "Outstanding Contribution to the Asia Mobile Industry Award" agli Asian Mobile Awards (AMO) 2022 della GSMA.

SHANGHAI, 19 luglio 2023 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, ha annunciato oggi che l'amministratore delegato dell'azienda, Xu Ziyang, ha tenuto i discorsi di apertura alla sessione "Digital First Networks" e al GTI Summit di Shanghai. Nel corso dei suoi interventi, Xu ha condiviso gli insight e le best practice di ZTE in quest'era digitale.

Durante la sessione "Digital First Networks", Xu ha sottolineato che, a causa di diverse incertezze, potrebbe esserci una finestra limitata di opportunità per la trasformazione digitale delle industrie. Questa situazione comporterà, inevitabilmente, maggiori responsabilità e pressioni. In questo contesto, ZTE si concentra sulle tecnologie di base, sulle infrastrutture e sulle applicazioni, promuovendo al contempo l'integrazione degli ambiti fisici e digitali, la convergenza tra informatica e networking, e una maggiore efficienza nella produzione e nelle transazioni. In questo modo, l'azienda mira a costruire un DNA Phygital per un'iterazione e un'innovazione più rapide, per rimodellare infine la società nel suo complesso.

In occasione del GTI Summit Shanghai 2023, Xu ha evidenziato le conoscenze e le best practice di ZTE nel settore digitale. Stando alle sue parole, l'infrastruttura digitale in Cina, in particolar modo le reti dual­-gigabit e la potenza di calcolo, è arrivata a una fase da considerarsi matura. Per cogliere le opportunità che servono a compiere un balzo in avanti, ZTE si impegna per ottenere progressi più rapidi in termini di efficienza ottimale, capacità migliorate e applicazioni intelligenti e semplificate. Come sottolineato da Xu, l'azienda potrà crescere più forte e vitale soltanto perseguendo l'eccellenza anche nell'affrontare le sfide più difficili.

Durante l'MWC Shanghai, a Xu è stato conferito il premio "Outstanding Contribution to the Asia Mobile Industry Award" agli Asian Mobile Awards (AMO) 2022 della GSMA. Il premio riconosce la sua eccezionale leadership alla guida di ZTE e la promozione continua dell'innovazione industriale, l'aver migliorato la collaborazione intersettoriale e stimolato lo sviluppo dell'industria mobile globale.

Di seguito, il testo originale del discorso di Xu Ziyang intitolato "Convergenza e innovazione ­ Costruire il DNA Phygital per una crescita più rapida":

Attualmente, l'infrastruttura digitale in Cina, in particolare le reti dual­gigabit e la potenza di calcolo, è arrivata a una fase di sviluppo da considerarsi matura. I consumatori si stanno spostando dalle comunicazioni vocali e di dati a servizi informativi intelligenti e integrati, adattati a scenari specifici, come "Fiber to the Room" (FTTR), intelligent cockpits, virtual-real fusion e low-altitude economy. Inoltre, la digitalizzazione industriale è entrata in una fase cruciale, che presenta problemi che stanno emergendo sia da un punto di vista della domanda che dell'offerta. Per esempio, dal punto di vista della domanda, vi sono difficoltà nell'integrazione dei servizi, elevati costi di gestione, nonché ostacoli che si presentano per le innovazioni dei servizi. Dal lato dell'offerta, come facciamo a trovare il giusto equilibrio tra requisiti elevati a costi bassi, casi ipotetici frammentati contro applicazioni su larga scala, oltre a investimenti cospicui con monetizzazione lenta? La buona notizia è che, per rispondere a questi problemi, stiamo lavorando a una soluzione grazie alle innovazioni tecnologiche e alla collaborazione. L'ICT si sta evolvendo a ritmo sostenuto, con innovazioni tecnologiche significative e frequenti, come il 5G-Advanced, il 6G, l'FTTR, il 400G OTN, l'informatica eterogenea e i moderni data center.

Questa è l'era di una vera e propria esplosione di dati, con requisiti ubiqui ma distinti per l'elaborazione e la circolazione dei dati. Come sapete, ChatGPT è un prodotto molto diffuso che ha scatenato il boom dell'AIGC a livello globale.. Come sapete, ChatGPT è un prodotto controverso che ha rappresentato il boom dell'AIGC a livello globale. Inoltre, stanno venendo alla luce tutte le sfide causate dall'affrontare il rallentamento della Legge di Moore, dal colmare il divario col Secondo Teorema di Shannon, perseguire una crescita verde e sostenibile e garantire la sicurezza digitale. In questo contesto, ZTE si sta concentrando sulle principali tecnologie, infrastrutture e applicazioni di base, promuovendo l'integrazione fisico-digitale, il calcolo e la convergenza di rete (CNC) e una maggiore efficienza a livello di produzione e transazione. In questo modo, puntiamo a costruire il DNA fisico per iterazioni e innovazioni più rapide, puntando a ridefinire, come obiettivo finale, l'intera società.

Per quanto riguarda le tecnologie di base chiave, la priorità assoluta è raggiungere dei risultati in termini di chipset, componenti e materiali, algoritmo e architettura. Si trovano alla base dell'innovazione e determinano in che misura potremo progredire nel miglioramento delle capacità e dell'efficienza, nonché nell'estensione dei confini e nell'integrazione tecnologica. A questo proposito, ZTE sta compiendo passi decisi e sforzi costanti per perseguire l'eccellenza, anche nell'affrontare le sfide più difficili.

Proprio come il cervello per un umano, o il motore per un'auto, i chipset sono una delle tecnologie di base più importanti, che influenzano direttamente le prestazioni, l'integrazione e il Power Usage Effectiveness (PUE) di un prodotto. In altri settori principali, come strutture informatiche, 5G, switch per data center e terminali, ci sono aspettative e requisiti più elevati. Pertanto, abbiamo raggiunto innovazioni e progressi adottando varie disposizioni. Per esempio, vengono adottati processi avanzati e introdotte innovazioni in architettura specifica di dominio (DSA), packaging e progettazione sistemica, tutto questo per estendere la Legge di Moore. Inoltre, abbiamo introdotto un calcolo eterogeneo per l'adattamento a diversi scenari, migliorando quindi prestazioni ed efficienza. Abbiamo anche raggiunto l'accelerazione hardware basata su DPUs e smart NICs, così da promuovere costantemente l'ottimizzazione reciproca di software e hardware.

Anche le innovazioni nei componenti e nei materiali, come i nuovi amplificatori di potenza, i filtri, gli elementi delle antenne e il design per la dissipazione del calore, rappresentano un enorme valore aggiunto. Prendiamo come esempio gli amplificatori di potenza. Sulla base dello standard ETSI per la misurazione del consumo energetico, con un aumento dell'efficienza dell'amplificatore di potenza dell'1%, il PUE complessivo dell'apparecchiatura aumenterà dell'1­2%, rendendo possibile una maggiore larghezza di banda e una maggiore potenza di trasmissione delle stazioni di base. Con sforzi continuativi in questo settore, ZTE ha raggiunto un'efficienza dell'amplificatore di potenza dell'8% superiore alla media del settore. Inoltre, utilizziamo backplane ottici flessibili per collegamenti ottici incrociati (OXC) a 32 dimensioni, così da semplificare l'architettura delle apparecchiature e migliorare notevolmente capacità e prestazioni della rete. Per estendere la portata e ridurre la perdita di penetrazione delle onde millimetriche, ZTE ha sfruttato la Reconfigurable Intelligent Surface (RIS, ossia superficie intelligente riconfigurabile), così da migliorare significativamente la copertura, l'esperienza dell'utente e l'efficienza di distribuzione.

Per quanto riguarda algoritmo e architettura, la soluzione PowerPilot 5G di ZTE consente di risparmiare il 35% di energia delle reti wireless, riducendo il consumo energetico di un singolo sito a soli 5 watt in modalità di sospensione. Basata sull'algoritmo per la collaborazione dinamica tra stazioni base e RIS, la nostra soluzione Dynamic RIS aumenta la copertura delle onde millimetriche del 30% e di sei volte la velocità media di downlink. Inoltre, la nostra soluzione di database distribuita, GoldenDB, è in grado di decuplicare le prestazioni e la capacità dei database e di risparmiare il 70% degli investimenti grazie al disaccoppiamento di hardware e software.

La chiave dietro il potenziamento delle infrastrutture e delle capacità si trova nella rete, nella potenza di calcolo e nella convergenza tra computing e rete.

ZTE s'impegna a fornire prodotti e soluzioni all'avanguardia per migliorare le prestazioni della rete.

La soluzione UniSite aggiornata integra dispositivi leggeri, come la serie UBR, la serie A+P e le antenne a banda larga, facilitando l'installazione di siti multimodali e multibanda.

La soluzione 5G TSN fornisce una connettività deterministica con una disponibilità di "five 9s" (ossia a "cinque 9"), garantendo una latenza inferiore a 5 millisecondi e un jitter in pochi microsecondi in ambito industriale.

Il nostro sistema SBFD ha aumentato la produttività del collegamento uplink a oltre 1,4 Gbps, riducendo al contempo la latenza end­to­end a 4 millisecondi per un singolo vettore.

Le stazioni base di rilevamento e comunicazione integrate (Integrated Sensing and Communication, o ISAC) hanno incrementato la low-altitude economy e hanno reso il trasporto intelligente una realtà.

La nostra tecnologia RedCap soddisfa le esigenze degli scenari IoT a media e alta velocità, tutto questo a un costo inferiore e ampliando notevolmente l'ambito applicativo del 5G.

La soluzione OTN 400G consente la trasmissione a lungo raggio, costruendo un'infrastruttura ottica per il progetto su territorio cinese "East-to-West Computing Resource Transfer".

La soluzione FTTR offre un'esperienza a banda larga "whole home gigabit plus" completa per ogni casa.

Spostandoci verso le reti autonome di livello 4, stiamo utilizzando gemelli digitali per creare esperienze di realtà miste e costruire network intent-based per il coordinamento uomo-macchina, raggiungendo l'elaborazione end-to-end in pochi secondi e O&M a circuito chiuso su domini con capacità self­X.

Per quanto riguarda l'infrastruttura della potenza di calcolo, ZTE fornisce una gamma completa di prodotti server e storage, tra cui server a uso generico, server GPU/cluster di calcolo intelligenti, server con raffreddamento a liquido, e prodotti di archiviazione all-flash e hybrid flash. L'applicazione del raffreddamento a liquido a piastra fredda serve per ridurre ulteriormente il consumo energetico. Il raffreddamento evaporativo indiretto, il raffreddamento a liquido estremo e la gestione guidata da IA, riducono il PUE dei nostri data center moderni a un valore di 1,13. Con TECS Cloud Foundation (TCF), il cloud di precisione distribuito, le risorse informatiche vengono estratte da livelli cloud, edge e terminal, così da consentire l'implementazione multiservizio e la pianificazione on­demand.

In termini di CNC e CPN, ZTE ha sviluppato una soluzione TIC completa con integrazione di cloud edge. È dotato di uno stack tecnologico cloud IaaS/PaaS e supporta l'elaborazione eterogenea, nonché l'O&M, la costruzione e la pianificazione unificate dell'infrastruttura ICT. Pertanto, questa soluzione è stata in grado di fornire indicazioni pratiche per l'evoluzione dall'edge computing alle reti di potenza di calcolo.

Inoltre, stiamo esplorando attivamente la sinergia tra computer e rete, così da creare un collegamento tra il livello applicativo e il livello di rete, in modo da permettere a quest'ultima di percepire le richieste di servizio e le risorse della potenza di calcolo, implementare l'instradamento della potenza di calcolo e realizzare la programmazione on­demand su più pool di risorse.

Inoltre, ZTE sta costruendo un centro di orchestrazione con API unificate e aperte. Questo permette una gestione flessibile in ambienti multi­vendor e multi­cloud, garantendo anche servizi di qualità che integrano "connettività, elaborazione e capacità digitali". In questo modo, non solo abbiamo la possibilità di ottenere nuove opportunità, ma possiamo stimolare anche la trasformazione digitale di vari settori in modo agile ed economico.

Con l'accelerazione della digitalizzazione industriale, abbiamo notato un incremento della produzione e dell'efficienza delle transazioni.

ZTE sta continuando a lavorare all'incremento l'efficienza produttiva per i suoi partner.

Nell'acciaieria intelligente di Ansteel, la nostra tecnologia URLLC per il controllo remoto dei macchinari è stata adottata sui carriponte, ottenendo una disponibilità a "cinque 9", un aumento del 100% dell'efficienza produttiva, nonché una riduzione del 20% sui costi della manodopera.

Nella fabbrica intelligente di Benxi Tool, abbiamo fornito una visione automatica basata sull'intelligenza artificiale, che ha migliorato la precisione delle ispezioni della qualità fino a due micron, riducendo i costi del 15%.

I magazzini e la logistica basati su AGV hanno reso la flessibilità e la gestione snella una realtà. Per esempio, abbiamo aiutato Gree a innalzare il tasso di automazione dei magazzini al 60% e abbiamo ridotto il tempo di conversione a meno di due giorni. Nella fabbrica intelligente di JA Solar, gli AGVs sono stati implementati per la distribuzione automatica del silicio 24 ore su 24.

Abbiamo utilizzato la situational awareness (o consapevolezza situazionale)basata sui gemelli digitali per migliorare la gestione del personale in loco e la sicurezza per Wonfull Petrochemical.

Per accrescere l'efficienza delle transazioni e convertirle in valore di mercato, ottimizziamo l'intero processo con la tecnologia digitale, ovvero attraverso la rimozione dei silos di dati, nonché l'interconnessione dati end­to­end e l'analisi e la corrispondenza intelligenti.

ZTE, in collaborazione con China Telecom Sichuan, ha lanciato un progetto dimostrativo intelligente della supply chain 5G+. Integrando tecnologie come lo smistamento automatico, le etichette AGVs e RFID, abbiamo personalizzato un sistema di distribuzione digitale che offre acquisiti a regime one-stop, servizio direct-to-store, collaborazione settoriale e una struttura ottimizzata. Con questo sistema, l'efficienza di consegna aumenta del 50%, mentre le scorte vengono ridotte di 1/3.

Presso il porto di Tianjin, abbiamo abilitato il controllo remoto delle banchine, la guida automatizzata di camion container, il conteggio intelligente del 5G con impilamento intelligente su richiesta, la classificazione della qualità e lo smistamento in tempo reale delle merci. Grazie a questi sforzi, l'efficienza operativa complessiva è aumentata del 20%.

In collaborazione con China Southern Power Grid, abbiamo collegato i nodi di rilevamento e controllo della rete su una rete 5G su larga scala, realizzando una raccolta ad alta frequenza di dati sul consumo energetico sulle reti a banda larga in tempo reale. Questa soluzione non solo ha permesso un consumo intelligente di energia e la sicurezza elettrica, ma ha anche aumentato l'efficienza della distribuzione di energia di 2,7 volte, accelerando l'accesso all'energia di tipo green.

Per meglio adattarsi a scenari sempre più diversificati e in rapida evoluzione, abbiamo recentemente rilasciato "ZTE Digital Nebula 2.0". Grazie a un'architettura unificata e a un design scalabile, questa soluzione può migliorare l'adattabilità su più settori, liberando un potenziale maggiore e migliorando ulteriormente l'efficienza della produzione e delle transazioni. Infine, aiuterà i vari settori a migliorare l'efficienza basata sui dati, a costruire la flessibilità attraverso la collaborazione intersettoriale, e a rafforzare la fiducia sulla base dell'apertura e della trasparenza.

In definitiva, il Phygital DNA contribuirà al raggiungimento di una società umana più prospera. Con un approccio scientifico e incentrato sull'uomo, ZTE sfrutta l'infrastruttura digitale e l'intelligenza artificiale per catalizzare e stimolare una crescita sostenibile a vantaggio di tutti. Nello specifico,

promuovendo l'inclusione digitale, contribuiamo a colmare il divario digitale in tutto il mondo e a garantire un'equa distribuzione delle risorse sociali.

Grazie alle capacità digitali, ci sforziamo di costruire mappe di conoscenza per l'intera società, in modo da preservare le nostre culture.

Con tecnologie innovative, ci impegniamo a raggiungere uno sviluppo più equilibrato, green e a basse emissioni di carbonio insieme ai partner globali.

Crediamo fermamente che la civiltà umana e la tecnologia s'integreranno reciprocamente, conducendoci così a un futuro migliore.

In un'epoca che non ha eguali nel passato, noi tutti stiamo assistendo a dei cambiamenti storici. In qualità di azienda nativa digitale, ZTE si dedica alle innovazioni DICT full­stack, all­domain e full­cycle. In qualità di motore dell'economia digitale, ci atterremo sempre alla filosofia aziendale di "Semplicità, Agilità e Apertura perché tutti ne traggano vantaggio". Insieme agli operatori e ai partner dell'industria e dell'ecosistema, puntiamo a costruire un ecosistema digitale e intelligente per un successo condiviso, e faremo sempre la nostra parte per promuovere lo sviluppo sostenibile.

Grazie.

