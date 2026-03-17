Zentiva опубликовала Отчет об устойчивом развитии за 2025 год, подтверждая свою приверженность людям, партнерам и планете.

News provided by

Zentiva

Mar 17, 2026, 08:01 ET

ПРАГА, 17 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Zentiva сегодня опубликовала свой Отчет об устойчивом развитии за 2025 год (2025 Sustainability Report), представив результаты еще одного года прогресса в сфере влияния на общественное здравоохранение, рационального природопользования и ответственного ведения бизнеса.

В 2025 году Zentiva вновь продемонстрировала, что рост бизнеса и экологическая ответственность могут успешно сочетаться: компания сократила выбросы парниковых газов на 10% в рамках собственной деятельности (выбросы категорий Scope 1 и Scope 2) при одновременном увеличении объема чистых продаж и повышении EBITDA.

Инициатива «Научно обоснованные цели» (Science Based Targets, SBTi) подтвердила краткосрочные и долгосрочные цели Zentiva, включая сокращение выбросов парниковых газов категорий Scope 1, 2 и 3 на 63% к 2034 году и достижение углеродной нейтральности (net–zero) к 2050 году.

Ключевые достижения компании в 2025 году:

  • 83% электроэнергии, используемой на предприятиях Zentiva, в настоящее время поступает из возобновляемых источников, а на производственных площадках компании в ЕС этот показатель составляет уже 100%.
  • Объем воды, прошедшей процесс переработки и повторного использования в период с 2021 по 2025 год, почти удвоился.
  • 47% отходов не были отправлены на свалку, а были повторно использованы, переработаны или нашли иное применение.
  • В рамках проектов Zentiva по поддержке биоразнообразия и ответственного корпоративного поведения было высажено более 130.000 деревьев для восстановления лесных угодий, а также взято под опеку 3,5 млн пчел.
  • В Европе и Индии реализовано более 120 проектов, направленных на поддержку людей и местных сообществ. #WeHelpOthers

Компания Zentiva получила золотую медаль от EcoVadis, что вывело ее программу устойчивого развития в топ 2% фармацевтической отрасли. Компания также гордится наградой «Transparency Award 2025» от EUPD Group за прозрачность отчетности и коммуникации в области устойчивого развития.

«Как один из ведущих европейских производителей лекарственных препаратов с истекшим сроком патентной защиты мы несем ответственность за поддержку систем общественного здравоохранения при одновременном снижении нашего воздействия на окружающую среду, — заявил Штеффен Сальтофте (Steffen Saltofte), генеральный директор Zentiva. — Каждый день миллионы людей полагаются на доступность, наличие и финансовую досягаемость лекарств, которые мы производим и поставляем».

«Отчет Zentiva об устойчивом развитии демонстрирует, как наши ежедневные действия способствуют формированию более здоровых сообществ и более здоровой окружающей среды. Защита людей и планеты неразрывно связаны между собой. Устойчивое развитие — это постоянное обязательство, которое мы должны выполнять изо дня в день, во всем, что мы делаем», — добавила Инес Виндиш (Ines Windisch), руководитель отдела корпоративных связей и устойчивого развития.

Как ведущий европейский поставщик и производитель лекарственных препаратов с истекшим сроком патентной защиты компания Zentiva играет решающую роль в постоянном обеспечении жителей Европы высококачественными и доступными лекарствами, на которые они полагаются каждый день. Такие препараты составляют примерно 70% всех отпускаемых лекарств, но при этом на них приходится лишь 19% расходов на фармацевтические препараты, что делает их критически важными для обеспечения доступности и устойчивости систем общественного здравоохранения (IQVIA, 2024).

Zentiva продолжает инвестировать в развитие своей производственной базы и стратегии устойчивого развития, чтобы обеспечить пациентам стабильный доступ к лекарствам — как сегодня, так и в будущем.

Отчет об устойчивом развитии Zentiva 2025 доступен на веб-сайте www.zentiva.com/sustainability

О компании Zentiva

Компания Zentiva работает над обеспечением здоровья и благополучия пациентов всех возрастов, специализируясь на разработке, производстве и поставке высококачественных и доступных лекарств для нужд более 100 млн человек в более чем 40 странах Европы. Zentiva имеет четыре производственные площадки и широкую сеть внешних производственных партнеров для обеспечения безопасности поставок. В компании Zentiva работает более 5400 уникальных специалистов в более чем 30 странах, объединенных заботой о пациентах, которые ежедневно нуждаются в нашей продукции. Посетите наш сайт www.zentiva.com.

Zentiva zverejňuje Správu o udržateľnosti za rok 2025 - upevnenie záväzku voči ľuďom, partnerom a planéte

PRAHA, 16. marca 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Zentiva dnes zverejňuje svoju Správu o udržateľnosti za rok 2025, ktorá predstavuje ďalší rok pokroku ...
Zentiva publie son rapport sur le développement durable 2025, réaffirmant ainsi son engagement envers les personnes, les partenaires et la planète

Zentiva publie aujourd'hui son rapport sur le développement durable 2025, qui présente une nouvelle année de progrès en matière d'impact sur la santé ...
