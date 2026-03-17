Zentiva опубликовала Отчет об устойчивом развитии за 2025 год, подтверждая свою приверженность людям, партнерам и планете.

ПРАГА, 17 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Zentiva сегодня опубликовала свой Отчет об устойчивом развитии за 2025 год (2025 Sustainability Report), представив результаты еще одного года прогресса в сфере влияния на общественное здравоохранение, рационального природопользования и ответственного ведения бизнеса.

В 2025 году Zentiva вновь продемонстрировала, что рост бизнеса и экологическая ответственность могут успешно сочетаться: компания сократила выбросы парниковых газов на 10% в рамках собственной деятельности (выбросы категорий Scope 1 и Scope 2) при одновременном увеличении объема чистых продаж и повышении EBITDA.

Инициатива «Научно обоснованные цели» (Science Based Targets, SBTi) подтвердила краткосрочные и долгосрочные цели Zentiva, включая сокращение выбросов парниковых газов категорий Scope 1, 2 и 3 на 63% к 2034 году и достижение углеродной нейтральности (net–zero) к 2050 году.

Ключевые достижения компании в 2025 году:

83% электроэнергии, используемой на предприятиях Zentiva, в настоящее время поступает из возобновляемых источников, а на производственных площадках компании в ЕС этот показатель составляет уже 100%.

Объем воды, прошедшей процесс переработки и повторного использования в период с 2021 по 2025 год, почти удвоился.

47% отходов не были отправлены на свалку, а были повторно использованы, переработаны или нашли иное применение.

В рамках проектов Zentiva по поддержке биоразнообразия и ответственного корпоративного поведения было высажено более 130.000 деревьев для восстановления лесных угодий, а также взято под опеку 3,5 млн пчел.

В Европе и Индии реализовано более 120 проектов, направленных на поддержку людей и местных сообществ. #WeHelpOthers

Компания Zentiva получила золотую медаль от EcoVadis, что вывело ее программу устойчивого развития в топ 2% фармацевтической отрасли. Компания также гордится наградой «Transparency Award 2025» от EUPD Group за прозрачность отчетности и коммуникации в области устойчивого развития.

«Как один из ведущих европейских производителей лекарственных препаратов с истекшим сроком патентной защиты мы несем ответственность за поддержку систем общественного здравоохранения при одновременном снижении нашего воздействия на окружающую среду, — заявил Штеффен Сальтофте (Steffen Saltofte), генеральный директор Zentiva. — Каждый день миллионы людей полагаются на доступность, наличие и финансовую досягаемость лекарств, которые мы производим и поставляем».

«Отчет Zentiva об устойчивом развитии демонстрирует, как наши ежедневные действия способствуют формированию более здоровых сообществ и более здоровой окружающей среды. Защита людей и планеты неразрывно связаны между собой. Устойчивое развитие — это постоянное обязательство, которое мы должны выполнять изо дня в день, во всем, что мы делаем», — добавила Инес Виндиш (Ines Windisch), руководитель отдела корпоративных связей и устойчивого развития.

Как ведущий европейский поставщик и производитель лекарственных препаратов с истекшим сроком патентной защиты компания Zentiva играет решающую роль в постоянном обеспечении жителей Европы высококачественными и доступными лекарствами, на которые они полагаются каждый день. Такие препараты составляют примерно 70% всех отпускаемых лекарств, но при этом на них приходится лишь 19% расходов на фармацевтические препараты, что делает их критически важными для обеспечения доступности и устойчивости систем общественного здравоохранения (IQVIA, 2024).

Zentiva продолжает инвестировать в развитие своей производственной базы и стратегии устойчивого развития, чтобы обеспечить пациентам стабильный доступ к лекарствам — как сегодня, так и в будущем.

Отчет об устойчивом развитии Zentiva 2025 доступен на веб-сайте www.zentiva.com/sustainability

О компании Zentiva



Компания Zentiva работает над обеспечением здоровья и благополучия пациентов всех возрастов, специализируясь на разработке, производстве и поставке высококачественных и доступных лекарств для нужд более 100 млн человек в более чем 40 странах Европы. Zentiva имеет четыре производственные площадки и широкую сеть внешних производственных партнеров для обеспечения безопасности поставок. В компании Zentiva работает более 5400 уникальных специалистов в более чем 30 странах, объединенных заботой о пациентах, которые ежедневно нуждаются в нашей продукции. Посетите наш сайт www.zentiva.com.

