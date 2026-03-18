Zentiva publikuje Raport ws. zrównoważonego rozwoju, umacniając swoje zaangażowanie w sprawy ludzi, partnerów i planety

News provided by

Zentiva

Mar 18, 2026, 10:54 ET

PRAGA, 18 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma Zentiva ogłosiła dzisiaj publikację swojego Raportu ws. zrównoważonego rozwoju 2025, prezentując kolejny rok postępów w obszarze wpływu na zdrowie publiczne, zarządzania w zakresie ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

W 2025 roku, firma Zentiva po raz kolejny pokazała, że rozwój działalności i odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi mogą iść ze sobą w parze, obniżając emisje CO2 o 10 procent w ramach prowadzonej działalności operacyjnej (emisje zakresu 1 i 2), przy równoczesnym wzroście sprzedaży netto i wartości wskaźnika EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją).

Inicjatywa Science Based Targets initiative (SBTi) potwierdziła krótko- i długoterminowe cele firmy Zentiva - w tym ograniczenie emisji zakresu 1,2 i 3 o 63% do 2034 r. i zerowe emisje netto do 2050 r.

Kluczowe osiągnięcia w 2025 r. to:

  • 83% energii elektrycznej używanej w działalności operacyjnej firmy Zentiva pochodzi ze źródeł odnawialnych, przy czy jest to 100% we wszystkich zakładach produkcyjnych w UE.
  • Wolumen odzyskiwanej do ponownego użycia wody niemal podwoił się w okresie 2021-2025.
  • 47% odpadów odzyskanych z utylizacji – do ponownego użycia, recyklingu lub do przeznaczenia na inne cele.
  • Zasadzono ponad 130 000 drzew w celu wsparcia zalesienia i zaadoptowano 3,5 mln pszczół w ramach projektów prowadzonych przez firmę Zentiva z myślą o wsparciu różnorodności biologicznej i zajęcia pozycji „odpowiedzialnej korporacji".
  • Ponad 120 projektów na rzecz ludzi i społeczności zrealizowanych w Europie i w Indiach. #WeHelpOthers (#Pomagamy innym)

Zentiva otrzymała Złoty medal od EcoVadis, która uplasowała jej program na rzecz zrównoważonego rozwoju w grupie 2% najlepszych firm branży farmaceutycznej. Z radością przyjęliśmy również nagrodę w obszarze jawności Transparency Award 2025 przyznawaną przez EUPD Group za sprawozdawczość i komunikację w zakresie zrównoważonego rozwoju.

„Jako jeden z czołowych europejskich producentów leków niechronionych patentem, przyjmujemy odpowiedzialność za wsparcie systemów zdrowia publicznego przy równoczesnym ograniczeniu naszego negatywnego wpływu na planetę" - powiedział Steffen Saltofte, dyrektor generalny Zentiva. „Każdego dnia miliony ludzi polegają na przystępności cenowej i dostępności leków, które produkujemy i dostarczamy".

„Raport ws. zrównoważonego rozwoju firmy Zentiva pokazuje, w jaki sposób nasze codzienne działania przyczyniają się do poprawy zdrowia społeczności i środowiska naturalnego. Ochrona ludzi i planety są ze sobą ściśle powiązane. Zrównoważony rozwój oznacza nieustanne zobowiązanie, które musimy przyjmować każdego dnia, we wszystkim, co robimy" - dodała Ines Windisch, dyrektor ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju.

Jako czołowy dostawca i producent leków niechronionych patentem w Europie, Zentiva odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu, że mieszkańcy tego kontynentu będą mieć dostęp do przystępnych cenowo leków o wysokiej jakości, na których będą mogli polegać każdego dnia. Leki niechronione patentem odpowiadają za blisko 70% wszystkich wydawanych medykamentów, przy czym ich udział w wydatkach na farmaceutyki wynosi zaledwie 19%, co sprawia, że są podstawą przystępności cenowej i trwałości systemów zdrowia publicznego (IQVIA, 2024).

Zentiva kontynuuje inwestycje w rozwój obiektów produkcyjnych i realizację strategii zrównoważonego rozwoju, aby zapewnić, że pacjenci nie utracą dostępu do leków, ani dzisiaj, ani w przyszłości.

Raport firmy Zentiva ws. zrównoważonego rozwoju 2025 dostępny jest na stronie www.zentiva.com/sustainability.

Zentiva

Zentiva dba o zdrowie i dobre samopoczucie wszystkich pokoleń, koncentrując się na opracowywaniu, produkcji i dostarczaniu wysokiej jakości leków w przystępnych cenach dla ponad 100 milionów osób w ponad 40 krajach na terenie Europy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw Zentiva posiada cztery własne zakłady produkcyjne oraz rozległą sieć zewnętrznych partnerów produkcyjnych. Zentiva zatrudnia ponad 5,4 tys. uzdolnionych pracowników w ponad 30 krajach, gdzie łączy ich zaangażowanie w pomoc osobom potrzebującym naszych leków na co dzień. Odwiedź stronę www.zentiva.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2660891/5411039/Zentiva_Logo.jpg

More Releases From This Source

Explore

Biotechnology

Biotechnology

Medical Pharmaceuticals

Medical Pharmaceuticals

Health Care & Hospitals

Health Care & Hospitals

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

News Releases in Similar Topics