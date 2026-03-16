Zentiva publie son rapport sur le développement durable 2025, réaffirmant ainsi son engagement envers les personnes, les partenaires et la planète

PRAGUE, 16 mars 2026 /PRNewswire/ -- Zentiva publie aujourd'hui son rapport sur le développement durable 2025, qui présente une nouvelle année de progrès en matière d'impact sur la santé publique, de guidance environnementale et de pratiques commerciales responsables.

En 2025, Zentiva a démontré une fois de plus que la croissance des entreprises et la responsabilité environnementale peuvent aller de pair, en réduisant les émissions de 10 % dans ses propres opérations (émissions de catégorie 1 et 2) tout en augmentant les ventes nettes et l'EBITDA.

L'initiative Science Based Targets (SBTi) a validé les objectifs à court et à long terme de Zentiva, notamment une réduction de 63 % des émissions de catégorie 1, 2 et 3 d'ici à 2034, et le zéro net d'ici à 2050.

Les principales réalisations en 2025 sont les suivantes :

83 % de l'électricité utilisée dans le cadre des activités de Zentiva provient désormais de sources renouvelables - et 100 % sur les sites de production de l'UE.

Le volume d'eau recyclée et réutilisée entre 2021 et 2025 a presque doublé.

47 % des déchets ont été détournés de l'élimination - réutilisés, recyclés ou réaffectés d'une autre manière.

Plus de 130 000 arbres ont été plantés pour aider à la reforestation et 3,5 millions d'abeilles ont été adoptées dans le cadre des projets de Zentiva pour favoriser la biodiversité et être une « entreprise citoyenne responsable ».

Plus de 120 projets « personnes et communautés » ont été menés à bien en Europe et en Inde. #WeHelpOthers

Zentiva a reçu une médaille d'or d'EcoVadis, ce qui place le programme de développement durable parmi les 2 % les plus performants de l'industrie pharmaceutique. Nous avons également eu le plaisir de recevoir un Transparency Award 2025 de la part du groupe EUPD pour nos rapports et notre communication en matière de développement durable.

« Étant l'un des principaux fabricants européens de médicaments hors brevet, nous avons la responsabilité de soutenir les systèmes de santé publique tout en réduisant notre impact sur la planète », a déclaré Steffen Saltofte, PDG de Zentiva. « Chaque jour, des millions de personnes dépendent de l'abordabilité, de la disponibilité et de l'accessibilité des médicaments que nous produisons et distribuons. »

« Le rapport sur le développement durable de Zentiva illustre la manière dont nos actions quotidiennes contribuent à des communautés et à un environnement plus sains. La protection des personnes va de pair avec celle de la planète. Le développement durable est un engagement continu que nous devons prendre chaque jour, dans tout ce que nous faisons », a ajouté Ines Windisch, responsable des affaires générales et du développement durable.

En tant que principal fournisseur et fabricant de médicaments hors brevet en Europe, Zentiva joue un rôle essentiel en veillant à ce que les habitants du continent puissent accéder aux médicaments de haute qualité et abordables dont ils dépendent chaque jour. Les médicaments hors brevet représentent environ 70 % de tous les médicaments délivrés, mais seulement 19 % des dépenses pharmaceutiques, ce qui les rend essentiels à l'accessibilité financière et à la viabilité des systèmes de santé publique (IQVIA, 2024).

Zentiva continue d'investir dans son empreinte industrielle et dans sa stratégie de développement durable afin de garantir aux patients un accès constant aux médicaments - aujourd'hui et à l'avenir.

Le rapport sur le développement durable 2025 de Zentiva est disponible à l'adresse suivante : www.zentiva.com/sustainability

À propos de Zentiva



Zentiva assure la santé et le bien-être de toutes les générations, en se concentrant sur le développement, la production et la distribution de médicaments de haute qualité et abordables à plus de 100 millions de personnes dans plus de 40 pays à travers l'Europe. Zentiva dispose de quatre sites de production et d'un vaste réseau de partenaires de production externes afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement. Zentiva emploie plus de 5 400 talents uniques dans plus de 30 pays, unis par un engagement envers les personnes qui dépendent de nos produits chaque jour. Rendez-nous visite à l'adresse suivante : www.zentiva.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2660891/5411039/Zentiva_Logo.jpg