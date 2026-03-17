Zentiva vydává Zprávu o udržitelnosti za rok 2025, čímž posiluje svůj závazek vůči lidem, partnerům a planetě.
Mar 17, 2026, 08:24 ET
PRAHA, 17. března 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Zentiva dnes zveřejnila Zprávu o udržitelnosti za rok 2025, která představuje další rok plný pokroku v oblasti dopadu na veřejné zdraví, péče o životní prostředí a odpovědného podnikání.
V roce 2025 Zentiva opět prokázala, že růst podnikání a odpovědnost vůči životnímu prostředí mohou jít ruku v ruce, když snížila emise ve svých vlastních provozech (emise Scope 1 a 2) o 10 procent a zároveň zvýšila čisté tržby a EBITDA.
Iniciativa Science Based Targets (SBTi) potvrdila krátkodobé i dlouhodobé cíle Zentivy, a to včetně snížení emisí Scope 1, 2 a 3 o 63 % do roku 2034 a dosažení nulových emisí do roku 2050.
Mezi klíčové úspěchy v roce 2025 patří:
- Celkem 83 % elektřiny, která se používá ve všech provozech Zentivy, pochází z obnovitelných zdrojů, a ve výrobních závodech v EU je to dokonce 100 %.
- Objem recyklované a znovu použité vody se mezi lety 2021 a 2025 téměř zdvojnásobil.
- Celkem 47 % odpadu bylo místo likvidace znovu použito, zrecyklováno nebo jinak využito.
- V rámci podpory zalesňování bylo vysazeno více než 130 000 stromů a v rámci podpory biodiverzity bylo adoptováno více než 3,5 milionu včel, čímž Zentiva pokračuje ve snaze být „společensky odpovědnou firmou".
- V Evropě a Indii bylo zrealizováno více než 120 projektů v oblasti „lidé a komunita". #WeHelpOthers
Zentiva obdržela od platformy EcoVadis zlatou medaili, čímž se její program udržitelnosti zařadil mezi 2 % nejlepších firem z farmaceutického průmyslu. Zentivu také potěšilo, že za zprávy a komunikaci v oblasti udržitelnosti získala cenu Transparency Award 2025 od EUPD Group.
„Jako jeden z předních evropských výrobců léků po vypršení patentu neseme odpovědnost za podporu systémů veřejného zdraví a současně za snižování našeho dopadu na planetu," uvedl Steffen Saltofte, generální ředitel Zentivy. „Každý den se miliony lidí spoléhají na cenovou dostupnost, přístupnost a dosažitelnost léků, které vyrábíme a dodáváme."
„Zpráva Zentivy o udržitelnosti ukazuje, jak naše každodenní činnosti přispívají ke zdravějším komunitám a zdravějšímu životnímu prostředí. Ochrana lidí a planety jdou ruku v ruce. Udržitelnost je nepřetržitý závazek, který musíme aplikovat každý den ve všem, co děláme," dodala Ines Windisch, ředitelka pro firemní záležitosti a udržitelnost.
Jako přední poskytovatel a výrobce léků po vypršení patentu v Evropě hraje Zentiva klíčovou roli v zajištění toho, aby lidé po celém kontinentu měli přístup k vysoce kvalitním a cenově dostupným lékům, na které se spoléhají každý den. Léky po vypršení patentu představují přibližně 70 % všech vydaných léků, přitom však jen 19 % farmaceutických výdajů, což je činí zásadními pro dostupnost a udržitelnost systémů veřejného zdraví (IQVIA, 2024).
Společnost Zentiva pokračuje v investicích do své výrobní základny a strategie udržitelnosti, aby pacienti měli spolehlivý přístup k lékům, a to dnes i v budoucnu.
Zpráva Zentivy o udržitelnosti za rok 2025 je k dispozici na webu www.zentiva.com/sustainability.
O společnosti Zentiva
Zentiva zajišťuje zdraví a pocit pohody pro všechny generace se zaměřením na vývoj, výrobu a dodávku vysoce kvalitních, cenově dostupných léků pro více než 100 milionů lidí ve více než 40 zemích Evropy. Zentiva má čtyři výrobní závody a širokou síť externích výrobních partnerů, aby byla zajištěna bezpečnost dodávek. Společnost zaměstnává více než 5 400 unikátních talentů ve více než 30 zemích, které spojuje závazkem vůči lidem, kteří se každý den spoléhají na produkty firmy. Navštivte webovou stránku společnosti na www.zentiva.com.
