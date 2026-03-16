Zentiva zverejňuje Správu o udržateľnosti za rok 2025 - upevnenie záväzku voči ľuďom, partnerom a planéte
News provided byZentiva
Mar 16, 2026, 21:57 ET
PRAHA, 16. marca 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Zentiva dnes zverejňuje svoju Správu o udržateľnosti za rok 2025, ktorá predstavuje ďalší rok pokroku v oblasti verejného zdravia, environmentálneho hospodárenia a zodpovedných obchodných praktík.
V roku 2025 spoločnosť Zentiva opäť preukázala, že rast podnikania a environmentálna zodpovednosť môžu kráčať ruka v ruke. Znížila totiž emisie o 10 percent vo všetkých svojich prevádzkach (emisie Rozsahu 1 a 2) a zároveň zvýšila čistý predaj a EBITDA.
Iniciatíva Science Based Targets initiative (SBTi) krátkodobé a dlhodobé ciele spoločnosti Zentiva potvrdila – vrátane 63 % zníženia emisií v kategóriách Rozsahu 1, 2 a 3 do roku 2034 a nulových čistých emisií do roku 2050.
Medzi hlavné úspechy v roku 2025 patria:
- 83 % elektriny spotrebovanej v prevádzkach spoločnosti Zentiva v súčasnosti pochádza z obnoviteľných zdrojov – a celých 100 % vo výrobných závodoch v EÚ.
- Objem recyklovanej a opätovne použitej vody sa od roku 2021 do roku 2025 takmer zdvojnásobil.
- 47 % odpadu bolo odklonených od likvidácie – opätovne sa použili, recyklovali alebo inak zúžitkovali.
- V rámci projektov Zentiva na podporu biodiverzity a „zodpovedného korporátneho občana" bolo vysadených viac ako 130 000 stromov na podporu zalesňovania a adoptovaných 3,5 milióna včiel.
- Viac ako 120 projektov pod hlavičkou „ľudia a komunita" realizovaných v Európe a Indii. #WeHelpOthers
Zentiva získala od spoločnosti EcoVadis zlatú medailu, čím sa jej program udržateľnosti zaradil medzi 2 % najlepších vo farmaceutickom priemysle. S potešením sme tiež získali cenu za transparentnosť za rok 2025 od skupiny EUPD za vykazovanie a komunikáciu o udržateľnosti.
„Ako jeden z popredných európskych výrobcov liekov bez patentovej ochrany nesieme zodpovednosť za podporu systémov verejného zdravotníctva a zároveň za znižovanie nášho dopadu na planétu," povedal Steffen Saltofte, generálny riaditeľ spoločnosti Zentiva. „Milióny ľudí sa každý deň spoliehajú na prijateľné ceny, dostupnosť a prístupnosť liekov, ktoré vyrábame a dodávame."
„Správa o udržateľnosti Zentiva ilustruje, ako naše každodenné aktivity prispievajú k zdravším komunitám a zdravšiemu životnému prostrediu. Ochrana ľudí a planéty ide ruka v ruke. Udržateľnosť je trvalý záväzok, ktorý musíme prijímať každý deň, vo všetkom, čo robíme," dodala Ines Windisch, vedúca oddelenia korporátnych záležitostí a udržateľnosti.
Ako popredný poskytovateľ a výrobca liekov bez patentovej ochrany v Európe zohráva Zentiva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby ľudia na celom kontinente mali prístup ku kvalitným a cenovo dostupným liekom, na ktoré sú denne odkázaní. Lieky bez patentovej ochrany predstavujú približne 70 % všetkých vydávaných liekov. Tvoria však len 19 % výdavkov na lieky, takže sú nevyhnutné pre cenovú dostupnosť a udržateľnosť systémov verejného zdravotníctva (IQVIA, 2024).
Zentiva neustále investuje do svojej výrobnej stopy a stratégie udržateľnosti, aby zabezpečila pacientom stály prístup k liekom – dnes aj v budúcnosti.
Správa o udržateľnosti Zentiva za rok 2025 je k dispozícii na stránke www.zentiva.com/sustainability
O spoločnosti Zentiva
Zentiva poskytuje zdravie a pohodu všetkým generáciám. Zameriava sa na vývoj, výrobu a dodávanie vysokokvalitných a cenovo dostupných liekov viac ako 100 miliónom ľudí vo viac ako 40 krajinách Európy. Zentiva zaisťuje bezpečné dodávky prostredníctvom štyroch výrobných závodov a širokej siete externých výrobných partnerov. Zentiva zamestnáva viac ako 5400 jedinečných talentov vo viac ako 30 krajinách, ktoré spája záväzok voči ľuďom, ktorí naše produkty denne potrebujú. Navštívte nás na stránke www.zentiva.com.
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2660891/5411039/Zentiva_Logo.jpg
Share this article