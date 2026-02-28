ZKONG predstavuje na veľtrhu EuroShop 2026 inteligentné maloobchodné riešenia novej generácie

DÜSSELDORF, Nemecko, 28. február 2026 /PRNewswire/ – Na podujatí EuroShop 2026, poprednej svetovej maloobchodnej výstave, sa spoločnosť ZKONG predstavila vo veľkom štýle a uviedla svoje najnovšie inteligentné maloobchodné technológie globálnemu publiku. Pri príležitosti 60. výročia EuroShop sa aktuálny ročník môže pochváliť najväčšou výstavnou plochou vo svojej histórii s rozšíreným zameraním na inteligentný maloobchod ako ústrednú tému formujúcu budúcnosť fyzického obchodu. V rámci témy „O krok inteligentnejší, o krok zelenší" spoločnosť ZKONG predstavila integrované portfólio inteligentných maloobchodných hardvérových a podporných softvérových riešení navrhnutých na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti a zároveň podporu udržateľnosti v modernom maloobchodnom prostredí.

Keďže EuroShop oslavuje šesť dekád vývoja v tomto odvetví, diskusia sa posúva od čistého zvýšenia efektívnosti k dlhodobej odolnosti, optimalizácii energie a zodpovednému rastu. Prítomnosť spoločnosti ZKONG na výstave priamo odráža tento prechod.

Inovatívny dizajn ESL pre maloobchod s vysokou hustotou

Jedným z kľúčových prvkov je séria Arrow, charakteristický elektronický regálový štítok (ESL) s dlhým formátom od spoločnosti ZKONG. Jeho predĺžený formát, navrhnutý pre viacero skladových jednotiek (SKU) a informačne náročné maloobchodné prostredie, umožňuje zlúčenie viacerých údajov o produktoch do jediného displeja. Vďaka tomu sa znižuje potreba dodatočného označenia a zároveň zlepšuje prehľadnosť regálov a využitie priestoru.

Spolu s Arrow spoločnosť ZKONG oficiálne predstavila na EuroShop 2026 nový rad Quantum Series ESL. Vďaka ultratenkému rámiku a vylepšenému pomeru obrazovky k telu maximalizuje Quantum využiteľný priestor na displeji pri zachovaní rovnakého priestoru. Maloobchodníci môžu prezentovať obsiahlejšie cenové a propagačné informácie bez rozširovania výbavy regálov či zvyšovania množstva tlačených materiálov – čo podporuje výraznejšie vizuálne prevedenie a udržateľnejšie propagačné postupy.

Toby Lu, prevádzkový riaditeľ spoločnosti ZKONG Europe, poznamenal: „Zvýšením informačnej efektívnosti a zároveň znížením spotreby energie pri vystavovaní umožňujeme maloobchodníkom napredovať prevádzkovo a zároveň udržateľne – to je skutočný význam platformy O krok inteligentnejší, o krok zelenší."

Integrované maloobchodné riešenia v rámci rôznych trhov

Všetky inovácie sú podporované integrovanými softvérovými funkciami spoločnosti ZKONG, ktoré umožňujú centralizovanú správu cien, akcií a informácií o produktoch v rámci sietí predajní. Pre európskych maloobchodníkov pôsobiacich vo viacerých krajinách tento prístup poskytuje silnejšiu prevádzkovú kontrolu, konzistentnú realizáciu a zníženú závislosť od manuálnych procesov.

Kombináciou inteligentného zobrazovacieho hardvéru so špecializovanými softvérovými nástrojmi môžu maloobchodníci zefektívniť pracovné postupy, minimalizovať cenové rozdiely a optimalizovať alokáciu zdrojov vo veľkom meradle, čím sa dosahujú merateľné zlepšenia efektívnosti a transparentnosti.

Rozvoj inteligentného maloobchodu s ohľadom na udržateľnosť

Okrem portfólia ESL predstavuje ZKONG aj riešenia pre pohlcujúce LCD displeje, ktoré kombinujú nízkoenergetickú prevádzku s centralizovanou správou digitálneho obsahu. Tieto technológie spoločne tvoria prepojený maloobchodný ekosystém, v ktorom sa inteligentné systémy a ciele udržateľnosti prelínajú.

Pre ZKONG predstavuje EuroShop 2026 viac než len prezentáciu produktov. Signalizuje nepretržitý záväzok voči európskemu trhu a rozvoju maloobchodných technológií, ktoré podporujú dlhodobé priority ESG. Kombináciou inovácií v oblasti nízkoenergetických displejov, škálovateľnej architektúry systému a zodpovedného návrhu riešení stavia spoločnosť ZKONG inteligentný maloobchod do pozície praktického základu pre zelenšiu a odolnejšiu budúcnosť obchodu.

O spoločnosti ZKONG

ZKONG je globálny poskytovateľ inteligentných maloobchodných riešení a riešení internetu vecí, špecializujúci sa na elektronické etikety na regáloch (ESL), inteligentné LCD displeje a systémy cloudových platforiem. Viac informácií nájdete na stránke: www.zkong.com

