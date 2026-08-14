Zoomlion mobilise du matériel et du personnel d'urgence pour venir en aide aux victimes du séisme en Colombie

BOGOTÁ, Colombie, 14 août 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion ») a déployé des excavatrices, des chargeuses compactes, des grues et des fournitures de secours pour appuyer les opérations de sauvetage à la suite du séisme de magnitude 7,5 qui a frappé la Colombie le 10 août.

Zoomlion Mobilizes Emergency Equipment and Personnel for Colombia Earthquake Relief

Ce séisme, qui s'est produit à 7h34, heure locale, dans l'ouest de la Colombie, est le plus puissant à avoir frappé le pays depuis des décennies. Selon le Centre chinois des réseaux sismiques, le séisme s'est produit à une profondeur de 80 kilomètres, son épicentre se situant près de San José del Palmar, dans le département du Chocó, au nord-ouest du pays.

Immédiatement après le séisme, Zoomlion a déclenché son dispositif d'intervention d'urgence. La filiale colombienne de l'entreprise a coordonné ses efforts avec les autorités locales chargées de la gestion des urgences à Pereira et à Cali, deux des villes les plus durement touchées, et a tiré parti de ses implantations locales pour mobiliser du personnel et acheminer des fournitures vers l'épicentre. Dans le même temps, l'entreprise a acheminé pendant la nuit vers la zone sinistrée près de dix engins de secours essentiels, dont cinq pelles mécaniques et deux chargeuses compactes, ainsi que du matériel et des fournitures d'appui adaptés aux équipements et au personnel déployés. Tout le matériel est arrivé et est désormais mobilisé pour les opérations de déblaiement, de remise en état des routes et de sauvetage.

Les zones touchées se caractérisent par des routes gravement endommagées, d'importants amas de décombres et des répliques persistantes, ce qui complique considérablement les opérations de sauvetage. Sous la direction de professionnels qualifiés, les pelles hydrauliques et les chargeuses compactes de Zoomlion ont été systématiquement mobilisées pour évacuer les débris lourds, déblayer les structures effondrées, dégager des couloirs de secours et évaluer les situations dangereuses, ouvrant ainsi progressivement la voie pour atteindre les survivants.

D'autres équipes de secours et techniciens de maintenance de Zoomlion continuent d'arriver dans la région sinistrée et participeront aux opérations de secours sous la coordination unifiée des autorités locales. Des techniciens de maintenance restent sur place pour assurer une assistance complète sur les équipements durant toute la mission de sauvetage.